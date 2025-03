Kapitan Brentford podzielił się historią o swoim uzależnieniu

Kapitan Brentford, Christian Norgaard w niedawnym wywiadzie zdecydował się na emocjonujące wyznanie. Przyznał, że przez długi czas był uzależniony od środków nasennych, co doprowadzało go do obłędu. Zdecydował się na to wyznanie po obejrzeniu głośnej rozmowy Dele Alliego z Garym Nevillem, w którym również podzielił się traumatycznymi przeżyciami.

Uzależnienie kapitan Brentford

W niedawnej rozmowie z ” BBC Radio 5 Live” Kapitan Brentford – Christian Norgaard – podzielił się szokującym wyznaniem. Przyznał, że jeszcze nie tak dawno zmagał się z poważnym uzależnieniem od środków nasennych. Jego problemy rozpoczęły się jeszcze podczas gry na krajowym podwórku, podczas gry dla Brondby. Duńczyk przed jednym ze spotkań pucharowych bardzo stresował się meczem, co wpłynęło na jego pewność siebie. W rezultacie miał olbrzymie problemy ze snem i zdecydował się na terapię lekami. Przez bardzo długi czas podporządkowywał swoje życie pod swój problem. Natrętne myśli nie dawały mu spokoju.

Naprawdę wyraźnie pamiętam, kiedy to się stało. To było przed dość ważnym meczem pucharowym w Danii, a mój umysł zaczął świrować. Miałem zły sen i przyniosłem te myśli do gry i pomyślałem: Co jeśli nie gram dobrze teraz, ponieważ spałem źle?. To stało się moim wzorcem myślenia przed następnym meczem: Muszę spać przed meczem, w przeciwnym razie będę katastrofą w grze

Dopiero podczas przeprowadzki do Premier League, do ekipy „Pszczółek” podjął współpracę z trenerem snu – Anną West. Dzięki niej podjął odpowiednie kroki, w walce z uzależnieniem oraz zmianą w codziennym życiu, które miały przyśpieszyć proces. Przynosił ze sobą specjalną poduszkę, brał prysznice przed snem oraz czytał, dzięki czemu mógł się zrelaksować. Wszystkie te rutyny pozwoliły mu stopniowo odstawić leki, a dzisiaj już kompletnie ich nie używa. Norgaard nie kryje swojej wdzięczności względem trenerki oraz cieszy się, że wszystkie problemy ma już za sobą.



Pamiętam, jak wysłałem SMS-a do naszej trener Anny, aby podziękować za rzeczy, nad którymi pracowaliśmy, ponieważ jest to wyraźny obraz tego, jak mogło wszystko pójść w złą stronę”

Dele Alli inspiracją

Dele Alli zanotował kapitalny początek kariery i wróżono mu wielką przyszłość. Niestety w pewnym momencie jego kariera znacznie przystopowała. Anglik w 2023 roku odbył rozmowę w programie „The Overlap” z Garym Nevillem, w której podzielił się szokującym wyznaniem. Wzruszony przyznał, że miał trudne dzieciństwo. Jego matka była alkoholiczką, a on sam był molestowany przez jej partnera. W wieku zaledwie 12 lat trafił do rodziny zastępczej.

Wszystkie te przeżycia odcisnęły nad nim piętno, przez które zmagał się z problemami psychicznymi oraz uzależnił się od tabletek nasennych, podobnie jak w przypadku kapitana Brentford, Christiana Norgaarda. Alli powiedział, że wziął udział w sześciotygodniowym odwyku w Stanach Zjednoczonych.

Wywiad z Dele był dla mnie naprawdę trudny do oglądania. Obejrzenie go było też wzruszającym i bardzo emocjonalnym przeżyciem dla kogoś takiego jak ja. Dla kogoś, kto w przeszłości zmagał się z podobnym problemem i być może uzależnił się od tabletek nasennych. Na szczęście minęło dużo czasu, dlatego mogę z pełną świadomością powiedzieć, że cieszę się, że zostawiłem to za sobą i cieszę się, bo jestem od tego wolny”

28-latek jest bliski powrotu na boisko po niemal dwóch latach przerwy. Po kilku tygodniach treningów z Como, w styczniu podpisał kontrakt z włoską drużyną. W ostatnich meczach przeciwko AS Romie oraz Venezii, pojawił się na ławce rezerwowych, jednak nie pojawił się na placu gry.

Fot. PressFocus