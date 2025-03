Polska młodzieżówka przegrała ważny mecz. EURO U17 bez udziału Biało-Czerwonych

Swoje ściany nie pomogły. Polska kadra do lat 17 przegrała na stadionie Bałtyku Koszalin 0:2 z Irlandią w turnieju kwalifikacyjnym EURO U17. Tym samym „Biało-Czerwoni” stracili szansę na wyjazd na turniej, który w drugiej połowie maja odbędzie się w Albanii.

W grze o awans na EURO U17

W drugiej połowie marca na stadionach w Gryficach i Koszalinie rozgrywany jest miniturniej reprezentacyjny. Belgia, Irlandia, Islandia oraz Polska grają o awans na mistrzostwa Europy U17 2025. Jedynie zwycięzca tej grupy zagra na EURO, które w drugiej połowie maja odbędzie się w Albanii.

Polacy do meczu z Irlandią przystępowali w takim samym składzie, jak do zremisowanego 1:1 starcia z Islandią. W podstawowej jedenastce znalazło się miejsce m.in. dla kapitana Sammy’ego Dudka, który w tym sezonie zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie, urodzonego w belgijskiej Antwerpii Bryana De Jongha czy bramkarza Jakuba Zielińskiego, który w Gedanii Gdańsk grał z seniorami już jako 14-latek. Drużynę prowadzą znani niegdyś ligowcy – Dariusz Gęsior (pierwszy trener), Mirosław Kalita i Tomasz Sokołowski III (asystenci).

Do Koszalina nie przyjechał najbardziej znany niepełnoletni gracz z Irlandii. Mowa o najmłodszym strzelcu gola w historii europejskich pucharów – Michaelu Noonanie. Dokonał tego w swoim debiucie w Lidze Konferencji. Do tamtego momentu najmłodszym zdobywcą bramki w LK był Mateusz Szczepaniak z Legii Warszawa. W pierwszym meczu miniturniej o awans do EURO U-17 Irlandczycy przegrali 0:1 z Belgią.

Bez goli, ale z dominacją Irlandii

W trzeciej minucie starcia Billy Hayes dośrodkował z lewej strony pola karnego do swojego imiennika – Billy’ego O’Neilla. Na posterunku był jednak utalentowany bramkarz Legii Warszawa – Jakub Zieliński (zbieżność nazwisk z dyrektorem sportowym warszawskiej drużyny i trenerem Korony Kielce). Trzy minuty później kolega golkipera z klubu – Pascal Mozie oddał strzał z rzutu wolnego. Piłkę na korner wybił jednak Alex Noonan (niespokrewniony z Michaelem).

Drybling rosłego i silnego Jadena Umeha z lewej części polskiej „szesnastki” zakończony został strzałem prosto w stronę Zielińskiego. Z kolei w dziewiątej minucie Ramón Martos oddał niecelne i zbyt mocne uderzenie z daleka. Natomiast w polskim zespole aktywny w akcjach ofensywnych był Mozie. W teorii jest to gracz pierwszego zespołu Legii, ale de facto występujący w drugiej ekipie tego klubu.

W 20. minucie Umeh z lewej strony boiska podał do Finna Sherlocka, który oddał strzał głową. Jedynie świetna interwencja Zielińskiego spowodowała brak utraty bramki przez podopiecznych Gęsiora. Kilkanaście minut później to Umeh dostał piłkę w polu karnym. Futbolówka po jego uderzeniu spadła na słupek. Po pierwszej połowie na tablicy świetnej stadionu Bałtyku Koszalin widniał wynik 0:0. Rezultat był dość szczęśliwy dla reprezentacji Polski. To goście dominowali, a akcje Umeha stanowiły duże zagrożenie dla polskich obrońców.

Umeh show. Polska przegrała

Drugą połowę w reprezentacji Polski zaczął Tymoteusz Gmur, który zastąpił Sammy’ego Dudka. Opaskę kapitańską przejął po nim Zieliński. W 55. minucie Mozie dośrodkował do niekrytego w polu karnym Filipa Skorba. Polski napastnik nie trafił czysto w piłkę, przez co uderzenie było zbyt mocne. Irlandczycy „odwinęli się” w 62. minucie. Wówczas Kian Brown oddał niezwykle mocny, groźny, lecz niecelny strzał z około dwudziestu metrów. Kilkadziesiąt sekund później Umeh uderzył z bliska, lecz odpowiednio ustawiony był Zieliński.

Ten sam zawodnik niemal 10 minut później wykorzystał nieporozumienie na linii Jakub Falkiewicz — Bryan De Jongh. Irlandczyk przejął piłkę na ok. 30 metrze boiska. Następnie pobiegł w stronę polskiej bramki i z około jedenastu metrów pokonał płaskim uderzeniem Zielińskiego. Po chwili mogli jednak odpowiedzieć Polacy. Karol Delikat dogrywał z prawej strony boiska do Bartosza Szywały. Dobre dośrodkowanie nie zostało jednak wykorzystane, gdyż uderzenie głową 16-latka ze Śląska Wrocław było zbyt mocne.

Trzy minuty później było już 0:2. Umeh znakomicie pobiegł w stronę pola karnego i znalazł się w sytuacji sam na sam. W polu karnym minął Zielińskiego i bez problemu trafił piłką do pustej bramki. Polska była blisko gola na 1:2. W 88. minucie Eryk Śledziński podał piłkę z prawej strony pola karnego. Golkiper Irlandii minął się z piłką, lecz ostatecznie Szywała nie dotknął futbolówki, przez co trafiła ona rzut rożny. Wynik meczu się nie zmienił. Tym samym Biało-Czerwoni stracili swoją szansę na awans na EURO U17.

fot. screen Łączy nas piłka TV / YouTube