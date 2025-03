Tragiczna śmierć nastoletniego piłkarza. „Mamo, czy ja umieram?”

Rumuńskim środowiskiem piłkarskim wstrząsnęła śmierć dobrze zapowiadającego się zawodnika – Luki Manolache’a. 19-latek przez ostatnie pół roku życia zmagał się z tajemniczą chorobą, przez którą zmuszony był przerwać karierę. Choroba objawiała się w bardzo bolesny sposób, a prz

Rumunia: Nie żyje nastoletni piłkarz

Urodzony w Târgoviște Luca Manolache pierwsze kroki w piłce stawiał w miejscowym Kinder, skąd trafił do akademii słynnego rumuńskiego klubu – FCSB. W maju 2022 roku zaliczył jedyny występ w pierwszym zespole, a w grudniu 2022 roku po raz drugi i ostatni znalazł się w kadrze meczowej seniorskiej drużyny. Latem 2023 roku wrócił do swojego rodzinnego miasta, bowiem został wypożyczony do Chindii. Po pół roku 18-letni wówczas piłkarz wrócił do stolicy, bowiem trafił na wypożyczenie do bukaresztańskiego Metaloglobusu.

W barwach drugoligowca rozegrał 13 meczów i strzelił nawet jednego gola. Jak się później, występ z 24 sierpnia ub. roku przeciwko CS Afumati był jego ostatnim w życiu. Tuż po przegranym 1:2 meczu 19-latek skarżył się na silne zawroty głowy i potworne zmęczenie. Niedługo później lekarze wykryli u niego tajemniczą chorobę, przez którą zmuszony był przerwać karierę. „Miał silne zawroty głowy, dreszcze, obficie się pocił, pluł krwią i miał krwawe stolce” – mówili przedstawiciele Metaloglobusu dla portalu „gsp.ro”.

„Poddano go intensywnemu leczeniu, ale niestety nadeszła ta szokująca wiadomość” – czytamy dalej. Ta szokująca wiadomość nadeszła w piątek 28 lutego, bowiem tego dnia po półrocznej walce z chorobą młody piłkarz zmarł. 19-latek umierał w męczarniach, bowiem kiedy transportowano go do szpitala w Târgoviște, stracił wzrok. Przerażony krzyczał, że nic nie widzi. Wcześniej zdążył odbyć ostatnią rozmowę telefoniczną z matką, której mówił, że „już nie daję rady” oraz pytał ją „czy umrze”.

Bolesna śmierć młodego zawodnika

Na łamach „The Sun” matka piłkarza – Ana Maria wyjawiła, że natychmiast po telefonie od syna ruszyła do szpitala, ale zdążyła pożegnać się z synem. O śmierci Luki kobietę poinformowała jej córka. Lekarze robili wszystko, by uratować chłopaka, jednak byli bezradni wobec kwasu żołądkowego, który wypełnił jego płuca i spowodował śmierć przez uduszenie. Piłkarz zmarł niespełna trzy miesiące przed swoimi 20. urodzinami. Ostatni klub w życiu Manolache’a, Metaloglobus po jego śmierci wydał oświadczenie.

– Rodzina Metaloglobusu jest zdruzgotana nagłą i niespodziewaną śmiercią naszego młodego kolegi z drużyny i przyjaciela – Luki-Petru Manolache’a. Jesteśmy zszokowani i głęboko zasmuceni tą tragiczną stratą. Jego miłość do piłki nożnej i uśmiech dawały szczęście na boisku (…) Szczere kondolencje dla pogrążonej w żałobie rodziny, cała społeczność Metaloglobusu jest z Wami w tym trudnym momencie.

Oświadczenie wydała także rumuńska federacja piłkarska: „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci w wieku zaledwie 19 lat Luki Manolache’a, członka juniorskiej reprezentacji Rumunii”. Rozegrane dwa dni po jego śmierci derby Bukaresztu między Rapidem a jego byłym klubem – FCSB poprzedzone zostały minutą ciszy. Dzień później, w poniedziałek 3 marca w miejscowości Nucet odbył się pogrzeb 19-latka. W ceremonii wzięło udział 1000 osób, w tym prezes i piłkarze FCSB, a także zawodnicy Metaloglobusu.

fot. Columna TV / YouTube