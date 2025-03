Młody Polak zagra dla niemieckiego giganta? Dostał zaproszenie na testy

Jak informuje dziennikarz Samuel Szczygielski z portalu „Meczyki.pl”, do niemieckiego giganta RB Lipsk na testy zaproszony został utalentowany bramkarz i młodzieżowy reprezentant Polski – Konrad Cymerys. Zaledwie 16-letni golkiper obecnie gra dla Siarki Tarnobrzeg w Betclic 3. lidze.

Polak zaproszony na testy do RB Lipsk

Nie od dziś wiadomo, że RB Lipsk, jak i również pozostałe kluby z koncernu Red Bull, specjalizują się wręcz w wynajdowaniu i szkoleniu młodych zawodników. Jeśli spojrzeć na ekipę „Byków”, to na przestrzeni kilku ostatnich lat wypuściła ona w „świat” wielu niezwykle utalentowanych graczy, którzy w mniejszym lub większym stopniu robią teraz furorę w europejskiej i międzynarodowej piłce (Dominik Szoboszlai, Josko Gvardiol, Dani Olmo, Ibrahima Konate). RBL i jego pokrewne kluby nie spoczywają jednak na laurach i w dalszym ciągu sondują rynek pod kątem ściągania największych talentów piłkarskich.

Jak wynika z najnowszych doniesień, skauci RB dotarli także do Polski, gdzie w ich oko wpadł młodziutki golkiper Siarki Tarnobrzeg Konrad Cymerys, który w pierwszym zespole tarnobrzeżan zadebiutował, mając zaledwie 15 lat! Dziennikarz Samuel Szczygielski z portalu „Meczyki.pl” donosi, że Polak został zaproszony przez niemiecki klub na testy – otrzyma on szansę na zaprezentowanie się w zespołach do lat 17 i 19.

Nie można wykluczyć, że dzięki dobrym występom oraz treningom Polak zawita na dłużej w RB Lipsk, które lubuje się w dawaniu szansy młodym zawodnikom. Możliwość sprawdzenia się w zespołach U-17 oraz U-19 jest popularną praktyką, którą stosują nie tylko niemieckie kluby. Dla naszego rodaka to bardzo wielka okazja, aby poczynić gigantyczny wręcz krok w karierze, zaś RBL wydaje się być idealnym miejscem dla młodych graczy, o czym też w ostatnich latach przekonało się wielu piłkarzy.

− Młody polski bramkarz na treningach w RB Lipsk. Konrad Cymerys został zaproszony na zajęcia z drużyną U19 oraz U17. 16-latek ma za sobą debiut w reprezentacji Polski U17 – napisał Samuel Szczygielski.

Kim jest Konrad Cymerys?

Polak jest postrzegany jako jeden z największych talentów bramkarskich w kraju. W samym tylko sezonie 2024/25 miał on już okazję wystąpić w 11 meczach dla pierwszej drużyny Siarki Tarnobrzeg, w których to trzykrotnie zachował czyste konto, a nie ma jeszcze skończonej „siedemnastki”. Łącznie ma on już na koncie 20 spotkań na poziomie Betclic 3. Ligi i jeden w Pucharze Polski. W Siarce broni na zmianę z Mateuszem Białką, innym młodym golkiperem (rocznik 2006). Obaj mają na ten moment po 10 ligowych spotkań w tym sezonie.

Cymerys debiut zaliczył bardzo wcześnie – mając zaledwie 15 lat, 20 marca 2024 roku rozegrał 18 minut w wygranym 4:0 starciu ze Świdniczanką. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że Konrad Cymerys ma w swoim dorobku piłkarskim także jeden występ dla młodzieżowej reprezentacji „Biało-Czerwonych” do lat 17, co miało miejsce 15 listopada 2024 roku.

fot. screen YouTube/Siarka TV