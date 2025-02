Strzelał gole czołowym austriackim klubom. Teraz powalczy w Betclic 1. Lidze

Zawodnika z ciekawą przeszłością sprowadził dwunasty obecnie klub Betclic 1. Ligi – GKS Tychy. Drużynę prowadzoną przez Artura Skowronka zasilił Noel Niemann, który ma na koncie występy w austriackiej Bundeslidze, gdzie strzelał gole czołowym klubom z tego kraju. Najwięcej meczów w karierze rozegrał jednak na niemieckich boiskach.

Strzelał gole czołowym klubom z Austrii

Urodzony w Monachium Noel Niemann w seniorskiej piłce zadebiutował w barwach miejscowego TSV 1860. W sezonie 2019/20 rozegrał dla tego klubu 13 meczów na poziomie trzeciej ligi, w których zdobył po dwie bramki i dwie asysty. Latem 2020 roku trafił do występującej wówczas w Bundeslidze Arminii Bielefeld, ale w niemieckiej ekstraklasie nigdy jednak nie zagrał. Po zaledwie jednym występie – w DFB Pokal – wrócił do rozgrywek 3. Ligi. Znów występował w klubie z Monachium, ale tym razem dla Turkgucu.

Po półrocznym wypożyczeniu udał się na kolejne – tym razem na cały sezon 2021/22. Spędził go za granicą, bo w austriackim TSV Hartberg. Rozegrał w jego barwach 32 mecze i strzelił cztery gole na poziomie Bundesligi, z czego trzy czołowym austriackim klubom. Trafiał bowiem do siatki w starciach z Sturmem Graz, Salzburgiem i LASK Linz. Jego bramki przyczyniły się do zwycięstwa ze Sturmem 3:2 czy remisu z LASK 3:3.

Teraz zagra na poziomie Betclic 1. Ligi

Po powrocie z Austrii udał się na kolejne wypożyczenie z Arminii – tym razem do VfL Osnabruck. Awansował z nim do 2. Bundesligi, podczas gdy klub z Bielefeldu równoległe spadł do 3. Ligi. Na poziomie 2. Bundesligi Osnabruck spędziło jednak tylko rok, bowiem zajęło ostatnie, 18. miejsce w poprzednim sezonie tych rozgrywek. Po spadku do 3. Ligi skrzydłowy opuścił „Fiołki”, w barwach których rozegrał 63 mecze i strzelił cztery gole oraz zaliczył dziewięć asyst. Jednak ani jednej bramki czy asysty nie zdobył w 2. Bundeslidze, choć wystąpił w 29 meczach.

Latem ub. roku przeniósł się do Turcji. Został zawodnikiem Igdir FK, z którym bronił się przed spadkiem do trzeciej ligi. Niemann odgrywał jednak marginalną rolę, bowiem w tym sezonie na boisku spędził zaledwie 270 minut. Zaliczył raptem osiem występów na 26 możliwych. Jego kontrakt z Igdir FK obowiązywał do czerwca 2026 roku, ale już pół roku od zawarcia umowy doszło do jej rozwiązania. 25-letni skrzydłowy jednak szybko znalazł nowego pracodawcę, którym został GKS Tychy.

Niemiec podpisał z tyskim klubem umowę do końca tego sezonu, ale zawarto opcję przedłużenia jej o 12 miesięcy. W Polsce – przynajmniej na ten moment – również czeka go walka przed spadkiem na trzeci poziom rozgrywkowy. Choć na inaugurację wiosennych zmagań w Betclic 1. Lidze GKS pokonał w Grodzisku Wlkp. Wartę Poznań 3:1, przewaga drużyny Artura Skowronka wynosi sześć punktów. Ambicją klubu z Tychów jest jednak walka o awans do PKO BP Ekstraklasy, ale strata do strefy barażowej wynosi obecnie 10 punktów.

fot. PressFocus