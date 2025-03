Zmiana decyzji. Były dyrektor sportowy Widzewa Łódź jednak poza klubem

Ważna postać Widzewa Łódź ostatnich lat pożegnała się z klubem. Mowa o Tomaszu Wichniarku, który spędził ponad cztery lata w ekipie z ulicy Piłsudskiego w różnych rolach, przede wszystkim jako dyrektor sportowy. Odejście jest zaskoczeniem, gdyż jeszcze dwa tygodnie przed informacją o rozwiązaniu kontraktu była mowa o pozostaniu Polaka w Widzewie.

Tomasz Wichniarek poza Widzewem

Na początku marca 2025 roku stanowisko dyrektora sportowego Widzewa Łódź objął Mindaugas Nikoličius z Litwy. Zastąpił on na stanowisku Tomasza Wichniarka, który pracował w Łodzi od listopada 2020 roku jako szef skautingu, a potem dyrektor sportowy i pracę w klubie miał… kontynuować. W komunikacie na temat nowego dyrektora pojawiła się też wzmianka o pozostaniu Wichniarka w klubie.

– Wichniarek zbudował struktury skautingu oraz całego pionu, co przyniosło pozyskanie takich piłkarzy jak Jordi Sanchez, Imad Rondić, Fran Alvarez, Henrich Ravas, Mateusz Żyro czy Samuel Kozlovsky. Klub rok po roku zwiększył serwis dla zespołu i sztabu szkoleniowego, a także jakość obsługi medycznej oraz fizjoterapeutycznej. Wichniarek pozostanie w strukturach pionu sportowego.

Plany jednak uległy zmianie i Tomasz Wichniarek całkowicie odejdzie z Widzewa. Były dyrektor sportowy klub tak skomentował swój pobyt w drużynie:

To była wspaniała przygoda. W jej trakcie mogliśmy wspólnie cieszyć się z wykonanej pracy, która przyniosła nam awans do Ekstraklasy. Jestem dumny, że przyłożyłem rękę do odbudowy Widzewa i jego struktur, budowy siatki skautingu, powrotu Klubu na najwyższy poziom rozgrywkowy.

Jak ocenić rządy Wichniarka?

Transfery Sebastiana Kerka, Samuel Kozlovský’ego, Frana Alvareza, Ivana Rondicia dokonane przez Wichniarka się bronią. Można jednak zauważyć w wielu komentarzach, że kibice Widzewa tracili podczas ostatnich okien transferowych cierpliwość do swojego dyrektora sportowego. Z poniższej listy tylko przejścia Kozlovský’ego, Marcela Krajewskiego czy Jakuba Łukowskiego można uznać za dość udane.

Za sukcesy można zaliczyć wytransferowanie Rondicia, Henricha Ravasa, Jordiego Sancheza i Andrejsa Ciganiksa zagranicę. Dzięki temu klub zyskał niezbędne miliony złotych. Jednak uzyskane przychody z transferów nie szły w pozyskiwanie pożytecznych następców.

Słowa krytyki Wichniarkowi należą się za przejścia piłkarzy, którzy nie pasowali do koncepcji trenera. Asystent Daniela Myśliwca, czyli Karol Zniszczoł wyjaśnił, że Kreshnik Hajrizi nie komponował się do stylu zaproponowanego przez szkoleniowca. Mimo że Kosowianin to „świetny piłkarz”, nie mógł odnaleźć się w łódzkim klubie. Relacje na linii trenerzy — Wichniarek nie należały do najlepszych. Szkoleniowcy mogli narzekać, że co okienko, ich kadra jest gorsza. Daniel Myśliwiec dawał temu wyraz, a po odejściu asystenta wstawił na media społecznościowe tajemniczy post z kostkami domina.

Komentarze kibiców mówią same za siebie. Większość cieszy się z pożegnania Wichniarka. Oto kilka z tych, które nadają się do cytowania:

Piękny dzień dla Widzewa

Aż sobie kielicha pier***nę

Cuuuuda! Najpiękniejsza informacja oprócz tego, że mamy dyr. sportowego

Krzyżyk na drogę

Najpiękniejszy dzień dla Widzewa od 1997 roku

Pomimo powyższych zarzutów pracę Wichniarka należy zaliczyć do względnie udanych. Potrafił zatrudnić graczy, którzy zostali spieniężeni. Przykładowo Rondić przychodził do Widzewa za darmo, a odszedł za 1,5 miliona euro do 1. FC Köln. Za kadencji Wichniarka Widzew nie musiał się bać o utrzymanie. Czy tak samo będzie pod wodzą nowego dyrektora sportowego?