10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Za Extra Pensję w BETFAN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Pozostałe ligi / Koniec Vitesse Arnhem w futbolu profesjonalnym

Koniec Vitesse Arnhem w futbolu profesjonalnym

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 09 sierpnia 2025
vitesse arnhem kibice

Vitesse Arnhem w ostatnich kilkunastu latach ustabilizowało się jako holenderski średniak na poziomie Eredivisie. Kojarzony z ogrywaniem talentów z Chelsea zespół grający na Gelredome wpadł jednak w tarapaty w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Interesy z Romanem Abramowiczem wpędziły klub w potężne problemy. Niestety, po warunkowym cofnięciu licencji decyzja nie zmieniła się. Vitesse albo wznowi grę od piłki amatorskiej, albo całkowicie zacznie od zera.

Vitesse w tarapatach – przyszłość pod znakiem zapytania

Blisko miesiąc temu Vitesse zostało tymczasowo zespołem amatorskim – wszystko z powodu postanowienia Komisji Licencyjnej: – Vitesse otrzymało informację, że Komisja Licencyjna cofnie klubowi profesjonalną licencję z dniem 11 lipca 2025 roku – ignoruje tym samym negatywne rekomendacje zarówno centralnej rady zawodników, jak i centralnej rady trenerów. Obie organizacje wyraziły zaufanie do przyszłych perspektyw Vitesse od czasu proponowanego przejęcia przez Sterkhouders.

– Decyzja liczy prawie 50 stron. Klub dokładnie ją przeanalizuję i przemyśli. Oczekuje się, że Vitesse odwoła się od tej decyzji. To postawiłoby klub na podobnej ścieżce jak w zeszłym sezonie, kiedy Komisja Licencyjna cofnęła profesjonalną licencję, ale Komisja Odwoławdza ds. Licencji uchyliła tę decyzję.

Tymczasem 8 sierpnia na stronie klubowej mogliśmy wyczytać nowe postanowienie holenderskich władz.

– Vitesse przegrało wczorajsze postępowanie w trybie uproszczonym przed Sądem Rejonowym Midden-Nederland. Sąd postanowił podtrzymać decyzję komisji licencyjnej i komisji odwoławczej i nie zawiesić jej. (…) Według sędziego komisja licencyjna KNVB prawidłowo zastosowała przepisy licencyjne, a jej decyzje nie były sprzeczne z zasadą rozsądku i sprawiedliwości. (…) Przyszłość Vitesse pozostaje niejasna. Klub analizuje dostępne opcje. Tymczasem zarząd nadal współpracuje z interesariuszami, aby zapewnić ciągłość futbolu w Arnhem.

Ostatnie sezony na poziomie profesjonalnym

Sezon 2023/24 to prawdziwa katastrofa dla klubu. Ostatnie miejsce w tabeli Eredivisie, odjęcie 18 punktów za brak kompatybilności z zasadami dotyczącymi licencji i krok od bankructwa. Wtedy to w drużynie występowali choćby Kacper Kozłowski czy Said Hamulić. Trener John van den Brom zdecydował się pomóc swojej drużynie, w której zagrał ponad 320 razy przez ponad dekadę i (w chwili objęcia stanowiska) poprowadził ją 42-krotnie – ponad dekadę wcześniej.

Były trener Lecha w drugiej lidze także nie miał łatwo. Aż 16 porażek w 37 kolejkach zagwarantowało na boisku miejsce w drugiej części tabeli. Problem w tym, że Vitesse z racji kolejnych problemów wyłapało… aż 39 punktów ujemnych! Aktualnie drużyna z GelreDome ma w tabeli… DWA punkty. Mimo to klub postanowił nie przedłużać umowy z byłym trenerem Lecha Poznań po sezonie 2024/25.

Przed ostatnim meczem ligowym van den Brom powiedział dosadnie: – Otrzymałem zero argumentów i jestem okropnie wściekły. Nie było rozmów z nikim. To żenujące. (…) Dostałem tę decyzję od zarządu, dyrektor Braasch chciał się ze mną widzieć, ale prawdopodobnie miał mi tylko przekazać nowinę. Tak po prostu odstawiono klubową ikonę na bok. To boli, nigdy nie narzekałem na to co się dzieje, uważam to za brak szacunku, tak jak to wcześniej powiedziałem. (…)

W sezonie 2024/25 Vitesse grało w drugiej lidze – w Eerste Divisie. Sportowo udało się zespołowi być na 14. lokacie (44 punkty wywalczone na boisku) – ale po dodaniu do tego 39 punktów ujemnych ciężko było o inne miejsce w tabeli niż ostatnie. 20. lokata i pięć punktów w tabeli, bilans bramkowy minus 19 były realiami na koniec rozgrywek. Przed ostatnim meczem władze pożegnały się ze znanym w Poznaniu trenerem.

Fot. PressFocus

Pozostałe ligiZe świata John van den BromVitesse Arnhem

Autor

Avatar użytkownika
Marcin Ziółkowski
Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
10 000 zł do podziału
za Extra Pensję
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Widzew Łódź - Wisła Płock
Powyżej 2.5 goli
kurs
1.91
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.