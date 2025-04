5 pytań przed 24. kolejką Betclic 3. Ligi

24. kolejka Betclic 3. Ligi za moment się rozpocznie, a jak to zwykle bywa w przypadku tych rozgrywek, emocji nie zabraknie. Standardowo postanowiliśmy zadać pięć kluczowych pytań, na które odpowiedzą nam drużyny już podczas najbliższego weekendu. Nie zabraknie meczów na szczycie, możliwych rotacji w czubie tabel, ale także indywidualnych popisów.

Sokół Kleczew trafi w końcu na mur nie do przejścia?

Chcąc nie chcąc zdajemy sobie sprawę, iż w zapowiedzi kolejki „numer 23” podejmowaliśmy wątek tej drużyny. Natomiast wydaje się, że 24. kolejka przyniesie nam jeszcze więcej emocji związanych z II grupą Betclilc 3. ligi. Rozpisywaliśmy się o formie Sokoła, na którego nie było mocnych, a przecież mierzyli się chociażby z Błękitnymi Stargard, czy Zawiszą Bydgoszcz. Teraz wydaje się, że przyjdzie czas na spotkanie z najsilniejszym możliwym rywalem na ten moment, a nas czeka hitowa rywalizacja tego weekendu.

W sobotę o godzinie 16:15 rozpocznie się starcie Pogonii II Szczecin oraz właśnie liderującego Sokoła. Aktualnie rezerwy świeżo upieczonego finalisty Pucharu Polski znajdują się na drugiej pozycji w tabeli, mając 43 punkty na koncie. Mają sześć punktów straty do drużyny z Kleczewa, a więc ewentualna wygrana może znacznie przybliżyć ich do pierwszej pozycji. Spotkanie w rundzie jesiennej pewnie, bo 2:0, wygrał niepokonany od sześciu meczów Sokół, natomiast Pogoń będzie bardzo mocno zmotywowana, by zmyć plamę remisu z walczącym o utrzymanie Gryfem Słupsk.

ŁKS Łomża zaskoczy lidera w Skierniewicach?

Betclic 3. Liga w nadchodzącej kolejce serwuje nam naprawdę smakowite kąski w postaci starć najwyżej notowanych ekip. W ramach 24. kolejki do liderującej Unii Skierniewice przyjedzie ŁKS Łomża. Mowa tutaj o trzeciej drużynie grupy I, a więc gospodarze tego starcia nie mogą mówić o łatwej przeprawie. Podopieczni Kamila Sochy mają jednak się czym pochwalić. W ostatnich trzech meczach, które, oczywiście, wygrali, nie stracili żadnej bramki. Co więcej, łącznie strzelili swoim rywalom aż 12 goli, co daje imponującą średnią.

ŁKS natomiast ma dość wyraźne problemy. Co prawda od powrotu na trzecioligowe boiska po zimowej przerwie nie przegrali ani jednego spotkania (sześć meczów), ale cztery z nich zremisowali, a tylko dwa wygrali. Jedną z drużyn, z którą ŁKS się potknął był Pelikan Łowicz, a remis łomżanie wyszarpali w 90. minucie. Co gorsza, dla kibiców tego zespołu, ŁKS ostatni raz na własnym stadionie wygrał jeszcze jesienią – 2 listopada ub. roku w starciu z rezerwami Legii Warszawa. Zdecydowanym faworytem tego starcia jest Unia, ale goście będą liczyć na formę Cezarego Sauczka, czy Huberta Micha.

Spotkanie będzie transmitowane na platformie Youtube (za opłatą).

Kiedy rezerwy Jagielloni powrócą na właściwe tory?

