Xhaka kłócił się i awanturował z kibicami! Sceny po blamażu mistrza Niemiec

Dla wielu kibiców Granit Xhaka nie ma zbyt dobrej opinii – choć jest postrzegany jako bardzo dobry piłkarz, to swoim zachowaniem wielokrotnie wzbudzał już sporo kontrowersji. Przekonać się można było o tym po raz kolejny po półfinałowym starciu Pucharu Niemiec, w którym to Bayer 04 skompromitował się i przegrał 1:2 z trzecioligową Arminią Bielefeld.

Xhaka i spółka skompromitowali się w DFB Pokal

Wydawać się mogło, że Bayer 04 Leverkusen ma wręcz autostradę do finału Pucharu Niemiec, tym bardziej że Granit Xhaka i spółka po pokonaniu (choć z trudami) 1. FC Koeln w ćwierćfinale, trafili w kolejnym etapie rozgrywek na trzecioligową Arminię Bielefeld. Przed meczem wszyscy wskazywali bielefeldczyków na rozszarpanie przez obrońców tytułu, lecz rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Gospodarze postawili się i rozegrali znakomite 90 minut na tle faworytów z Leverkusen.

Podopieczni Michela Kniata zaskoczyli całe piłkarskie Niemcy i odnieśli w pełni zasłużone zwycięstwo 2:1, po tym jak do bramki Lukasa Hradecky’ego trafili kolejno Marius Woerl oraz Maximilian Grosser. Ekipa Xabiego Alonso początkowo prowadziła 1:0 po trafieniu Jonathana Taha. Arminia wykazała się wielkim sercem do gry, powstrzymała Bayer i wywalczyła awans do wielkiego finału Pucharu Niemiec w Berlinie! Zmierzy się tam z wygranym pary VfB Stuttgart – RB Lipsk.

– To był zdecydowanie najgorszy mecz sezonu. Zrobiliśmy wiele błędów. Schrzaniliśmy to – powiedział zawodnik reprezentacji Robert Andrich. Dla całego klubu z Nadrenii Północnej-Westfalii był to wielki cios i szok, tym bardziej że jeszcze w minionym sezonie Xhaka wraz z kolegami sięgnął po mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz poległ w finale Ligi Europy UEFA. Szwajcar był bardzo ważnym elementem środka pola – rozegrał wtedy najwięcej minut w zespole. Tylko on i Alejandro Grimaldo przekroczyli liczbę 4000. Tak samo ważny jest teraz – więcej gra jedynie Jonatan Tah.

Xhaka wdał się w awanturę z kibicami

Aby przekonać się, jak wielkim i ciężkim ciosem dla całego Bayeru było odpadnięcie z rozgrywek krajowego pucharu, wystarczy spojrzeć na pomeczowe sceny, które miały miejsce w sektorze fanów „Aptekarzy” na stadionie… Fani nie wytrzymali i postanowili dać upust swojej złości, kierując swoją frustrację w kierunku zespołu Xabiego Alonso.

Granit Xhaka nie zamierzał jednak być bierny i zareagował bardzo impulsywnie, wdając się z zagorzałymi sympatykami B04 w ostrą „wymianę zdań”, co też uchwyciły telewizyjne kamery. Zdenerwowanie wszystkich stron było ogromne, zaś gestykulacja oraz wyraz twarzy samego zawodnika świadczyły tylko, że nie było to nic miłego – zwłaszcza pomiędzy Szwajcarem a jednym z fanów, co też doskonale widać na materiale uchwyconym przez niemiecki „Sky”.

Wielu fanów innych klubów w Niemczech patrzy jednak na całą sytuację z innej perspektywy – otóż „karma” dopadła Xhakę, który po meczu z Kolonią (ledwo zresztą wygranym przez Bayer w ćwierćfinale Pucharu Niemiec) szyderczo naśmiewał się i świętował awans tuż pod drzwiami „Kozłów”. Ponadto w ostatnich tygodniach kamery telewizyjnie nieraz już uchwyciły momenty awantur wśród zawodników, jak chociażby po opadnięciu Bayeru z Bayernem w Lidze Mistrzów.

– Oczywiście, że możesz nas krytykować, ale chodzi o sposób, w jaki to robimy. Dla mnie było jasne, że moim priorytetem jest ochrona zespołu – powiedział Xhaka szwajcarskiej gazecie „Blick”.

Fot. screen X