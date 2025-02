Co za debiut Frankowskiego. Asysta tuż po przerwie!

Przemysław Frankowski zadebiutował w barwach Galatasaray. Pierwszy występ w barwach mistrza Turcji okrasił asystą, którą zanotował już po 85 sekundach drugiej połowy. Bramkę po jego dograniu zdobył Victor Osimhen.

Frankowski z asystą w debiucie dla „Galaty”

Na początku ubiegłego tygodnia Przemysław Frankowski trafił do Galatasaray na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu po tym sezonie. Klub ze Stambułu ma zapłacić Lens za reprezentanta Polski osiem milionów euro plus zmienne. Prawy wahadłowy podpisze kontrakt do czerwca 2027 roku. Jego debiut nie nastąpił w najbliższym meczu po transferze – „1/16 finału” Ligi Europy z AZ. Frankowski przeniósł się bowiem do Turcji już po zgłoszeniu przez „Galatę” kadry na fazę pucharową tych rozgrywek.

Pierwszego występu w nowych barwach doczekał się kilka dni później – w wyjazdowym meczu z Rizesporem, który zamykał 24. kolejkę Super Lig. Prowadząca w tabeli „Galata” do przerwy remisowała 0:0, ale już 85 sekund po przerwie goście wyszli na prowadzenie. Piłkę do siatki wpakował Victor Osimhen, a asystę przy bramce Nigeryjczyka zaliczył Frankowski. Z prawej strony pola karnego posłał dośrodkowanie lewą nogą, a wypożyczony z Napoli napastnik strzałem głową z bliskiej odległości pokonał bramkarza rywali.

Rozegrał pełne 90 minut

Raptem siedem minut później Rizespor doprowadził do wyrównania, ale tuż przed upływem podstawowego czasu gry Osimhen ustrzelił dublet i ustalił wynik tego meczu na 2:1. Pierwszy występ Frankowskiego w nowych barwach potrwał pełne 90 minut. Po 23 ligowych meczach Galatasaray wciąż jest niepokonane, a zwycięstwo z Rizesporem było ich dwudziestym w tym sezonie Super Lig. „Galata” została tym samym pierwszą w historii tureckiej ekstraklasy drużyną, którą na tym etapie rozgrywek ma na koncie aż tyle wygranych.

Była to jedenasta delegacja zespołu Okana Buruka w tym sezonie Super Lig i zakończyła się dziesiątym zwycięstwem. Ich współczynnik zwycięstw odniesionych w tym sezonie na wyjeździe wynosi aż 91%, co również jest rekordem na tym etapie rozgrywek tureckiej ekstraklasy. Z kolei główny bohater wygranej z Rizesporem – Victor Osimhen dzięki pierwszemu od niemal dwóch miesięcy dubletowi powiększył swój dorobek w tym sezonie Super Lig do 14 goli i do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Krzysztofa Piątka zbliżył się na cztery bramki.

Jak prezentują się jego liczby w debiucie?

Prowadząca w tabeli „Galata” nad drugim Fenerbahce ma sześć punktów przewagi, a w najbliższy weekend podejmie na własnym stadionie swojego jedynego rywala w walce o mistrzostwo Turcji. Starcie z „Fener” będzie najbliższym występem Frankowskiego w nowych barwach. W rewanżowym meczu „1/16 finału” Ligi Europy z AZ nie może wystąpić, bowiem nie jest zgłoszony do rozgrywek. Zespół z Alkmaar pierwszy mecz wygrał przed własną publicznością 3:1. Być może więc Polakowi nie będzie już dane zagrać w tym sezonie w europejskich pucharach.

Według portalu „SofaScore” Frankowski był trzecim najwyżej ocenionym piłkarzem w zespole mistrza Turcji. Najważniejsze statystyki z jego występu przeciwko Rizesporowi prezentują się następująco:

75 kontaktów z piłką (najwięcej w zespole)

celność podań – 92% (drugi najwyższy wynik w zespole)

dwa kluczowe podania (drugi najwyższy wynik w zespole)

trzy wygrane pojedynki na cztery próby

cztery celne dalekie podania na sześć prób

zero wygranych pojedynków główkowych na dwa

12 strat piłki (czwarty najwyższy wynik w zespole)

jedno skuteczne wybicie piłki, jeden udany przechwyt

fot. beIN SPORTS Türkiye / YouTube