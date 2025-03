Kolejny były reprezentant Włoch zakończył piłkarską karierę. Na pewnym etapie nie ma już dla zawodników podczas kariery ciekawych alternatyw. Przychodzą też takie dni, że nie ma już tego głodu co kiedyś, aby kontynuować swoją przygodę życia i pora na nowe wyzwania. Jeden z byłych piłkarzy Interu, Lazio czy Juventusu podjął właśnie tę wiążącą decyzję po rozegraniu ponad 700 spotkań w profesjonalnym futbolu.

Były reprezentant Włoch zakończył karierę

Antonio Candreva w wieku 38 lat postanowił zakończyć karierę. Swoją decyzję ogłosił na swoim profilu na Instagramie. To kolejny w ostatnim czasie piłkarz z Włoch, który zdecydował zawiesić buty na kołku – miesiąc temu identyczną decyzję podjął Francesco Caputo.

Obaj zawodnicy mają spore doświadczenie w grze w Serie A, ale to były pomocnik Lazio i Interu spędził w elicie więcej czasu, bowiem był w niej obecny w latach 2008-2023. Jeszcze w zimowym oknie transferowym 2025, miał on propozycję od ambitnego nowego właściciela Catanii, ale zarówno on, jak i Mario Balotelli nie skorzystali z tej propozycji.

38-latek po raz ostatni wybiegł na murawę 25 maja 2024 roku na Stadio San Siro w Mediolanie, podczas ostatniej, 38. kolejki sezonu Serie A 2023/2024. Zszedł on po godzinie gry, a jego drużyna (od kilku meczów zdegradowana do Serie B) sensacyjnie odrobiła straty w ostatnim meczu kadencji Stefano Piolego w Milanie.

W pożegnalnym filmiku, w którym to Candreva jest obecny na ww. San Siro wraz z żoną i dziećmi, powiedział: – Drogi futbolu, dziś jest jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Nadszedł moment, aby odejść. (…) To nie jest pożegnanie, ale nowy punkt wyjścia. Do zobaczenia wkrótce.

W swojej karierze, najbardziej znany z Lazio pomocnik zdobył tylko jedno klubowe trofeum – Puchar Włoch w 2013 roku. Miał on asystę przy jedynym golu spotkania zdobytym przez Senada Lulicia. Było to trafienie o tyle wyjątkowe, że były to derby Rzymu, do tego w mieście urodzenia samego zawodnika. Candreva znany był też ze znakomitych uderzeń z dystansu.

Pochodzący z rodziny o albańskich korzeniach Antonio Candreva w swojej karierze zagrał 54 razy dla reprezentacji narodowej i strzelił siedem goli. Dołożył do tego prawie 40 występów we włoskich młodzieżówkach.

Pojechał ze „Squadra Azzurra” na kilka turniejów rangi międzynarodowej. Był członkiem kadry narodowej na MŚ 2014 w Brazylii (asysta z Anglią), grał też w drużynie ćwierćfinalistów Euro 2016 (asysta w meczu z Belgią). Poza tym, był powołany na Puchar Konfederacji 2013, gdzie zdobył brązowy medal, a także jest byłym olimpijczykiem z Pekinu.

