Real Madryt vs Atletico Madryt – 04.03 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Real Madryt vs Atletico Madryt

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 4 marca, 21:00

Stadion: Estadio Santiago Bernabéu

Lepszego scenariusza nikt nie mógł napisać. Derby Madrytu w 1/8 finału Ligi Mistrzów? Zapowiada się iście mistrzowski spektakl. Zwłaszcza że oba zespoły mają sobie sporo do udowodnienia. Kto będzie miał powody do radości po pierwszym meczu na Estadio Santiago Bernabeu? Zapraszam do analizy moich typów bukmacherskich.

Real Madryt vs Atletico Madryt – typy bukmacherskie

Real Madryt vs Atletico Madryt: Obie drużyny strzelą gola

Moim zdaniem w derbach może wydarzyć się wszystko. Nawet jeśli stawką jest zbliżenie się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. I nawet jeśli to Real Madryt będzie miał atut w postaci własnego boiska. Pokazały to poprzednie pojedynki, gdzie aż pięć starć „Królewskich” z „Los Indios” kończyło się remisem w podstawowym czasie gry. Stąd też nie odważę się wytypować wyniku. Sugeruję za to typy na BTTS.

Uważam, że obie drużyny strzelą gola w nadchodzącym pojedynku. Statystyki nie kłamią i pokazują, że taka sytuacja miała miejsce w 9 ostatnich bezpośrednich starciach Realu Madryt z Atletico Madryt.

Zakłady na obie strzelą możesz postawić w Betfanie po kursie 1.80. To wysoki mnożnik. Zwłaszcza że warto dodać także, iż Real Madryt strzelał bramkę w ośmiu, a Atletico Madryt w dziewięciu ostatnich meczach.

Ciekawym kierunkiem może być także typowanie remisu do przerwy lub na koniec meczu (wspomniane pięć ostatnich starć zakończonych remisem w podstawowym czasie gry) lub brak porażki Realu Madryt (podwójna szansa 1x), gdyż to jednak „Królewscy” będą posiadać atut własnego boiska.

Propozycje typów bukmacherskich na Real Madryt vs Atletico Madryt

Obie drużyny strzelą gola @1.80

Remis do przerwy lub na koniec meczu @1.79

Real Madryt nie przegra (1x) @1.26

Real Madryt vs Atletico Madryt – zapowiedź meczu

Forma Realu Madryt

Real Madryt może być zawiedziony po ostatnim meczu, gdyż w ramach La Liga niespodziewanie przegrał 1:2 z Betisem Sewilla. W Lidze Mistrzów „Królewscy” musieli walczyć w 1/16 finału, gdzie w dwumeczu okazali się lepsi od Manchesteru City.

Forma Atletico Madryt

Atletico Madryt w swoim ostatnim meczu, rozegranym także w La Liga, ograło 1:0 Athletic Bilbao i przedłużyło passę bez porażki do dziesięciu spotkań. Podopieczni Diego Simeone odpoczywali w 1/16 finału Champions League.

Przewidywane składy Real Madryt vs Atletico Madryt

Real Madryt: Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Diaz, Vinicius; Mbappe

Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Diaz, Vinicius; Mbappe Atletico Madryt: Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Galan; Llorente, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez

Sędzia w spotkaniu Real Madryt vs Atletico Madryt

Głównym rozjemcą będzie Clement Turpin. Dla Francuza to już 6 mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. Pokazał jak na razie 8 żółtych kartek i podyktował 3 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt vs Atletico Madryt?

Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1. Spotkanie obejrzysz także na platformie Canal+ Online po wykupieniu lub przy posiadaniu odpowiedniego pakietu.

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt vs Atletico Madryt

Atletico Madryt jest niepokonane od dziewięciu meczów

Oba zespoły strzeliły bramkę w dziewięciu ostatnich bezpośrednich starciach

Pięć ostatnich bezpośrednich meczów zakończyło się remisem w podstawowym czasie gry

Atletico Madryt nie przegrało z Realem Madryt w ośmiu ostatnich meczach, biorąc pod uwagę podstawowy czas gry

Real Madryt strzelił co najmniej dwa gole z czterech z pięciu ostatnich domowych spotkań

Typowanie wyniku meczu Real Madryt vs Atletico Madryt

Ciężko przewidzieć zwycięzcę tego meczu. Real Madryt i Atletico Madryt są w podobnej formie, a ostatnie bezpośrednie pojedynki były dość zacięte, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki – remis w pięciu ostatnich bezpośrednich starciach w podstawowym czasie gry. Spodziewam się jednak, że „Królewscy” nie przegrają. Dobrymi typami może okazać się podwójna szansa 1x – wygrana Realu Madryt lub remis po kursie 1.26 w Betfanie. To dość niski mnożnik, a więc moja sugestia, aby dobrać jeszcze 1-2 zakłady i przygotować kupon akumulowany.

