5 pytań przed 25. kolejką Betclic 1. Ligi

Po przerwie reprezentacyjnej wraca Betclic 1. Liga, a konkretnie 25. kolejka. Wiele drużyn jest mocno zdeterminowanych, by w ostatniej fazie sezonu powalczyć o awans do Ekstraklasy lub uniknąć spadku na niższy szczebel rozgrywkowy. Co będzie się działo w ten weekend? Oto zapowiedź w stylu 5 pytań przed najbliższą kolejką.

Jaki będzie powrót Betclic 1. Ligi?

Drugi poziom rozgrywkowy wraca do rywalizacji po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji. Grała Betclic 3. Liga, grała Betclic 2. Liga, ale Betclic 1. Liga miała wolne. Kibice mają nadzieję, że tym razem ich ulubieńcy dostarczą im masę emocji, a nam treści do opisywania. Zdecydowanie nie można było tego powiedzieć o ostatniej serii gier. Przez cały weekend padło zaledwie 13 goli, a aż trzy mecze zakończyły się bezbramkowym remisem. Nawet nie ma mowy, żeby się coś takiego powtórzyło. Tym bardziej, że przecież kluby Betclic 1. Ligi nie wysyłały po 10 reprezentantów na zgrupowania.

Tym razem wszyscy mają nadzieję, że będzie inaczej i zaplecze Ekstraklasy znów przyniesie wiele spektakularnych trafień, parad bramkarskich, kontrowersji oraz przede wszystkim tak obiektywnie interesujących dla widza spotkań. Wiele drużyn będzie walczyło, by poprawić swoją sytuację w walce o TOP 6, które pozwala marzyć o awansie do elity, ale inne martwią się, by przyszłego sezonu nie zaczynać już na trzecim poziomie rozgrywkowym. Oznacza to tylko jedno. Nikt nie będzie odstawiał nogi, a kilka meczów 25. kolejki zapowiada się wyjątkowo interesująco.

Kotwica Kołobrzeg znów wszystkich zaskoczy?

To, co wyprawia się na wiosnę w Kołobrzegu przestaje już kogokolwiek dziwić. Beniaminek Betclic 1. Ligi dzielnie walczy o byt, jednak Piotr Tworek zdecydowanie nie ma łatwego zadania i ze swojej drużyny musi wyciskać 200% możliwości. Przez zakaz transferowy miał bardzo ograniczoną liczbę zawodników do dyspozycji, przez co albo nie mógł skorzystać ze zmian albo posłać na boisko w roli obrońcy wpuszczał rezerwowego bramkarza. Było tak w spotkaniu z Polonią Warszawa, a i tak jego podopiecznym udało się w stolicy wyszarpać remis.

Mimo wielu problemów organizacyjnych Kotwica przegrała tylko jeden mecz, a pozostałe kończyła z podziałem punktów. Zespół byłego trenera Warty Poznań wciąż czeka na pierwsze wiosenne zwycięstwo. Teraz, gdy zakaz został zdjęty jego kadra się poszerzyła, co z pewnością będzie ułatwieniem w starciu z będącą faworytem Wisłą Kraków. „Biała Gwiazda” w tym roku gra mocno w kratkę, jednak każdy inny wynik niż jej zwycięstwo przed własną publicznością trzeba będzie traktować jako przynajmniej sporą niespodziankę i kolejny sukces beniaminka.

Polonia Warszawa pozostanie niepokonana?

Jedną z nielicznych drużyn, które na wiosnę w Betclic 1. Lidze jeszcze nie przegrały jest Polonia Warszawa. Trzykrotnie zgarniała komplet punktów, a z liderującą Arką Gdynia i wspomnianą dzielnie walczącą Kotwicą Kołobrzeg musiała zadowolić się remisami. Pięć meczów, a z tego 11 oczek – wynik całkiem niezły. Dzięki dobrym wynikom przed 25. kolejką stołeczna drużyna zajmuje piąte miejsce w tabeli, które na koniec sezonu daję prawo startu w barażach o Ekstraklasę.

