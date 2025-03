Szokujący transfer Motoru Lublin! Niedawno płacono za niego 20 milionów euro

W cieniu meczu reprezentacji Polski z Litwą Motor Lublin ogłosił szokujący transfer. Szeregi beniaminka PKO BP Ekstraklasy zasilił piłkarz, za którego jeszcze kilka lat temu klub Bundesligi płacić kilkanaście milionów euro. Jeszcze więcej, bo niemal 50 „baniek” jego transfer kosztował klub Premier League.

Szokujący transfer Motoru Lublin

Kiedy wszyscy odliczaliśmy minuty do meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 pomiędzy Polską a Litwą, Motor Lublin „ni stąd, ni zowąd” ogłosił transfer napastnika z bogatym CV. Szeregi beniaminka PKO BP Ekstraklasy zasilił wychowanek PSG – Jean-Kevin Augustin. 27-latek od nieco ponad pół roku był bez klubu po tym, gdy kontrakt za porozumieniem stron rozwiązało z nim FC Basel. Klub ze stolicy Lubelszczyzny będzie jego siódmym w karierze. Na koncie ma także występy w Nantes, AS Monaco, RB Lipsk i Leeds United.

Dwa ostatnie wymienione kluby płaciły za niego niemałe kwoty. W 2017 roku PSG bez żalu sprzedało wychowanka do ówczesnego wicemistrza Niemiec za 16 milionów euro (wg portalu „Transfermarkt”). To w barwach „Byków” grał najwięcej i strzelił najwięcej goli w seniorskiej karierze. W Lipsku spędził dwa sezony, w trakcie których rozegrał 67 meczów, strzelając w nich 20 goli i dokładając osiem asyst. Na początku sezonu 2019/20 udał się na roczne wypożyczenie do AS Monaco, jednak skrócono je już zimą, bowiem Lipsk porozumiał się ws. wypożyczenia Francuza do Leeds United.

Sądowa przepychanka z Leeds

Do „Pawi” dołączył na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu, a według mediów klub z Elland Road miał możliwość wykupienia go za 21 milionów euro. Z tej opcji nie chciano skorzystać, bowiem Augustin wystąpił w zaledwie trzech meczach, a na boisku spędził raptem 48 minut. Okazało się jednak, że w wyniku awansu do Premier League Leeds ma… obowiązek wykupu Francuza! Klub chciał się odwołać, bo w kontrakcie była mowa o wykupie w przypadku awansu do dn. 30 czerwca, a ten został wywalczony przez zespół Marcelo Bielsy 17 lipca.

Sezon 2019/20 został bowiem przerwany na kilka miesięcy z powodu pandemii COVID-19. Lipsk nie zamierzał odpuścić, twierdząc, że dzień 30 czerwca tylko umownie określa koniec sezonu, więc przesunięcie daty jego zakończenia w wyniku pandemii powinno zostać uwzględnione. „Byki” złożyły pozew do FIFA, a sąd stanął po stronie klubu z Saksonii. Leeds złożyło jednak apelację, w której podano szczegóły dotyczące komunikacji między stronami w trakcie przeprowadzania transferu.

Z dowodów wynikało, że angielski klub bezskutecznie próbował osiągnąć porozumienie z Lipskiem ws. przedłużenia wypożyczenia i ustalenia daty, która miała być wymogiem do wykupu piłkarza. Pod koniec 2022 roku apelacja Leeds została oddalona, wobec czego klub został zobowiązany do zapłacenia Lipskowi za Augustina 21 mln euro. Ostatecznie doszło do ugody, w wyniku której Lipsk miał otrzymać 18 milionów euro. Jednak nie były to jedyne straty poniesione przez „Pawie” przy tym transferze.

W kwietniu 2023 roku David Ornstein „The Athletic” ujawnił, że Leeds ma dodatkowo zapłacić Francuzowi niemal 30 mln euro za zerwanie pięcioletniej umowy. Klub z Elland Road złożył apelację, jednak rok później ta została odrzucona. W tamtym czasie Augustin kończył już drugi sezon w barwach FC Basel, a za sobą miał także dwa lata spędzone w FC Nantes, do którego „Pawie” oddały go na samym początku sezonu 2020/21. Jako piłkarz FC Nantes zdobył swoje ostatnie trofeum w karierze – Puchar Francji w sezonie 2021/22.

Augustin nie jest jedynym sprowadzonym w tym sezonie przez Motor Lublin piłkarzem z występami w ligach TOP5 w CV. Latem ubiegłego roku beniaminek PKO BP Ekstraklasy zakontraktował wychowanka FC Barcelony – Sergiego Sampera. Podczas jego pobytu w pierwszym zespole „Duma Katalonii” zdobyła sześć trofeów, choć pomocnik odgrywał marginalną rolę. Już w ciągu kilku miesięcy w Motorze rozegrał dla niego więcej meczów niż przez kilka lat dla seniorskiej drużyny „Blaugrany”.

