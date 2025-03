Lamine Yamal zakpił z opinii byłego piłkarza. Pokazał, jak odpowiada się na krytykę

Lamine Yamal po pierwszym meczu pomiędzy Hiszpanią a Holandią został skrytykowany przez byłego reprezentanta „Oranje” – Rafaela van der Vaarta. Jednym z przytaczanych argumentów były… (to nie żart) zbyt nisko opuszczane spodenki, na co młoda gwiazda FC Barcelony zdecydowała się odpowiedzieć… podczas dogrywki w rewanżu.

Yamal krytykowany po pierwszym meczu

W pierwszym spotkaniu Hiszpania – mimo objęcia prowadzenia już w 9. minucie – ostatecznie wywiozła z Holandii jedynie remis. Młody gwiazdor „Blaugrany” spędził wówczas 66 minut na murawie, potem zmienił go Mikel Oyarzabal. Zdecydowanie nie był to mecz tego zawodnika, co też podkreślał w telewizji NOS były gracz Realu Madryt – Rafael van der Vaart. Holender skrytykował skrzydłowego nie tylko za grę.

Wyglądało na to, że Lamine Yamalowi nie spodobało się rywalizowanie z Jorrelem Hato. Są także rzeczy, na które zwróciłem uwagę, rzeczy, które zaczynają mnie trochę niepokoić. Spodenki opuszczone trochę za nisko, zbytnie niewysilanie się, gesty, które są trochę powierzchowne.

109-krotny reprezentant „Oranje” podkreślił, że jego zdaniem w takim wieku Lamine Yamal powinien pokazywać w każdej minucie, iż cieszy się z powołania i możliwości gry dla kraju. Choć nie były to jakieś mocne uwagi, to wydaje się, że hiszpański zawodnik doskonale zapoznał się z prasą przed spotkaniem rewanżowym.

Van der Vaart to ktoś w rodzaju Jana Tomaszewskiego – lubi „podpalić” jakąś opinią, cytatem. Powiedział na przykład, że Cristiano Ronaldo był jedynym piłkarzem, którego penisa nie widział w szatni, bo pierwszy wchodził i ostatni wychodził. Rzucił też opinię, że Erling Haaland nie jest napastnikiem klasy światowej, bo nie ma niczego ekstra i „chowa się” do Ruuda van Nistelrooya. Powiedział też, że Zlatan Ibrahimović był aroganckim idiotą, a Maguire’a porównał do piłkarza z ligi amatorów. Anglików na EURO 2024 z kolei nazwał gów***ną drużyną.

Gol strzelony, spodenki opuszczone

Mecz rewanżowy Hiszpania – Holandia to był istny rollercoster emocjonalny, ponieważ co chwilę wynik ulegał zmianie. Ponownie Hiszpanie pierwsi objęli prowadzenie po karnym wykorzystanym przez Mikela Oyarzabala, ale nie utrzymali tego zbyt długo. Po wymianie ciosów i golu Iana Maatsena na wagę remisu, doszło do dogrywki. Wówczas w 103. minucie do akcji wkroczył Lamine Yamal, w swoim dość charakterystycznym stylu. Idealne przyjęcie długiego podania, zejście do środka i uderzenie na dalszy słupek – nie do obrony.

Najistotniejsze w tej sytuacji było zachowanie po golu, które ewidentnie było odpowiedzią na słowa van der Vaarta. W „cieszynce” Yamal celowo opuścił spodenki, rewanżując się w najlepszy możliwy sposób. Koniec końców był to dość słodko-gorzki występ tego zawodnika, bo później zmarnował rzut karny w serii jedenastek. Ostatecznie jednak jego drużyna mogła świętować, po tym jak klubowy kolega – Pedri – wykorzystał ostatnią próbę. Po meczu Yamal zamieścił także wpis na swoim „Instagramie” z opisem: Spodenki opuszczone, jeden gol, nieudany karny i półfinał.

Fot. screen/Twitter