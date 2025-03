Kto zastąpi Club Leon w Klubowych Mistrzostwach Świata? FIFA ma pomysł

32 kluby powalczą latem w Klubowych Mistrzostwach Świata – pierwszej w historii rozszerzonej formule podobnej do mundialu. Jedno miejsce pozostaje wolne, ponieważ Club Leon został wykluczony. FIFA ma pomysł w jaki sposób rozwiązać ten problem. Prawdopodobnie dojdzie do rozegrania barażu.

Club Leon wykluczony

James Rodriguez nie weźmie udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Na co dzień gra on w meksykańskim Club Leon, który został wyrzucony z tych rozgrywek. Dlaczego? Chodzi o naruszenie przepisów FIFA. Na turnieju zagra również Pachuca, a oba zespoły należą do tej samej struktury korporacyjnej (Grupo Pachuca). Czyli to mniej więcej tak, jakby brał udział Manchester City i Girona albo bardziej jaskrawy przykład – RB Lipsk i RB Salzburg.

Komisja Odwoławcza FIFA ogłosiła, że kluby nie spełniają kryteriów współwłasności wielu klubów, określonych w artykule 10 ust. 1 Regulaminu Klubowych Mistrzostw Świata FIFA 2025. Zarówno Club Leon, jak i Pachuca wystosowały w mediach społecznościowych swoje oświadczenia, w których kategorycznie nie zgadzają się z taką decyzją władz FIFA. Wykluczony klub przekonuje, że jest samodzielnie działającym bytem, ale decyzja wydaje się być nieodwołalna, dlatego potrzebny jest w to miejsce inny podmiot, który zmierzy się w grupie m.in. z Chelsea czy Palmeiras.

Uczestnicy Klubowych Mistrzostw Świata to kluby z różnych kontynentów:

12 z Europy

6 z Ameryki Południowej

4 z Azji

4 z Ameryki Północnej

4 z Afryki

1 z Oceanii

oraz Inter Miami, który otrzymał „dziką kartę” jako gospodarz (mimo że turniej rozgrywany jest na 12 stadionach)

FIFA ma pomysł

FIFA opracowała plan zorganizowania jednego meczu barażowego między Club America i Los Angeles FC w celu wyłonienia zastępcy na Klubowe Mistrzostwa Świata 2025. FIFA poinformowała o planach w oświadczeniu przesłanym do stacji „ESPN”. Dlaczego akurat te kluby? Ponieważ LAFC przegrało w dwumeczowym finale Ligi Mistrzów 2023 z wykluczonymi Meksykanami, a Club America weźmie udział jako najwyżej sklasyfikowana drużyna w rankingu konfederacji FIFA Club World Cup. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zostanie rozegrany baraż. Potrzebna jest jeszcze jedna rozprawa.

Na meksykański klub donos złożyło LD Alajuelense z Kostaryki, które… liczyło, że przypadnie im miejsce w turnieju. Drużyna ta była najwyżej notowaną spoza Meksyku lub Stanów Zjednoczonych w CONCACAF w momencie losowania. Okazuje się jednak, że Kostarykanie sią wielkim przegranym tej sprawy, bo w ogóle nie byli brani pod uwagę. CAS ogłosiło, że 23 kwietnia w Madrycie w Hiszpanii odbędzie się rozprawa, na której Leon i kostarykański donosiciel przedstawią swoje argumenty. Oba kluby mają czas do 2 kwietnia, aby zebrać dokumentację prawną przed rozprawą.

Plany dotyczące barażu zostaną zrealizowane, jeśli Club Leon przegra wspomnianą apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie o przywrócenie do turnieju. Jest to ostatnia deska ratunku dla meksykańskiego zespołu.

Fot. PressFocus