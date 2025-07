Skrzydłowy Chelsea zasili ligowego rywala. W grze 50 mln funtów

Chelsea doszła do finału Klubowych Mistrzostw Świata, w którym zmierzy się z Paris Saint-Germain. Pobyt w Stanach Zjednoczonych nie przeszkadza działaczom „The Blues” w negocjowaniu transferów, zarówno przychodzących, jak i wychodzących. Podczas samych KMŚ ściągnięto do drużyny kilku zawodników, natomiast, jak informuje Fabrizio Romano, jeden z podopiecznych Enzo Mareski jest bardzo blisko opuszczenia klubu.

Niespodziewany finalista

Chelsea, która w poprzednim sezonie zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów i wygrała Ligę Konferencji, bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. To pokłosie zwycięstwa w Lidze Mistrzów w 2021 roku. Drużyna Enzo Mareski niespodziewanie dotarła aż do finału rozgrywek. Duży wpływ miał na to korzystny układ drabinki fazy play-off. „The Blues” w drodze do finału pokonali Benfikę, Palmeiras i Fluminense.

Swój wkład w sukces mają zawodnicy, którzy dopiero co dołączyli do Chelsea. Liam Delap, którego „The Blues” ściągnęli z Ipswich Town, dobrze zaprezentował się podczas turnieju, notując gola i asystę. Jeszcze lepiej pokazał się sprowadzony z Brighton Joao Pedro, który wszedł z drzwiami i futryną, strzelając dwa piękne gole w wygranym 2:0 półfinale przeciwko Fluminense.

Madueke zasili rywala zza miedzy

Po Klubowych Mistrzostwach Świata do Chelsea dołączy także dwóch skrzydłowych: Jamie Gittens oraz Estevao. W związku z tym „The Blues” byli skłonni wysłuchać ofert za niektórych zawodników, występujących w bocznym sektorze boiska. Od kilku tygodni w mediach pojawiały się informacje, że Arsenal jest zainteresowany Nonim Madueke. Jak informuje Fabrizio Romano, kluby dogadały się już co do kwoty transferu, która wyniesie około 50 mln funtów z bonusami. Madueke dołączy do „Kanonierów” i podpisze kontrakt do końca czerwca 2030.

Anglik trafił do Chelsea zimą 2023. Londyńczycy zapłacili za niego wówczas PSV Eindhoven 29 milionów funtów. Przez dwa i pół sezonu na Stamford Bridge rozegrał 92 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 20 goli i zaliczył dziewięć asyst. Miał swój udział w zdobyciu przez „The Blues” Ligi Konferencji. Zadebiutował w tym czasie także w reprezentacji Anglii, w której zdążył zagrać siedmiokrotnie.

Arsenal poszukiwał skrzydłowego. Noni Madueke może grać po obu stronach boiska. Może być zatem zmiennikiem Bukayo Saki, bądź występować na lewym skrzydle. Zdania kibiców obu drużyn są podzielone. Część kibiców Chelsea deklaruje, że nie będzie tęsknić za 23-latkiem, który wyróżniał się zaledwie pojedynczymi momentami. Jest też spora grupa, którą niepokoi wzmacnianie rywala z północnej części miasta.

Podobne nastroje panują wśród sympatyków Arsenalu. Część z nich cieszy się z poszerzenia kadry. Istnieją też tacy, którzy stanowczo wypowiadali się z niezadowoleniem co do transferu, mając na uwadze poprzednie zakupy z Chelsea, które okazały się niewypałami. Powstała nawet petycja, by Arenal nie ściągał Madueke, jednak w klubie są przekonani, że były zawodnik PSV podniesie jakość i rywalizację na skrzydłach drużyny Mikela Artety.

Fot. PressFocus