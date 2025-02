Bayern cudem uniknął kompromitacji. Davies ratuje w 94. minucie

Bayern od pewnego czasu nie radzi sobie najlepiej i choć broni się wynikami, to styl gry pozostawia wiele do życzenia. Nie inaczej było w pojedynku rewanżowym play-offów Ligi Mistrzów z Celtikiem. Szkoci byli o krok od dogrywki, jednakże w 94. minucie trafieniem na wagę awansu do fazy pucharowej popisał się Alphonso Davies, który być może uratował tym samym swoich kolegów przed wielkim blamażem.

Bayern cudem uniknął blamażu

W ramach rewanżowego starcia play-offów Ligi Mistrzów o fazę pucharową, Bayern Monachium podejmował na własnym podwórku Celtic. Choć monachijczycy byli stawiani w roli murowanych faworytów, to klub z Glasgow zaprezentował się lepiej i był bardzo bliski sprawienia sensacji, bowiem do 94. minuty podopieczni Brendana Rodgersa prowadzili 1:0 po bramce Nicolasa Kuehna w 63. minucie starcia na Allianz Arenie.

Niemniej jednak wracający po kilkutygodniowej przerwie Alphonso Davies przypieczętował niedawno przedłużony kontrakt do 2030 roku, strzelając gola na wagę awansu w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. Rekordowy mistrz Niemiec uniknął tym samym 30 minut dodatkowego wysiłku meczowego w ramach dogrywki i prawdopodobnie jednego z największych blamażów w swojej historii.

Jak można było się spodziewać, trenerzy obu klubów zdecydowali się wystawić najsilniejsze możliwe jedenastki. Jeśli mowa o ekipie rekordowego mistrza Niemiec, to szansę gry od samego początku otrzymał przede wszystkim Josip Stanisic, dla którego to pierwszy występ w wyjściowej XI monachijczyków od początku sezonu. W jakich składach zagrały obie drużyny? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Manuel Neuer – Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Raphael Guerreiro – Leon Goretzka, Joshua Kimmich – Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry – Harry Kane.

Kasper Schmeichel – Alistair Johnston, Cameron Carter-Vickers, Auston Trusty, Jeffrey Schlupp – Arne Engels, Callum McGregor, Reo Hatate – Jota, Daizen Maeda, Nicolas Kuehn.

Davies ratuje Bayern w końcówce

Choć Bayern Monachium uchodził za faworyta w tym spotkaniu, to goście z Glasgow już od samego początku naciskali na bramkę Manuela Neuera, prezentowali się bardzo odważnie. Jeśli mowa o postawie gospodarzy, to była ona bierna i statyczna. Podopieczni Vincenta Kompany’ego prezentowali się fatalnie i nie byli w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić bramce Kaspera Schmeichela.

W siódmej minucie na uderzenie zdecydował się McGregor, ale piłka przeleciała tuż nad poprzeczką. Kilka minut później powinno być 1:0 dla Szkotów, ale Kuehn nie dosięgnął do znakomitego dośrodkowania Joty. Goście grali coraz pewniej, co przełożyło się na kolejną sytuację bramkową, jednakże Manuel Neuer w ostatniej chwili złapał piłkę po próbie lobowania przez Maedę.

Bayern przetrwał lepszy okres gry Celtiku i odzyskał kontrolę nad meczem, lecz monachijczycy w dalszym ciągu mieli ogromne problemy z przedostaniem się w pole karne zespołu ze Szkocji. W 31. minucie Serge Gnabry popisał się indywidualnym rajdem, ale jego próba strzału w ostatniej chwili została zablokowana. Na dziewięć minut przed końcem pierwszej połowy, bliski szczęścia był Joshua Kimmich, ale trafił on tuż obok słupka.

Gospodarze dwoili się i troili, aby objąć prowadzenie, lecz Celtic bardzo skutecznie odpierał kolejne ataki. W samej końcówce pierwszej części meczu mogło, a nawet powinno być 1:0 dla bawarskiego klubu. Josip Stanisic dograł do Harry’ego Kane’a, który huknął z pierwszej piłki, jednakże na nieszczęście FCB, trafił tylko w poprzeczkę. W rezultacie pierwsze 45 minut zakończyło się bezbramkowym remisem.

Druga połowa w Monachium mogła zacząć się z wysokiego C – Leon Goretzka był o krok od wpisania się na listę strzelców, po tym jak wpadł w pole karne. Mimo wszystko na posterunku był Kasper Schmeichel, który fantastycznie obronił strzał Niemca. Bayern nie odpuszczał i kilka minut później na strzał zdecydował się Josip Stanisic. Chorwat zmarnował szansę i trafił w boczną siatkę.

W 62. dobrą okazję zmarnował z kolei Michael Olise, trafiając prosto w Schmeichela. Niespodziewanie w 63. minucie goście wyszli na prowadzenie po tym, jak Neuera pokonał były gracz FCB – Nicolas Kuehn.

Mimo sporych trudności z utrzymaniem równowagi, Maeda ustał i dograł do Kuehna, który precyzyjnie umieścił piłkę w lewym dolnym rogu. Wydawać by się mogło, że Bayern odpowie błyskawicznie, lecz zamiast tego, podopieczni Brendana Rodgersa byli o krok od drugiej bramki – genialną sytuację zmarnował Maeda.

Gospodarze przetrwali ponownie gorszy okres w grze i znów zaczęli napierać na bramkę Schmeichela. Bliscy szczęścia byli Kimmich, Goretzka i Sane, jednakże w każdej sytuacji brakowało nie tylko odpowiedniego wykończenia, ale i szczęścia. Mimo dominacji, rekordowy mistrz Niemiec miał ogromne problemy, aby zagrozić rywalom z Glasgow.

Kiedy wydawało się, że konieczna będzie dogrywka, w samej końcówce doliczonego czasu gry na listę strzelców wpisał się Alphonso Davies, który dobił piłkę do pustej bramki, po tym jak wcześniej uderzał Leon Goretzka. Mecz dobiegł końca przy stanie 1:1 i ostatecznie to Bayern awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów (3:2 w dwumeczu) dzięki bramce Daviesa w samej końcówce spotkania.

Bayern wraca do akcji w Bundeslidze

Klub ze stolicy Bawarii na regenerację i przygotowania do kolejnego wyzwania w sezonie 2024/2025 będą mieli nieco więcej czasu niż miało to miejsce w ostatnich tygodniach. Podopieczni Vincenta Kompany’ego do akcji wkraczają w najbliższą niedzielę, kiedy to na Allianz Arenie w Monachium podejmą w ramach 23. kolejki Bundesligi ekipę Eintrachtu Frankfurt o 17:30. Jeśli zaś mowa o Celtiku, to dzień wcześniej, bo w sobotę zmierzą się oni w szkockiej lidze o 13:30 z drużyną Hibernian.

Fot. Screen X/TheEuropeanLad