5 pytań przed 22. kolejką Betclic 2. Ligi

Przed nami 22. kolejka Betclic 2. Ligi. Odbędą się między innymi trzy bardzo ważne pojedynki dla okolic tzw. czerwonej strefy, bo rozgrywane między sobą. Oto dość nietypowa zapowiedź – pięć istotnych pytań przed zbliżającą się kolejką.

Czy Wieczysta Kraków wygra piąty mecz z rzędu?

Wieczysta Kraków pewnie zmierza po kolejny awans. Znajduje się w tym momencie na pozycji wicelidera, który właśnie taki awans gwarantuje. Na ogromny szacunek zasługuje defensywa podopiecznych Sławomira Peszki – to tylko 10 straconych goli w 21 meczach! Oznacza to mniej niż pół straconej bramki na mecz. Krakowski klub złożony z wielu byłych gwiazd Ekstraklasy (Michał Pazdan, Goku Roman, Rafa Lopes) śrubuje serię kolejnych zwycięstw z rzędu:

4:1 z Resovią Rzeszów

3:0 z Zagłębiem Lubin II

2:0 z ŁKS-em Łódź II

2:0 z KKS-em Kalisz

Najbardziej Wieczystą może cieszyć przewaga nad trzecim zespołem, która wynosi sześć punktów i daje komfort potknięcia. Dwa pierwsze kluby awansują do Betclic 2. Ligi, dlatego też ważne jest, aby tej przewagi pilnować. Mająca zdecydowanie najlepszy współczynnik bramkowy Wieczysta (+39) powalczy o piąte z rzędu zwycięstwo, ale pojedzie na trudny, krakowski teren, by zmierzyć się ze znajdującym się w strefie play-off Hutnikiem. W pierwszym spotkaniu tych ekip Wieczysta zmiażdżyła i ośmieszyła rywala, wygrywając aż 7:1. Hutnik ma więc pole do rewanżu.

Czy Chojniczanka odkuje się po niespodziewanej porażce z rezerwami ŁKS-u?

Chojniczanka jest zespołem, który walczy o zajęcie miejsca w strefie barażowej. W sezonie 2022/23 spadła na trzeci poziom rozgrywkowy, a w poprzednim zajęła 5. miejsce oznaczające baraże. Musiała tam uznać wyższość Stali Stalowa Wola w półfinale. Tak naprawdę przez niemal cały sezon trzyma się w strefie TOP 6. Wskoczyła tam już po 9. kolejce i wygranej z Podbeskidziem (2:1) i od tamtego momentu w ogóle z niej nie wypadła. Trzyma się cały czas na 4. miejscu – już od pięciu kolejek. Ma przewagę czterech oczek. Mogłaby mieć więcej, ale…

Do Chojnic przyjechały rezerwy ŁKS-u Łódź, którym zależy po prostu na utrzymaniu na poziomie centralnym. W ekipie tej grają głównie chłopcy z akademii – roczniki 2006, 2007, 2008. Sprawili oni sporą niespodziankę. Niesamowitą bramkę na 2:1 po przedryblowaniu trzech rywali zdobył Oliwier Sławiński, a wiele ważnych interwencji w bramce zaliczył Hubert Idasiak. ŁKS Łódź II niespodziewanie przerwał serię czterech kolejnych zwycięstw z rzędu ekipy z Chojnic. Chojniczanka przyjedzie teraz do Kalisza, który czai się na wejście do strefy barażowej. To jeden z hitów kolejki obok meczu Hutnik Kraków – Wieczysta.

Czy mająca gigantyczne kłopoty płacowo-organizacyjne Wisła Puławy przełamie się z ostatnim zespołem?

Kłopoty finansowe Grupy Azoty Puławy zmusiły spółkę do wycofania się z wszelkich działań sponsoringowych. Początkowo drużyna Wisły miała nawet nie przystąpić do rozgrywek Betclic 2. Ligi, ale jednak wystartowała i nawet nieźle punktowała – tak, że nie znajdowała się w strefie spadkowej, mimo że piłkarze nie otrzymywali pensji przez ponad pół roku. Nie znalazła się w tej strefie nawet po odjęciu jej dwóch punktów.

