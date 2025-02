Wieczysta się nie zatrzymuje. Kolejny były legionista zagra przy Chałupnika

Wieczysta Kraków to jedna z najbardziej szalejących drużyn na rynku transferowym w Polsce o kilku okienek transferowych. Drużyna, której inwestorem jest Wojciech Kwiecień może sobie pozwolić na rynkowe szaleństwa i takowe też czyni. Niedawno informowano w mediach o tym, że od lipca do klubu dołączy były król strzelców Ekstaklasy, Carlitos. Już teraz dołączy tam inny były legionista – Rafa Lopes. Klub myśli już o I lidze i po takich ruchach – to widać!

Wieczysta się nie zatrzymuje

Od kilkunastu dni krążyły plotki w polskich mediach, że Rafa Lopes wylądować może w Wieczystej Kraków. Znając możliwości i rozmach drużyny grającej przy ul. Chałupnika nie była to wcale plotka wyssana z palca, a temat realny. Jak się okazuje, temat był na wyciągnięcie ręki, bowiem Wieczysta ogłosiła już przybycie zawodnika grającego do niedawna w Anorthosisie Famagusta Larnaka. O możliwym transferze informowali Samuel Szczygielski oraz Piotr Koźmiński.

Rafa Lopes znany jest kibicom nad Wisłą. Grał on bowiem w – nomen omen – dwóch nadwiślańskich miastach. Pierwotnie piłkarz krakowskich „Pasów”, zdobywcy krajowego pucharu w 2020 roku, trafił następnie do Legii, gdzie pamięta się go z wkładu w mistrzostwo Polski. Grał też w Lidze Europy za kadencji Czesława Michniewicza oraz Marka Gołębiewskiego.

Od tego czasu grał na Cyprze, także występując w Lidze Europy i Lidze Konferencji (z AEK-iem Larnaka). Z tamtejszym z klubów z tego miasta dotarł do 1/8 finału LKE, przegrywając znacząco z późniejszym triumfatorem West Hamem aż 0:6 w dwumeczu. Ostatnio bronił barw tej samej drużyny co Grzegorz Krychowiak i Adam Gyurcso (ex Pogoń Szczecin) – Anorthosis Famagusta Larnaka (12 bramek ligowych).

Lopes trafił do Cracovii w 2019 roku i zagrał tam w 41 spotkaniach, notując 13 trafień. W Legii z kolei ma na koncie 111 meczów i 25 goli we wszystkich rozgrywkach. To jego jedyne trofea wygrane w karierze seniorskiej. Jest to kolejny duży ruch krakowian.

Poza królem strzelców drugiej ligi szwedzkiej Dijanem Vukojeviciem, do klubu z ul. Chałupnika 16 zawitał też Petar Brlek – doskonale znany zawodnik kibicom „Białej Gwiazdy”. Robiącym spore wrażenie transferem jest też pozyskanie Jakuba Peska, który jeszcze w pierwszej fazie sezonu zanotował w barwach Sparty Praga trzy występy w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Drugoligowiec z Krakowie jest już po drugim obozie w Belek i czeka na niego ostatnie starcie przed wznowieniem rozgrywek Betclic 2. Ligi – z klubem Łukasza Piszczka z Goczałkowic-Zdroju. Do tej pory podczas zimowych przygotowań, drużyna grająca przy ul. Chałupnika zanotowała następujące rezultaty:

Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 8:1

Kaspij Aktau (Kazachstan) 3:1

CSM Resita (Rumunia) 3:0

Andijon PFK (Uzbekistan) 3:2

Wieczysta po rundzie jesiennej zajmuje na trzecim poziomie rozgrywkowym drugą lokatę, za sensacyjnie spisującym się beniaminkiem z Grodziska Mazowieckiego. Podopieczni Marcina Sasala po jesiennej części sezonu są dopiero trzecią od reformy w 2008 roku drużyną bez porażki na tym etapie sezonu ligowego. Wieczysta wiosnę rozpoczyna w lidze od wyjazdu do Łodzi na mecz 1 marca z drugą drużyną ŁKS-u.

Fot. PressFocus