Podopieczni Mariusza Pawlaka w 25. serii gier o podtrzymanie dobrej passy będą walczyć w meczu z bijącym się o utrzymanie Chrobrym Głogów. Przy Konwiktorskiej faworytem będą gospodarze. Ich przeciwnik nie radzi sobie najlepiej, a nawet przy niekorzystnym ułożeniu się 25. kolejki może spaść do strefy spadkowej. Drużyna z Głogowa na kolejną wyjazdową wygraną czeka od połowy września ubiegłego roku, więc trudno spodziewać się, żeby ta wielomiesięczna posucha miała się skończyć równocześnie z serią bez porażki Polonii Warszawa.

Kto wygra korespondencyjną walkę o fotel lidera?

O pozostanie liderem walczyć będzie Arka Gdynia. Dawid Szwarga utrzymał po Tomaszu Grzegorczyku wysoką formę całej drużyny, co przekłada się na bardzo dobre wyniki. Były trener Rakowa Częstochowa na zapleczu Ekstraklasy jeszcze nie przegrał. Tym razem gdynianie zmierzą się z zawsze groźną Miedzią Legnica, która zajmuje trzecie miejsce, a w ostatniej kolejce przed własną publicznością pokonała Wisłę Kraków. Jednocześnie był to debiut Wojciecha Łobodzińskiego po powrocie na stanowisko trenera ekipy z Dolnego Śląska.

Na ewentualne potknięcie się Arki tylko czekać będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Podopieczni Marcina Brosza niezbyt udanie rozpoczęli wiosenne zmagania, jednak mają tyle samo punktów, co drużyna z Pomorza. W poprzednim meczu wreszcie się przełamali i pokonali GKS Tychy. Tym razem w teorii wydaje się, że zadanie będą mieli łatwiejsze. Naprzeciwko nich stanie znajdująca się na przedostatnim miejscu w tabeli Stal Stalowa Wola. Przy zwycięstwie niecieczanie będą mieli realne szanse, by wrócić na fotel lidera. Do tego wystarczy im nawet remis w rywalizacji Arki z Miedzią Legnica.

Bruk-Bet Termalica gra w niedzielę przed rosołem, a Arka Gdynia w niedzielę po rosole. Jeżeli więc drużyna Marcina Brosza wygra, to może szybko wziąć prysznic, zasiąść przed telefonami bądź telewizorami w hotelu i oglądać hit całej kolejki, bo za taki trzeba uznać starcie pierwszej ekipy z trzecią. Akurat paradoksalnie każdy wynik ucieszy Bruk-Bet. Jeśli bowiem wygra Arka i utrzyma miejsce lidera, to… zwiększy się tym samym strata Miedzi do TOP 2 gwarantującego awans. Sytuacja win-win dla „Słoników”, jeżeli oczywiście sami zaliczą win…

Kto okaże się lepszym w meczu na szczycie wiosennej tabeli?

W poniedziałek, na zakończenie 25. kolejki Betclic 1. Ligi Wisła Płock zmierzy się z GKS-em Tychy. Ten mecz robi się szczególnie ciekawy, gdy pod uwagę weźmie się tylko wiosenne wyniki obu drużyn. Tyszanie z 12 punktami są najlepszą drużyną wiosny. Na start tegorocznych zmagań zanotowali serię czterech zwycięstw. Przerwała to dopiero porażka z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Przez znacznie słabszą jesień zespół Artura Skowronka zajmuje dopiero 12. miejsce w tabeli zaplecza Ekstraklasy.

W wiosennych rezultatach Wisła Płock uplasowała się tuż za plecami GKS-u. Podobnie jak Arka Gdynia i Polonia Warszawa uzbierała 11 punktów i wciąż w tym roku jeszcze nie przegrała. Tak jak wspomniane drużyny dwukrotnie zremisowała, a w trzech meczach zgarniała komplet punktów. Drużyna Mariusza Misiury jest na dobrej drodze, by po dwóch sezonach na zapleczu Ekstraklasy wrócić do elity. Wisła przed 25. kolejką zajmuje czwartą lokatę w tabeli i wciąż może realnie myśleć nawet o bezpośrednim awansie.

Pełny terminarz 25. kolejki Betclic 1. Ligi