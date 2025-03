Bereszyński jak Patrice Evra i Ashley Cole. Nietypowy rekord reprezentanta Polski

Bartosz Bereszyński dzięki epizodowi w meczu z Maltą zapisał się w historii reprezentacji Polski. Nie chodzi o zdobytą bramkę czy zaliczoną asystę przy golu. Wręcz przeciwnie – kapitan Sampdorii bowiem pobił rekord Lesława Ćmikiewicza pod względem liczby meczów w kadrze… bez strzelonego gola, nie licząc bramkarzy. Bereszyński zaliczył z drużyną z południa Europy swój mecz numer 58 dla reprezentacji „Biało-Czerwonych”.

Bereszyński lepszy od Ćmikiewicza

Defensor Bartosz Bereszyński w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata 2026 z Maltą zagrał ledwie kilka minut. Dzięki samemu wejściu były gracz Legii Warszawa zapisał się w annałach polskiej reprezentacji. Dotyczy to nietypowego rekordu. Popularny „Bereś” został piłkarzem z pola z największą liczbą meczów w kadrze narodowej bez zdobytej bramki. Licznik obrońcy zatrzymał się po starciu z Maltą na 58 występach.

Bereszyński z orzełkiem na piersi zadebiutował w czerwcu 2013 roku, co oznacza, że czeka ponad 11 lat na jakiekolwiek trafienie w reprezentacji. Jest to tym bardziej zastanawiające, iż mowa o piłkarzu, który zaczynał swoją karierę jako napastnik. Dopiero po przejściu z Lecha Poznań do Legii Warszawy z niezbyt dobrego snajpera stał się bardzo dobrym prawym defensorem. W kilku ostatnich latach występował w kadrze również na lewym boku obrony czy jako jeden ze stoperów w systemie z trójką.

Estoński rekordzista… czekał ponad dwa razy tyle na gola

Wynik Bereszyńskiego z meczami bez gola nie robi wrażenia, gdy się spojrzy na lidera. Jest nim estoński obrońca Enar Jääger. Trudno w to uwierzyć, ale w 126 pojedynkach w narodowej karze, ani razu nie udało mu się pokonać bramkarza rywala!

Natomiast wśród rekordzistów jeśli chodzi o liczbę spotkań bez zdobytej bramki w czołowych reprezentacjach świata, znajdziemy kilku znanych piłkarzy. W tym gronie są m.in.: Patrice Evra, Jose Antonio Camacho, Fernando Gago czy Ashley Cole.

Piłkarze z największą liczbą meczów bez strzelonego gola w kadrze narodowej w wybranych czołowych reprezentacjach:

Anglia: Ashley Cole (107 spotkań)

Argentyna: Fernando Gago (61 meczów)

Brazylia: Mauro Silva (58 spotkań)

Francja: Patrice Evra (81 meczów)

Hiszpania: José Antonio Camacho (81 spotkań)

Niemcy: Christian Wörns (66 meczów)

Włochy: Alessandro Nesta (78 spotkań)

Jak to jest z bramkami w karierze Bereszyńskiego?

Bereszyński w karierze klubowej także nie grzeszy skutecznością z oczywistych powodów. Boczny obrońca po raz ostatni trafił do siatki rywala 7 marca 2021. Ponad cztery lata temu w barwach Sampdorii pokonał bramkarza Cagliari w meczu Serie A – to jego jedyny gol we Włoszech. Przez 15 lat kariery „Bereś” trafił jedynie sześć razy w 424 meczach, licząc mecze klubowe i reprezentacyjne (także juniorskie). Wcześniej czekał on prawie siedem lat, bowiem trafił dla Legii Warszawa w ostatniej kolejce sezonu 2013/14 z… Lechem Poznań, dla którego wcześniej grał.

Fot. PressFocus