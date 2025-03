Piast Gliwice z niespodziewaną zmianą po sezonie

Piast Gliwice w ostatnim czasie często kojarzył się z remisami, jednak nie oznacza to, że jest zamieszany w walkę o utrzymanie. Aleksandar Vuković zrobił z mistrza Polski z 2019 roku drużynę, która bezpiecznie może planować swoją przyszłość w kolejnym sezonie. Co jednak zaskakujące, 45-letni szkoleniowiec z Banja Luki odejdzie po sezonie ze śląskiego klubu.

Piast straci Vukovicia. Trener odejdzie wraz z końcem sezonu

Aleksandar Vuković od wielu lat przebywa w Polsce. Doskonale posługuje się naszym językiem, którego nauczył się jeszcze jako piłkarz warszawskiej Legii. Trafił do niej, jak i do Polski – po raz pierwszy w 2001 roku. Poza wieloma latami spędzonymi w stolicy występował też w Koronie Kielce, w której zakończył sportową karierę i od razu został asystentem pierwszego trenera.

Później w tej samej roli odnajdywał się po powrocie do Warszawy, gdzie z czasem została powierzona mu funkcja głównego szkoleniowca. Serb do zasług sportowych dołożył następne sukcesy, czym tylko utwardził sobie miano legendy. W sezonie 2019/20 poprowadził stołeczny klub do mistrzostwa Polski, a dwa lata później w dramatycznej sytuacji uratował Legię przed sensacyjną degradacją.

Piast zatrudnił Vukovicia pod koniec października 2022 roku i od tego momentu poprowadził on drużynę w 92 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Obejmując mistrza Polski z 2019 roku po raz pierwszy podjął się pracy jako pierwszy trener poza Legią Warszawa. Nie miał problemu, by odnaleźć się w nowym środowisku. Drużyna pod jego wodzą gra na stabilnym poziomie i utrzymuje się w środku tabeli, przy czym potrafi zabrać punkty ekipom z ligowej czołówki.

Jak poinformował klub w specjalnie wystosowanym komunikacie koniec tego sezonu będzie równoznaczne z wygaśnięciem umowy pomiędzy Piastem a Aleksandarem Vukoviciem. Serb nie zdecydował się na przedłużenie swojego pobytu w Gliwicach i w nowych rozgrywkach ma zamiar podjąć się nowych wyzwań.

Ostatnie tygodnie Vukovicia w Gliwicach

– Poinformowałem o tym już zespół, prezesa klubu, dyrektora sportowego, teraz czas na opinię publiczną. To jest mój ostatni sezon jako trener Piasta. Wypełnię kontrakt, a na dłuższe rozmowy na ten temat i podsumowania przyjdzie czas – potwierdził na konferencji prasowej przed meczem z Widzewem sam Vukovic. Pewne jest, że to ostatnie tygodnie posiadającego polski paszport szkoleniowca w obecnie pełnionej roli.

Póki co nie jest znana przyszłość obu ze stron. Nie wiadomo, gdzie zatrudnienie znajdzie Serb, a nawet kto jest zainteresowany jego usługami, a z kolei klub nie ogłosił jego następcy. Piast Gliwice aktualnie jest 10. drużyną tabeli PKO BP Ekstraklasy. Do końca sezonu gliwiczanom pozostało do rozegrania dziewięć meczów. Mają oni 10 punktów przewagi nad strefą spadkową. Kolejne spotkanie rozegrają oni u siebie z Widzewem, który to 28 marca przyjedzie zagrać pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Zeljko Sopicia.