Atletico znalazło następcę Angela Correi. To mistrz Europy i aktualny mistrz kraju

W ostatnich kilkunastu miesiącach Atletico Madryt mocno ruszyło na rynek transferowy. Rok temu latem do klubu trafili choćby Julian Alvarez, Alexander Sorloth czy Conor Gallagher. Tym razem w tej części hiszpańskiej stolicy także dzieje się dużo. Carlos Bucero nie przestaje działać i postanowił nie zwlekać dłużej w kontekście wzmocnienia kadry Diego Simeone, który ma ambicje znów popsuć szyki duetowi hegemonów. „Los Colchoneros” ściągają kolejnego Włocha.

Atletico znów sięga po Włocha

Angel Correa zagrał przez dekadę w prawie 370 meczach dla Atletico. Po wspaniałej przygodzie w tej części Madrytu, Argentyńczyk zdecydował się kontynuować karierę w Lidze MX w drużynie Tigres. Dla Diego Simeone był on nieoceniony – prawdziwy joker w talii kart.

W pewnym momencie wydawało się, że jego następcą w Madrycie będzie Ademola Lookman. Nigeryjczyk z Atalanty jest jednak bardzo sfokusowany na odejściu do Interu i w międzyczasie zaczęły się w jego kontekście dziać się kolokwialnie mówiąc cyrki. Ww. Bucero nie tracąc czasu przypomniał sobie o temacie, który zdaniem „Into The Calderon” sondował już w czerwcu przy okazji innych negocjacji transferowych.

Ten temat to Giacomo Raspadori. 25-letni ofensywny zawodnik z Włoch zdobył w maju mistrzostwo Włoch z SSC Napoli i to już po raz drugi – bo wcześniej w 2023 roku, gdy trafił wiele ważnych bramek. W Sassuolo grał na szpicy, a w Neapolu poza tą pozycją, także jako ofensywny pomocnik i skrzydłowy. Jego kariera rozbłysła po bramce w pandemii na San Siro kiedy to Milan u siebie przegrał „wygrany mecz” z Sassuolo (duża nieskuteczność)… po dublecie „Jacka”. W 2021 został mistrzem Europy z Italią.

Pracowity i ambitny jak Correa

W SSC Napoli nigdy nie był kluczowym elementem składu, ale trenerzy cenili go za jego pracowitość. To on w obu mistrzowskich sezonach potrafił uratować „Partenopeich” z opresji, choćby w meczu ze Spezią, gdzie „nie chciało wpaść”, a także gdy w Turynie w deszczu w doliczonym czasie mocno przybliżył klub do upragnionego tytułu. W lidze trafił 13-krotnie i asystował sześciokrotnie w 88 występach.

Według informacji włoskiego dziennikarza newsowego Alfredo Pedulli Raspadori ma kosztować „Los Colchoneros” łącznie 26 milionów euro. Z tej kwoty 22 miliony to tzw. baza. Trzy miliony bonusu mają się aktywować w przypadku kwalifikacji Atletico do Ligi Mistrzów, a kolejny milion – gdy spełnią się bonusy, które określone są mianem „łatwych do spełnienia”.

Nie tak dawno na Estadio Metropolitano sprowadzono innego Włocha, Matteo Ruggeriego. Obaj panowie poza narodowością mają też wspólnego agenta. Właśnie przy okazji negocjacji Atletico z byłym piłkarzem Atalanty, Bucero badał grunt pod kątem piłkarza SSC Napoli. Poza wahadłowym oraz Raspadorim, do Madrytu zawitali także Alex Baena, David Hancko, Marc Pubill, Thiago Almada czy Johnny Cardoso.

Fot. PressFocus