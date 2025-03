Skandal po meczu Jagiellonii. Kibic Cercle pobity, cztery osoby zatrzymane

Komenda Miejska Policji w Białymstoku poinformowała o pobiciu kibica Cercle Brugge po meczu jego klubu w 1/8 finału Ligi Konferencji z Jagiellonią. Sprawcy szybko zostali namierzeni przez służby. Zatrzymane zostały cztery osoby.

Kibice Cercle pobity po meczu Jagiellonii

Na pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji pomiędzy Jagiellonią Białystok a Cercle Brugge (3:0) przyjechało ok. 300 kibiców belgijskiego klubu. Dla jednego z kibiców Cercle pobyt w Polsce nie będzie najlepiej wspominany i to nie z powodu wyniku jego zespołu. Gdy wraz z grupą fanów klubu z Brugii wracał ze stadionu, podjechało pod nich bmw. Z auta wysiadło kilka zamaskowanych osób, które podeszły do grupy przyjezdnych kibiców. Następnie agresorzy przewrócili jednego z mężczyzn na ziemię i zaczęli go bić oraz kopać.

Po chwili napastnicy wsiedli z powrotem do samochodu i odjechali. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja, która zastała zakrwawionego mężczyznę. Ofiara została przetransportowana przez pogotowie do szpitala, a policjanci zabrali się za poszukiwanie agresorów. Poszkodowany podał im markę oraz początkowe numery tablicy rejestracyjnej sprawców, co pomogło w namierzeniu pojazdu na drugim końcu miasta. Kierowca został zatrzymany do kontroli, a wraz z nim w aucie znajdował się jeszcze jeden mężczyzna i dwie kobiety.

Podczas przeszukiwania samochodu policjanci znaleźli w nim kominiarki oraz kominy. Następnie dokonano zatrzymania 22-letniego mieszkańca Hajnówki, 21-letniego białostoczanina oraz dwóch białostoczanek w wieku 19 i 21 lat. Co więcej, okazało się, że pojazd, którym się poruszali nie był dopuszczony do ruchu drogowego. Cała czwórka została zatrzymana i trafiła do aresztu. W komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku czytamy, że obecnie „ustalany jest ich zakres odpowiedzialności”.

https://twitter.com/RobertBonkowski/status/1897961519435948152

Wielki wieczór w Białymstoku

Napaść na kibica Cercle jest łyżką dziegciu na wspaniałym wieczorze, który miał miejsce w Białymstoku. Jagiellonia rozbiła klub z Brugii 3:0, co było najwyższym domowym zwycięstwem polskiego klubu w europejskich pucharach w XXI wieku. Według wyliczeń Football Meets Data mistrzowie Polski mają aż 94% szans na awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Tam zespół Adriana Siemieńca zagrałby ze zwycięzcą pary Vitoria Guimaraes – Real Betis. Pierwsze starcie tych drużyn zakończyło się remisem 2:2. Rewanż odbędzie się w Portugalii.

Największym bohaterem „Dumy Podlasia” był Afimico Pululu, który popisał się dubletem. Skutecznym wyegzekwowaniem rzutu karnego w 69. minucie otworzył wynik tego meczu, a w 78. minucie zamknął go bramką zdobytą przewrotką. W międzyczasie do siatki trafił także Taras Romanczuk. Angolczyk pobił rekord Ligi Konferencji, bowiem jeszcze nigdy w historii tych rozgrywek jakikolwiek piłkarz miał na koncie osiem bramek zanim jego drużyna dotarła do 1/4 finału. Nad drugim w klasyfikacji strzelców Markiem Guiu z Chelsea ma dwa gole przewagi.

fot. Wikimedia Commons