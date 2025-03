Hiszpania podtrzymała kapitalną serię. Gol w końcówce dał remis przeciwko Holendrom

Niektórym piłkarskim fanom mógł umknąć fakt, że poza rozpoczynającymi się eliminacjami do mistrzostw świata 2026, podczas marcowej przerwy reprezentacyjnej w strefie UEFA rozgrywane są także ćwierćfinałowe spotkania Ligi Narodów. Jednym z największych hitów tego etapu niewątpliwie jest dwumecz pomiędzy zespołami Holandii oraz obecnego mistrza Europy – Hiszpanii. Ostatecznie w pierwszym akordzie tej rywalizacji na De Kuip padł remis 2:2.

Hiszpania z falstartem

Większość ekspertów przed pierwszym gwizdkiem spodziewało się, że Hiszpania na wyjeździe będzie grać „na remis”. Wszelkie tego typu złudzenia już w 7. minucie spotkania rozmył skrzydłowy – Nico Williams, który dzięki doskonałemu obrotowi z piłką i późniejszym strzale pokonał Barta Verbruggena.

Tej akcji nie byłoby jednak gdyby nie świetna dyspozycja jego najlepszego kolegi z kadry, czyli Lamine Yamala. Siedemnastolatek w rogu boiska spressował Jorrela Hato, po czym odzyskał piłkę i zamiast dryblować tym razem oddał futbolówkę Pedriemu. Pomocnik FC Barcelony celnie dograł do Williamsa i po przysłowiowym „mrugnięciu oka” na tablicy wyników pojawił się już rezultat 1:0 dla gości.

Minęło dwadzieścia minut, a wtedy, patrząc na dość wyrównany, ale jednak ze wskazaniem na Hiszpanów przebieg meczu, dość niespodziewanie gola wyrównującego strzelili Holendrzy. Strzelcem gola okazał się być napastnik Liverpoolu – Cody Gakpo, który silnym strzałem po ziemi nie pozostawił w zasadzie żadnych szans Unaiowi Simonowi. Holendrowi asystował Justin Kluivert.

Po objęciu prowadzenia to Holendrzy przejęli inicjatywę i kilkukrotnie byli naprawdę bliscy trafienia na 2:1. Ekipie Oranje brakowało jednak skuteczności i przysłowiowego „dostawienia nogi”. W 36. minucie groźny strzał z pierwszej piłki oddał Memphis Depay, jednak wówczas refleksem popisał się Unai Simon. Hiszpania miała dużo szczęścia.

Jakby kibicom La Furia Roja było za mało złych wiadomości, to tuż przed przerwą, w okolicach 40. minuty z powodu kontuzji boisko opuścił podstawowy środkowy obrońca – Pau Cubarsi. Defensora FC Barcelony zastąpił posiadający – co ciekawe – holenderskie korzenie (z tego też powodu był on wygwizdywany przy okazji w zasadzie każdego kontaktu z piłką) – Dean Huijsen.

Wyrachowani Holendrzy nie wytrzymali do końca

Druga połowa spotkania rozpoczęła się w najlepszy możliwy sposób dla zgromadzonych na De Kuip kibiców. Już 46. minuta spotkania przyniosła bowiem gola dla Holendrów, którego po indywidualnej akcji Jeremiego Frimponga strzelił Tijiani Reijnders – to jego 21. bezpośredni udział przy bramce w tym sezonie .

Kolejna stracona bramka nie obudziła Hiszpanów, którzy poza pierwszymi minutami tego wieczoru grali ospale, wolno i nadzwyczajnie. Przyznajcie państwo sami – takie określenia raczej nie pasują do zazwyczaj kapitalnie zorganizowanej gry podopiecznych de la Fuente. Hiszpania na Euro cieszyła oczy, a tutaj tak nie było.

Z czasem selekcjoner La Furia Roja zaczął się niecierpliwić i w 64. minucie meczu przeprowadził aż potrójną zmianę, po której na boisku zameldowali się Dani Olmo, Mikel Oyarzabal i Ayoze Perez. Murawę De Kuip w Rotterdamie opuścili z kolei Alvaro Morata oraz dwójka z Barcelony, czyli Pedri i Lamine Yamal.

Młodzi zawodnicy ze stolicy Katalonii poza udziałem w bramce Williamsa nie pokazali wiele dobrego, dlatego te roszady zrozumieć powinni nawet najbardziej zagorzali sympatycy „Blaugrany”. Inna sprawa, że dzięki temu, przynajmniej w teorii – wrócą oni mniej przeciążeni do klubu.

Trener Holendrów – Ronald Koeman nie pozostał dłużny de la Fuente i także zmienił dwójkę zawodników – dobrze sprawujących się Frenkiego de Jonga i Justina Kluiverta. Piłkarzy FC Barcelony i Bournemouth zastąpili Teun Koopmeiners i Xavi Simons.

Jeśli któryś kibiców z jakiegoś powodu włączył mecz dopiero w 82. minucie, mógł pomyśleć, że zamiast rywalizacji piłkarskiej przez przypadek natrafił na jakąś mierną galę sztuk walki. To właśnie wtedy absolutnie brutalnym i bandyckim zachowaniem wykazał się Jorrel Hato, który po tym, jak stracił piłkę, z całym impetem i wyprostowaną nogą trafił Robina Le Normanda.

Po tym wybryku sędzia główny – Glenn Nyberg nie miał żadnych wątpliwości i od razu wyciągnął czerwoną kartkę. Hiszpania grała do końca meczu w przewadze. Informacja ta jest o tyle istotna, że piłkarz Ajaxu nie będzie mógł zagrać w niedzielnym rewanżu pomiędzy tymi zespołami.

Ostatecznie grająca w przewadze Hiszpania dała radę jeszcze doprowadzić do wyrównania. Stało się to w doliczonym czasie drugiej połowy, kiedy to strzał oddał Nico Williams. Po uderzeniu atakującego Athleticu Club słabą interwencję zaliczył Verbruggen, który próbę tą sparował w zasadzie prosto pod nogi zmiennika – Mikela Merino. Gracz Arsenalu nie miał wyboru i w prosty sposób doprowadził do wyniku 2:2.

Remis na De Kuip nie kończy bardzo dobrej serii Hiszpanów polegającej na szesnastu kolejnych meczach bez porażki. Rewanż pomiędzy tymi zespołami odbędzie się już 23 marca na Estadio Mestalla w Walencji. Hiszpania z pozycji gospodarza będzie tutaj faworytem. Przegrany dwumeczu będzie rywalem reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026.

fot. screen X – Marca