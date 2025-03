Poważna kontuzja reprezentanta Hiszpanii. W tym sezonie już nie zagra

Nie tak miała wyglądać przygoda z futbolem 24-letniego reprezentanta Hiszpanii. Wypożyczony z Tottenhamu do Girony skrzydłowy, Bryan Gil przeszedł operację więzadła pobocznego piszczelowego w prawym kolanie w związku z czym czeka go długa przerwa. Hiszpańskie media twierdzą, że wychowanek Sevilli odpocznie od futbolu przez około 4-5 miesięcy, a to oznacza, że w barwach Girony już nie zagra.

Jaka przyszłość czeka reprezentanta Hiszpanii?

Bryan Gil od 2021 roku jest zawodnikiem angielskiego Tottenhamu. W Londynie jednak nigdy nie udało mu się na dłuższy czas przebić do wyjściowej jedenastki i regularnie był wypożyczany: do Valencii, do Sevilli, a przed tym sezonem do rewelacji poprzedniego sezonu hiszpańskiej La Liga – Girony. Latem w szatni „Kogutów” nie było dla niego miejsca, a klub dał mu wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

Ostatecznie skrzydłowy wrócił do Hiszpanii, by spróbować odbudować się pod wodzą Michela. Niestety, jak przez całą swoją karierę, nie potrafi utrzymać stabilnej formy. Jego najlepszy występ w barwach Girony to mecz z Espanyolem w listopadzie, gdzie zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty. W sumie jego bilans w barwach „Blanquivermells” to 32 występy, cztery gole i trzy asysty. Wiadomo już, że tego bilansu nie poprawi.

Bryan Gil doznał kontuzji podczas jednego z treningów Girony. Skrzydłowy doznał skręcenia kolana, które uszkodziło więzadło poboczne piszczelowe i łąkotkę. Po konsultacjach pomiędzy lekarzami, zawodnikiem, Tottenhamem oraz Gironą, która w umowie wypożyczenia zapewniła sobie prawo wykupu reprezentanta Hiszpanii za 15 milionów euro, strony doszły do porozumienia i zdecydowały, że potrzebna będzie operacja.

W związku z kontuzją, przez którą skrzydłowy do treningów wróci najprawdopodobniej dopiero pod koniec sierpnia wątpliwym jest, by Girona zdecydowała się na jego wykup. Zwłaszcza, że klub zajmuje obecnie dopiero 13. pozycję w tabeli La Liga i na 10 kolejek przed końcem sezonu ma niewielkie szanse na awans do europejskich pucharów w kolejnym sezonie. To naturalnie zdecydowanie obniży budżet klubu.

Bryan Gil to pięciokrotny reprezentant Hiszpanii. Po raz ostatni w kadrze „La Furia Roja” wystąpił 18 listopada 2024 roku w meczu Ligi Narodów ze Szwajcarią. 24-latek pojawił się na boisku w 60. minucie i już kilka minut później wpisał się na listę strzelców zaliczając premierowe trafienie w narodowych barwach.

