Emocjonalna konferencja legendy Tottenhamu. Ogłosił na niej ważną decyzję

Drużyna Tottenhamu przebywa obecnie na Dalekim Wschodzie, gdzie rozegrała już mecz towarzyski z Arsenalem, a niedługo zmierzy się w sparingu z Newcastle United. Przed spotkaniem ze „Srokami” odbyła się konferencja prasowa, na której wystąpiła żywa legenda Spurs. Poinformował na niej o ważnej decyzji, którą podjął.

Legenda Tottenhamu podjęła ważną decyzję

Piłkarze Tottenhamu odbywają aktualnie tournee po Dalekim Wschodzie, podczas którego do rozegrania mieli dwa spotkania. W czwartek 31 lipca pokonali w Hongkongu 1:0 Arsenal, a w niedzielę 3 sierpnia zmierzą się w sparingu z Newcastle United. Towarzyski mecz ze „Srokami” odbędzie się w Korei Południowej, a więc w kraju, z którego pochodzi kapitan i żywa legenda Spurs – Heung-Min Son. Spotkanie to urosło do historycznej rangi, bowiem występ przeciwko Newcastle może być dla Sona ostatnim w koszulce Tottenhamu.

Dzień przed meczem z drużyną Eddie’go Howe’a odbyła się konferencja prasowa, na której wystąpili nowy szkoleniowiec Spurs – Thomas Frank oraz Son. Na niej kapitan „Kogutów” poinformował, że chciałby tego lata opuścić klub z północnej części Londynu.

– Zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć, że zdecydowałem się na odejście tego lata (…) To była najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem w mojej karierze. Było trudno ją podjąć. Potrzebuję nowego środowiska, by iść do przodu. Potrzebuję małej zmiany – dziesięć lat to kawał czasu. Trafiłem do północnego Londynu w młodym wieku – jako 23-latek. Odchodzę jako dorosły, bardzo dumny mężczyzna.

– Chciałbym podziękować wszystkim kibicom Spurs za danie mi dużej miłości. Mam nadzieję, że to odpowiedni moment, by się pożegnać. Mam nadzieję, że wszystko to zaakceptują i uszanują – powiedział, po czym z emocji schował twarz w dłoniach.

– Uwielbiałbym pracę z tak świetnym człowiekiem i piłkarzem. To prawdziwa legenda Spurs w każdym aspekcie, jeden z najlepszych piłkarzy w historii Premier League. Nigdy nie jest łatwo znaleźć odpowiedni czas [na podjęcie takiej decyzji – przyp. red.], ale mi wchodzącemu dopiero do tej drużyny nieco łatwiej przychodzi zakończyć to w dobrym stylu – skomentował odejście Sona Thomas Frank.

Jak dodał duński szkoleniowiec, „jeśli dla Sona mecz z Newcastle ma być ostatni, nie ma piękniejszego miejsca na pożegnanie niż ojczyzna”. Frank od początku swojej kadencji w Tottenhamie musiał liczyć się z tym, że decyzja Sona o odejściu może nastąpić. Już na swojej pierwszej konferencji prasowej po przejęciu Tottenhamu 51-latek był pytany o spływające do klubu z Arabii Saudyjskiej oferty za Koreańczyka.

Najlepszy zagraniczny piłkarz w historii Spurs

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że Heung-Min Son to najlepszy zagraniczny piłkarz, który kiedykolwiek zagrał dla Tottenhamu. W ciągu dekady spędzonej w północnym Londynie rozegrał dla Spurs aż 454 mecze, co daje mu siódme miejsce w zestawieniu piłkarzy z największą liczbą występów dla tego klubu. Z kolei piąte miejsce zajmuje w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Tottenhamu, a goli na koncie ma 173. Jest również najlepszym asystentem w historii „Kogutów”, a tych zaliczył 101.

Son mógł opuścić Tottenham tego lata jako „wolny agent”, ale na początku 2025 roku zdecydował się przedłużyć wygasającą w czerwcu umowę do końca sezonu 2025/26. Dlatego też klub z północnego Londynu nie będzie stratny na odejściu swojej legendy. Według Bena Jacobsa z „GIVEMESPORT” Koreańczyk zdecydował się przenieść do Los Angeles FC i ma już prowadzić zaawansowane rozmowy z klubem MLS. Na ten moment nie ma jednak informacji, co do kwoty transferu, czy do długości kontraktu, który podpisze.

Ostatni raz w koszulce Tottenhamu Son najpewniej zagra w sparingu z Newcastle, a w związku z tym jego ostatnim oficjalnym występem dla Spurs był wygrany 1:0 finał Ligi Europy z Manchesterem United. Było to jedyne trofeum, które Koreańczyk zdobył „Kogutami”. Wcześniej dochodził z nimi do finału Ligi Mistrzów (w 2019 roku) i Pucharu Ligi (w 2021 roku), ale oba jego zespół przegrał. W Premier League zaś najlepsze rezultaty z Tottenhamem osiągał w latach 2016-18, kiedy to jego drużyna sięgnęła po dwa brązowe oraz jeden srebrny medal.

fot. screen YouTube