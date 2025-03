Arsenal jest bez dyrektora sportowego od listopada, kiedy to ze swojej funkcji oficjalnie odszedł Edu Gaspar. Brazylijczyk, zresztą były zawodnik „The Gunners” w latach 2001-05 pozostawił po sobie bardzo atrakcyjny wakat. Bardzo możliwe, że to ostatnie godziny dla jego fotela, gdy będzie on wolny. Arsenal bowiem wybrał jego następcę. Będzie to człowiek, który ma już spore doświadczenie w pracy w topowym klubie.

Arsenal wybrał nowego dyrektora sportowego

Jednym z gwarantów sporego progresu Arsenalu jest nie tylko Mikel Arteta w roli trenera, ale i praca Edu Gaspara. Pracował on w roli dyrektora generalnego od 2019 roku, po czym po trzech latach został pierwszym w historii klubu dyrektorem sportowym. W jego kolekcji skalpów możemy dostrzec choćby nazwiska takie jak:

Martin Odegaard, 30 milionów funtów – z Realu Madryt

William Saliba, 27 milionów funtów – z Saint-Etienne

Gabriel Martinelli, 6 milionów funtów – z czwartoligowego Ituano

W listopadzie Edu jednak ogłosił swoje dalsze plany i pozostawił wakat. Wszystko to po pięciu latach pracy na Emirates Stadium.

Zajmie go Andrea Berta, przez 12 lat pracownik Atletico Madryt. Takie informacje podają zarówno David Ornstein, jak i Fabrizio Romano. Jest już na linii Arsenal – Berta pełne porozumienie według Brytyjczyka. Wcześniej działał on w Genoi przy Gian Piero Gasperinim czy innej znanej firmie – Parmie. Całkiem imponująca jest lista najlepszych skalpów Berty w Madrycie:

Jan Oblak z Benfiki za 16 milionów euro,

Antoine Griezmann najpierw za 30 mln (z RSSS), a potem razem za 32 miliony euro z Barcelony (wyp + wykup),

Rodri z Villarrealu za 20 milionów euro,

Angel Correa z San Lorenzo za 10,5 miliona euro,

Samuel Lino z Gil Vicente za 6,5 miliona euro

W ostatnim letnim oknie doprowadził do (póki co) świetnych ruchów, jakimi są dla Atletico Julian Alvarez i Alexander Sorloth. Dlaczego doszło do jego odejścia z Atletico? Mówi się o dwóch powodach:

Carlos Bucero, który niegdyś sprowadził Jerzego Dudka do Realu Madryt, ograniczał w Atletico rolę Berty,

Pogorszenie relacji z Diego Simeone, choćby z racji sprowadzenia innego piłkarza niż chciał sam trener

Edu wraz z początkiem listopada trafił pod skrzydła Evangelosa Marinakisa. Grek to właściciel nie tylko Nottingham Forest, czyli sensacji aktualnego sezonu Premier League. Do jego drużyn zalicza się też zwycięzcę Ligi Konferencji 2024 – Olympiakos, a także portugalskiego średniaka – Rio Ave. W tej ostatniej z drużyn gra z kolei Cezary Miszta. Brazylijski dyrektor będzie zarządzał siecią klubów greckiego oligarchy.

Według „Arsenal Insider” Edu zdecydował odejść się z Arsenalu z powodu rosnącej siły i władzy w klubie samego Artety. Z tego samego powodu odszedł z Atletico sam Andrea Berta. Będąc prawą ręką Simeone, powoli odstawiano Włocha na boczny tor. W Londynie z kolei, obowiązki Gaspara przejął w styczniu Jason Ayto i nie udało dopiąć się najważniejszego – nowego napastnika.

Na giełdzie nazwisk poza Bertą, wymieniano choćby Roberto Olabe z Realu Sociedad, Tomasa Rosicky’ego, czy Dana Ashfortha (ex Manchester United, Brighton). Włoch to 53-latek pochodzący z Brescii w regionie Lombardia. Odmówił on w ostatnich tygodniach Milanowi, który będzie chciał od nowego sezonu zrewitalizować struktury i przewietrzyć szatnię po przeciętnym sezonie.

Mimo iż nie zaczął jeszcze pracy to już wymienia się dwa nazwiska do roli napastnika od nowego sezonu: Samu z FC Porto, a także Lautaro Martineza z Interu. Argentyńczyka wymienia się choćby z powodu… podpisania umowy z Atletico lata temu, transfer był bowiem na 99 procent dogadany. Inter w ostatniej chwili wtargnął do negocjacji i udało im się go przechwycić.

Fot. screen YouTube