Po przerwie zimowej Wiśle nie odwieszono licencji na grę w Betclic 2. Lidze. Przedstawiciele „Dumy Powiśla” nie złożyli nawet wniosku o jej odwieszenie. Przegrali mecz z KKS-em walkowerem – jeszcze dwa takie przypadki i zostaliby zdegradowani z Betclic 2. Ligi. Piłkarze za pośrednictwem „Kuriera Lubelskiego” wydali oświadczenie, w którym poinformowali o nieotrzymywaniu pensji od pół roku. Sytuacja była dramatyczna. Trener Wisły Maciej Tokarczyk w programie „Futbolówka” TVP Sport mówił tak:

– Nasza sytuacja jest bardzo trudna. Można ją porównać do walki bokserskiej. Jesteśmy już po jednym knockdownie, gdy na początku roku dostaliśmy karę odjęcia dwóch punktów, a nasza licencja została zawieszona. Wywalczyliśmy te punkty na boisku i jestem świadomy zaległości, ale ze sportowego punktu widzenia bardzo żałujemy tej kary.

A jednak! Klub zagrał z Hutnikiem Kraków i zremisował 0:0. Gospodarze pokazali się z niezłej strony i powinni nawet wygrać, gdyby byli bardziej skuteczni. Piłkę meczową zmarnowali w 87 min. Kamil Kumoch nie wykorzystał rzutu karnego – trafił tylko w słupek. Teraz Wisła Puławy zmierzy się z najgorszą drużyną w stawce – Olimpią Elbląg. Któraś z ekip ma szansę na przerwanie passy bez wygranej – puławianie sześciu kolejnych meczów, a elblążanie siedmiu.

Czy liderująca Pogoń Grodzisk Mazowiecki znowu wygra z handicapem z przedostatnią Skrą Częstochowa?

W 2024 roku Pogoń Grodzisk Mazowiecki po dwóch sezonach przerwy wróciła na trzeci poziom rozgrywkowy. Zespół prowadzony przez Marcina Sasala radzi sobie rewelacyjnie i jako beniaminek jest liderem! Licząc jeszcze poprzednie rozgrywki, piłkarze Pogoni nie przegrali żadnego z kolejnych 26 ligowych meczów, wygrywając przy tym aż 21 razy. W tym czasie zdobyli w lidze aż 75 bramek, a stracili raptem tylko 20.

Ta imponująca seria zakończyła się jednak już w pierwszym meczu Pogoni w 2025 roku. Beniaminek uległ bowiem u siebie walczącemu o utrzymanie GKS-owi Jastrzębie 0:3. Odkuł się jednak w Szczecinie, gdzie pokonał miejscowy Świt 2:1. Przewaga nad Wieczystą się zmniejszyła i wynosi jeden punkt, ale już przewaga nad trzecią Polonią Bytom to siedem oczek, a więc spory zapas. Bezpośrednio przechodzą dwie ekipy.

Pogoń zasłynęła w poprzednim sezonie, gdy pokonała Concordię Elbląg… 15:0. Dlaczego? Chodzi o Pro Junior System i wręcz rozpaczliwe gonienie za wypełnieniem upragnionego dla zespołu Concordii minimum minut dla młodzieżowców w sezonie. W innym przypadku klub miały czekać kary finansowe. Seniorzy dostali wolne, a juniorzy dostali lanie. Kiedy Pogoń awansowała do Betclic 2. Ligi, to też potrafiła „zlać” przeciwników – 4:1 Świt Szczecin albo 6:2 Zagłębie Sosnowiec, a aż 11 spotkań wygrała z handicapem dwubramkowym – w tym Skrę 2:0.

Czy ktoś wyskoczy ponad ligową czerwoną kreskę?

Tak wygląda czerwona strefa Betclic 2. Ligi:

Będziemy właśnie świadkami prawdopodobnie najważniejszej albo jednej z najważniejszych kolejek dla tych drużyn, ponieważ dwa spotkania rozegrają między sobą.

Olimpia Elbląg (18. miejsce) vs Wisła Puławy (12. miejsce)

Zagłębie II Lubin (16. miejsce) vs Olimpia Grudziądz (14. miejsce)

Jeżeli Wisła Puławy wygra z czerwoną latarnią ligi, to już w zasadzie całkowicie ją pogrąży. Jeśli jednak dojdzie do niespodzianki, to któraś z drużyn będzie miała szansę na wydostanie się ze strefy spadkowej – czają się na to aż trzy ekipy. Przypomnijmy – cztery ostatnie drużyny spadają bezpośrednio do Betclic 3. Ligi, natomiast dwie pozostałe zagrają w barażu o utrzymanie. Jest to dość skomplikowane – najpierw pojedynek stoczą wicemistrzowie z Betclic 3. Ligi i później będziemy świadkami dwóch barażów. Wygląda to następująco (źr. Wikipedia):

Warto więc jednak z tej czerwonej strefy się wydostać!