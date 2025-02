Nowi właściciele Pogoni Szczecin potwierdzili transfer z… własnej agencji

Daniel Trzepacz z portalu „pogonsportnet.pl” jako pierwszy poinformował, że Pogoń Szczecin sprowadzi wychowanka brazylijskiego Santosu – Renyera. Został już zaprezentowany jako nowy piłkarz, co oficjalnie czyni go pierwszym zimowym transferem w klubie. 21-latek należy do… agencji prowadzonej przez Alexa Debiagiego – jednego z nowych współwłaścicieli ”Portowców”. Podobno jest to spory talent, ale… pół roku nie grał.

Wychowanek Santosu podopiecznym… współwłaściciela Pogoni

W piątek 14 lutego odbyła się konferencja prasowa z udziałem nowego właściciela Pogoni Szczecin. „Portowców” przejął brazylijski prawnik z grupy Bichara e Motta Advogados – Nilo Effori. Reprezentuje on także spółkę Sport Strategy & Investments Limited z siedzibą w Londynie. Do rady nadzorczej Pogoni dołączyły trzy osoby wskazane przez Efforiego, w tym agent piłkarski Alex Debiagi.

Jednym z jego podopiecznych jest wychowanek Santosu – Renyer Oliveira. W pierwszym zespole klubu, którego ikonami są Pele oraz Neymar, zadebiutował na początku 2020 roku w ramach rozgrywek mistrzostw stanowych – Campeonato Paulista. Miał wtedy tylko 16 lat i 206 dni i wróżono mu dużą karierę. Niestety, po zaledwie trzech występach zerwał więzadła krzyżowe i dopiero po roku ponownie zagrał dla pierwszej drużyny Santosu. Pół godziny rozegrane w styczniu 2021 roku przeciwko Atletico Mineiro było jego jedynymi w brazylijskiej ekstraklasie.

Wiosną 2021 roku zagrał jeszcze cztery mecze w przesuniętych z powodu pandemii COVID-19 rozgrywkach Campeonato Paulista (piłkarskie mistrzostwa brazylijskiego stanu São Paulo). Na tych ośmiu występach jego przygoda z pierwszym zespołem Santosu się zakończyła. Później jeszcze tylko dziewięć razy znalazł się w kadrze meczowej, ale na boisku się nie pojawił. W seniorskiej drużynie słynnego brazylijskiego klubu rozegrał zaledwie 224 minuty. Ani razu nie był wystawiony w wyjściowej jedenastce. Nie zanotował także ani jednego trafienia czy asysty, a to przecież napastnik.

Co więcej, w sierpniu 2022 roku ponownie zerwał więzadła krzyżowe i znów stracił kilka miesięcy. Wraz z końcem 2023 roku jego przygoda z Santosem dobiegła końca. Nowego pracodawcę znalazł dopiero po dwóch miesiącach, którym było drugoligowe Guarani. W sezonie 2024 klub ten… spadł do Serie C, ale kiedy to się stało, Renyera od trzech miesięcy już tam nie było. W barwach Guarani zaliczył raptem trzy występy, na które złożyło się 70 minut. Znów nie zanotował ani jednego trafienia czy asysty i ani razu nie był umieszczony w wyjściowej XI.

Nowi właściciele „Portowców” wyciągną pomocną dłoń

Ostatni raz na boisko wybiegł w czerwcu ub. roku, a kontrakt, który podpisał z Guarani do końca 2024 roku został rozwiązany już w sierpniu. Od tego czasu pozostawał bez klubu. Daniel Trzepacz z portalu „pogonsportnet.pl” poinformował, że 23-letni skrzydłowy trenował z drugim zespołem występującym w Betclic 3. Lidze już 18 lutego we wtorek.

Pogoń Szczecin już oficjalnie potwierdziła ten transfer. Brazylijski napastnik podpisał umowę ważną do końca sezonu 2027/28. Jak poinformował jednak klub, na razie będzie on trenował z rezerwami. Docelowo jest to jednak wzmocnienie pierwszego zespołu. Nigdy wcześniej nie występował poza swoim krajem. Kibice Pogoni od razu zaczęli po tym transferze przypominać mroczne czasy Antoniego Ptaka, który robił kiedyś brazylijską Pogoń z przypadkowych graczy. Renyer nie wydaje się jednak takim – „Transfermarkt” wycenia go na milion euro.

Nowy prezes na inaugurującej jego rządy konferencji prasowej zapowiadał trzy transfery w zimowym okienku. Jednym z nich jest właśnie Renyer, drugim zaś będzie nowy w Pogoni chilijski prawy obrońca – Benjamin Rojas. Również ma on 23 lata i również jest bez klubu, choć nie od pół roku, jak Brazylijczyk, a od półtora miesiąca. Były piłkarz Palestino ma podpisać umowę do czerwca 2027 roku.

fot. Renyer Oliveira / Instagram