Końcówka rundy jesiennej Betclic 3. Ligi w wykonaniu drugiej drużyny Jagielloni Białystok była naprawdę obiecująca. Odnieśli cztery wygrane z rzędu, choć trzeba zaznaczyć, że z rywalami z dolnych rejonów tabeli. W dodatku w sparingach podczas przerwy zimowej odnosili praktycznie same zwycięstwa, w tym dwukrotna wygrana ze wspominaną wcześniej ekipą ŁKS-u Łomża. Jednak powrót na III-ligowe boiska to jak na razie pasmo niepowodzeń. Pięć rozegranych spotkań od 1 marca i żadnego zwycięstwa, dwie porażki oraz trzy remisy (3 punkty na 15 możliwych). Wobec słabej formy mistrza Polski znalazły się dopiero na 13. miejscu w tabeli.

W ostatniej kolejce Jagiellonia II Białystok mierzyła się z liderującą w ich grupie Unią Skierniewice. Faworyt wbił „Jadze” pierwszą bramkę już w 3. minucie, a dosłownie po kwadransie gry z boiska za bezpośrednią czerwoną kartkę wyleciał Presley Pululu. To zachowanie było także poniekąd wyrazem frustracji tej drużyny. 24. kolejka to kolejna okazja do tego, aby przerwać tę serię bez zwycięstwa w rundzie wiosennej – tym razem w starcia z Lechią Tomaszów Mazowiecki. To spotkanie już w sobotę o godzinie 14:00 na stadionie w Tomaszowie Mazowieckim.

Patryk Mikita znów postrzela?

Zawisza Bydgoszcz po ostatnim zremisowanym 1:1 spotkaniu z Unią Swarzędz spadła na piątą lokatę w tabeli, a ich strata do liderującego Sokoła Kleczew wynosi już 11 punktów. Jednak od początku rundy wiosennej w tej ekipie możemy wyróżnić jeden pozytyw, którym jest forma Patryka Mikity. Zawodnik z przeszłością w Legii Warszawa, Radomiaku Radom, czy Chojniczance Chojnice cały czas pokazuje kawał dobrego futbolu, strzelając praktycznie na zawołanie dla Zawiszy.

W ostatnich czterech spotkaniach strzelił bowiem cztery gole. Nie trafił jedynie w starciu z Sokołem Kleczew, w którym lider po zaciętym boju wygrał skromnie 1:0. Mikita znakomicie rozpoczął aktualną rundę, bo od dwóch trafień przeciwko Vinecie Wolin. Co prawda później wynik zmieniono na walkower, ale do zobrazowania formy tego napastnika śmiało możemy zaliczyć tamte trafienia. Wszystko wskazuje na to, że podczas najbliższego starcia z Polonią Środą Wielkopolską będzie to kluczowa postać dla Zawiszy.

W IV grupie zrobi się jeszcze ciaśniej?

Praktycznie w żadnej z grup Betclic 3. Ligi nie ma wyraźnego lidera, który miałby kilka punktów przewagi nad resztą stawki. W grupie IV w najlepszej czwórce plasują się aktualnie kolejno Sandecja Nowy Sącz, Podhale Nowy Targ, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski oraz Siarka Tarnobrzeg. Ekipa, która jeszcze nie dawno biła się na znacznie wyższych szczeblach rozgrywkowych, ma aktualnie przewagę trzech oczek nad drugim Podhalem. Jednak forma liderów może trochę martwić kibiców, mimo iż od czterech meczów nie zanotowano porażki. Od wznowienia gry po zimie Sandecja prezentuje mocne wahania formy – dwa zwycięstwa, dwa remisy i porażka.

W dodatku jeśli spojrzymy na to, z kim były tracone punkty, to zobaczymy drużyny z dolnej części tabeli – KS Wiązownica, czy Czarni Połaniec. Natomiast teraz w Nowym Sączu pojawi się rywal ze znacznie większymi aspiracjami – Siarka Tarnobrzeg. Będzie to z pewnością mecz na wysokim poziomie, szczególnie podkreślając, ile będą ważyć trzy punkty w kontekście układu na szczycie. W przypadku wygranej gości, zarówno Podhale, jak i KSZO mogą zredukować stratę do pierwszego miejsca już tylko do jednego punktu.