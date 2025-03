Król strzelców odesłany przez Wieczystą Kraków do rezerw

Portal „LoveKraków.pl” poinformował, że w gabinetach Wieczystej panuje duże rozczarowanie zimowym nabytkiem. Ubiegłoroczny król strzelców wciąż nie potrafi załapać się do… kadry meczowej. Trener Sławomir Peszko przyznał, że zawodnik będzie ogrywał się w czwartoligowych rezerwach.

Niewypał transferowy Wieczystej Kraków

Dijan Vukojević w ubiegłym roku wywalczył z Degerfors awans do szwedzkiej ekstraklasy, a swój sezon okrasił koroną króla strzelców drugiej ligi z dorobkiem 14 goli – ex aequo z Kalle Holmbergem z Orebro oraz Assadem Al Hamlawim, którego zimą tego roku sprowadził Śląsk Wrocław. W Polsce – i to już kilka tygodni wcześniej – wylądował także Vukojević, jednak nie trafił on na poziom na ekstraklasy, a podpisał kontrakt z drugoligową Wieczystą Kraków. Transfer ten zapowiadał się jako hit.

– Strzelił mnóstwo goli, być może nie ma warunków fizycznych do przepychania, walczenia, wgrywania pojedynków powietrznych, jak Feliks, ale jest bramkostrzelny, oddaje dużo strzałów. Z obserwacji wynika, że taki zawodnik będzie nam potrzebny – skomentował ten transfer na początku okresu przygotowawczego trener Wieczystej, Sławomir Peszko.

Zesłany do czwartoligowych rezerw

Vukojević był drugim z pięciu zawodników, którego „Żółto-czarni” sprowadzili w trakcie zimowej przerwy w rozgrywkach Betclic 2. Ligi. Jednak jako jedyny z tego grona wciąż znajduje się poza kadrą meczową zespołu prowadzonego przez Sławomira Peszko. Kilka dni przed derbowym meczem z Hutnikiem Michał Knura z portalu „LoveKraków.pl” informował, że w klubowych gabinetach panuje duże rozczarowanie co do dyspozycji, którą prezentuje Szwed. Wieczysta grała już trzy mecze ligowe w rundzie wiosennej, ale nie można było znaleźć napastnika nawet na ławce.

Przy okazji derbowego starcia szkoleniowiec Wieczystej odniósł się do sytuacji 29-latka: – Będzie grał w drugiej drużynie dzisiaj wieczorem, ponieważ nie załapał się jeszcze do kadry meczowej. Mecz, na który napastnik został „zesłany” to domowe spotkanie z Bocheńskim KS. Rezerwy wygrały 4:0, a Vukojević w 48. minucie strzelił gola na 2:0. Zaprezentował się znacznie lepiej niż przed tygodniem, gdy w przegranym przez jego zespół 1:4 wyjazdowym meczu z Orłem Ryczów został zmieniony już w 58. minucie.

Tego samego dnia, co rezerwy, swój mecz rozgrywał także pierwszy zespół Wieczystej. Na Suchych Stawach beniaminek Betclic 2. Ligi sensacyjnie przegrał z Hutnikiem 0:1, co było ich pierwszą porażką od 8 września ub. roku, a dopiero trzecią w tym sezonie. Co więcej, była to dopiero szósta strata punktów „Żółto-czarnych” na 22 rozegranych w tym sezonie ligowych spotkań. W meczu z Hutnikiem Wieczysta po raz pierwszy od 3 listopada nie zdołała strzelić gola, a pierwszy raz od 16 listopada musiała wyciągać piłkę z siatki.

Na przegraną wicelidera zwycięstwem 3:0 przed własną publicznością ze Skrą Częstochowa odpowiedziała prowadzącą w tabeli Pogoń Grodzisk Mazowiecki, dzięki czemu zwiększyła przewagę nad zespołem Peszki do czterech punktów. Jeśli Polonia Bytom pokona u siebie GKS Jastrzębie, przewaga krakowian nad strefą barażową zmaleje już do trzech punktów. Rezerwy zaś zajmują miejsce w samym środku stawki – dziesiąte. Muszą jednak bronić się przed spadkiem do V ligi, bo ich przewaga nad ostatnim, 19. miejscem wynosi raptem sześć punktów.

fot. PressFocus