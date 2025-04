Joachim Loew wróci do pracy? Stawia jeden warunek

Kadencja Joachima Loewa to wielki kawał reprezentacyjnej niemieckiej piłki. Spędził na tym stanowisku aż 15 lat, ale od 2021 roku nigdzie nie pracuje. Wielokrotnie był łączony z powrotem do roli trenera, lecz spekulacje te szybko były dementowane. Wkrótce jednak mogą stać się rzeczywistością, jako że Loew jest gotów na wielki powrót po blisko czteroletniej przerwie!

Loew gotów wrócić do piłki

Minęły już blisko cztery lata, odkąd Joachim Loew nie pełni już funkcji selekcjonera niemieckiej kadry narodowej. Od momentu rozstania z „Die Mannschaft”, wielokrotnie spekulowano już o możliwym powrocie 65-latka – niejednokrotnie mówiło się chociażby o pracy w Bayernie Monachium – na przykład po kadencji Thomasa Tuchela. W większości przypadków wszelkie plotki były tylko kaczkami dziennikarskimi, które nie miały żadnego pokrycia z prawdą.

Niemniej jednak mistrz świata z 2014 roku nie myśli wcale o przejściu na zasłużoną emeryturę i z wielką chęcią powróciłby on do świata wielkiej piłki! Po rozczarowującym EURO 2020 Loew postanowił zrezygnować i zakończył swoją jakże pełną sukcesów 15-letnią przygodę z niemiecką kadrą. I choć minęło już sporo czasu, to „Jogi” najwyraźniej jest gotów na kolejny rozdział w swojej karierze trenerskiej, co też wyznał przed kamerami niemieckiej telewizji „Sky”. Stawia on jeden pewien warunek – w grę nie wchodzi praca w klubie, lecz tylko i wyłącznie w reprezentacji narodowej.

− Zasadniczo powiedziałem, że nie chcę teraz przechodzić na emeryturę, jeśli pojawi się inna interesująca oferta, w której powiem, że jest to dobra perspektywa. Oczywiście zawsze jestem związany z reprezentacjami narodowymi, ponieważ byłem trenerem narodowym przez tak długi czas. Myślę, że byłaby to dla mnie najlepsza rzecz pod względem mojego doświadczenia, ponieważ przez długi czas byłem poza klubową piłką nożną. To musiałaby być bardzo interesująca oferta. Było kilka ofert w ciągu ostatnich dwóch lat, ale nie czułem, żebym się do tego palił – skomentował Joachim Loew w rozmowie dla „Sky”.

Wielki okres niemieckiej piłki

Rzadko zdarza się, by kadencja selekcjonera i to na najwyższym poziomie była tak długa. Przykładem tego jest Didier Deschamps, ale i przez wiele lat „Jogi” Loew. Zanim rozpoczął swoją wieloletnią przygodę z ekipą „Die Mannschaft”, miał okazję pracować w kilku klubach piłkarskich – między innymi w VfB Stuttgart, Karlsruher SC i Fenerbahce. Niemniej jednak to jako selekcjoner Niemiec święcił największe sukcesy i zapisał się na stałe na kartach historii niemieckiego futbolu. W końcu mowa o następujących liczbach i osiągnięciach:

198 spotkań

125 zwycięstw

39 remisów

34 porażki

bilans bramkowy 473:205

średnio 2,09 punktów na mecz

mistrz świata (2014)

Puchar Konfederacji (2017)

wicemistrz Europy (2008)

brązowy medal mistrzostw świata (2010)

brązowy medal mistrzostw Europy (2012, 2016)

Pięć razy z rzędu dochodził do półfinału wielkiej imprezy! Począwszy od EURO 2008, poprzez wielki tryumf w Pucharze Świata 2014, a później jeszcze półfinał EURO 2016, gdzie poległ z Francją po dublecie Antoine’a Griezmanna. Dopiero mundial w 2018 roku był pierwszą bardzo nieudaną imprezą Niemiec od wielu, wielu lat – tam odpadli już w grupie po porażce z Koreą Południową. Odpadnięcie na EURO 2020 w 1/8 finału z Anglią pogłębiło kryzys. Potem była kompletnie nieudana kadencja Hansiego Flicka, a teraz drużynę buduje Julian Nagelsmann.

Fot. PressFocus