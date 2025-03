Steve Bruce krytykowany przez byłego podopiecznego. Zarzuca mu braki taktyczne

Zanim Newcastle przejął Eddie Howe i Saudyjczycy zaczęli zmieniać ten klub, to na stanowisku menedżerskim zasiadał Steve Bruce. Trenował „Sroki” przez dwa pełne sezony – zajął 13. miejsce i 12. miejsce. Został skrytykowany przez byłego podopiecznego za metody szkoleniowe i niewiedzę taktyczną.

Dwight Gayle ostro o byłym trenerze

Dwight Gayle przed sezonem 2016/17 dołączył do Newcastle United za 10 milionów funtów. Przez trzy lata z rzędu pełnił w Crystal Palace rolę zmiennika – najbardziej zasłynął dubletem z Liverpoolem na 3:3 w słynnym comebacku. Zespół Brendana Rodgersa miał trzy mecze do końca i potrzebował je wygrać, by utrzymać przewagę – najpierw przegrał z Chelsea po „poślizgu” Gerrarda, a potem było w przedostatniej kolejce to 3:3 z Crystal Palace. Gayle non stop był w tym klubie jokerem – zdobył 25 bramek dla „Orłów”, lecz nie mógł być zadowolony z 800, 1000 i 900 minut w Premier League w kolejnych sezonach.

W Newcastle jego rola zdecydowanie wzrosła. Na poziomie Championship zdobył aż 23 bramki i pomógł w awansie do elity, gdzie jednak znów szło mu średnio – mimo 2000 minut zdobył tylko sześć bramek. Odszedł na wypożyczenie do WBA do Championship i ponownie radził sobie jak ryba w wodzie. Strzelił 23 gole, dołożył dwie asysty i wywalczył aż sześć karnych zamienionych potem na bramki. W sezonie 2019/20 wrócił do Newcastle United i grał pod wodzą Steve’a Bruce’a.

W Premier League ponownie szło mu fatalnie, a w sezonie 2020/21 po urazie więzadeł zdobył zaledwie jedną bramkę. Był odległym napastnikiem w hierarchii – za Callumem Wilsonem, Andym Carrollem, Joelintonem (tak, wtedy grał w ataku). Bruce wystawiał tam też nieraz Miguela Almirona czy Allana Saint-Maximina. Gayle uzbierał 500 minut. Po latach uderzył w metody szkoleniowe Bruce’a i tak powiedział w podcaście „Open Goal”

Uważałem, że nie poświęcił wystarczająco dużo czasu na pracę nad wieloma rzeczami z nami. Być może próbował przechodzić od meczu do meczu, zamiast rozwijać nas jako zespół. Myślę, że mogliśmy poprawić wiele rzeczy. Pamiętam, że niektórzy chłopcy zostali rzuceni na mecz z Manchesterem City. Mieliśmy tydzień z trzema meczami i myślę, że trener w pewnym sensie zrzucił kilku chłopaków pod autobus jeśli chodzi o to, kto miał grać przeciwko Man City na wyjeździe. Ja i Matty Ritchie prosiliśmy o taktyczne ulepszenia przez tygodnie, miesiące lub cokolwiek. A potem wychodzimy na przerwę po pierwszej połowie – myślę, że przegrywaliśmy 0:2 lub 0:3, a on mówi: „Chłopaki, ciągle prosicie o taktykę – ja nie zajmuję się taktyką! Po prostu załóżcie buty i ciężko pracujcie”. Przeciwko Man City to nie jest wystarczająco dobre, żeby powiedzieć: „Po prostu biegajcie!” Byłem w szoku, ale tak, to właśnie wtedy powiedział.

Steve Bruce nie bierze jeńców

Angielski trener spędził dwa sezony w Newcastle United, poprowadził klub w 97 spotkaniach i został zwolniony w kolejnym – gdy Gayle’a już nie było. Postanowił zripostować byłego podopiecznego i także wypomniał mu pewną sytuację. Tak powiedział w „BBC Radio Lancashire” obecny szef Blackpool:

– Czy to legendarny Dwight Gayle, który zmarnował ogromną szansę w ćwierćfinale przeciwko Manchesterowi City? Czy to ten sam Dwight Gayle? Interesujące… Jestem w tym od bardzo, bardzo dawna. Udało mi się rozegrać tylko 1050 gier, ale według Dwighta nie wiem, co robię. Pozwolę jednak innym ludziom decydować – tym którzy są nieco bardziej doświadczeni niż Dwight kiedykolwiek był.

Newcastle przegrało wtedy 0:2, a Bruce’owi chodziło o tę sytuację:

Fot. PressFocus