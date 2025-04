Skandal po derbach Manchesteru. Piłkarz City miał zostać uderzony w twarz

Policja w Manchesterze poinformowała o doprowadzeniu przed sąd mężczyzny oskarżonego o uderzenie w twarz jednego z piłkarzy „The Citizens”. Do zdarzenia miało dojść po końcowym gwizdku, gdy obie drużyny udawały się do tunelu. Co więcej, oberwało się innemu zawodnikowi „Obywateli”, bowiem jego matka była obrażana przez kibiców na trybunach.

Żenujące zachowanie fanów Manchesteru United

31. kolejka Premier League stała pod znakiem derbów Manchesteru. Starcie rozegrane na Old Trafford okazało się jednak kompletnie rozczarowujące, bowiem nie padła ani jedna bramka, a dogodnych sytuacji było jak na lekarstwo. Po 196. w historii rywalizacji Manchesteru United z Manchesterem City częściej mówi się o skandalicznych scenach, które miały miejsce na trybunach „Teatru Marzeń”.

W trakcie meczu niektórzy fani gospodarzy wyzywali od „d***ek” mamę Phila Fodena. „Szczerze mówiąc, nie rozumiem umysłu ludzi, którzy wplątali w to mamę Phila. Powinni się wstydzić, to brak klasy. Ale to nie wina United, to wina tych ludzi” – skomentował tę sytuację na pomeczowej konferencji prasowej Pep Guardiola. Oberwało się także – w tym przypadku dosłownie – innemu piłkarzowi „The Citizens” – Jackowi Grealishowi, który po zakończeniu derbów miał zostać spoliczkowany przez jednego z kibiców.

Piłkarz City miał zostać uderzony

„Daily Mail” poinformował, że gdy zawodnicy obu drużyn po końcowym gwizdku udawali się do tunelu, jeden ze stojących nieopodal kibiców przywołał do siebie Jacka Grealisha. Wtedy miało dojść do naruszenia nietykalności cielesnej reprezentanta Anglii. Policja w Greater Manchester wszczęła dochodzenie i szybko namierzyła domniemanego sprawcę ataku. 20-letni mężczyzna, którego dane osobowe oraz adres zostały ujawnione przez służby, 14 lipca stanie przed Sądem Rejonowym w Manchesterze pod zarzutem napaści.

Niestety, nie była to pierwsza sytuacja, gdy Grealish został uderzony w twarz podczas meczu jego zespołu. W marcu 2019 roku w 10. minucie derbów Birmingham ówczesny piłkarz Aston Villi został zaatakowany od tyłu przez fana gospodarzy. Napastnik zbiegł z trybun na murawę, po czym uderzył pięścią w policzek zawodnika. Mężczyzna od razu został zatrzymany przez stadionową ochronę, a już następnego dnia został skazany na 14 tygodni pozbawienia wolności. Do tego otrzymał dziesięcioletni zakaz stadionowy.

Trzecie w czterech ostatnich ligowych meczach potknięcie i jednoczesna wygrana Newcastle sprawiły, że Manchester City osunął się na szóste miejsce w tabeli Premier League. Ustępujący mistrzowie Anglii wypadli tym samym poza strefę premiowaną grą w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W najbliższej serii gier podopiecznych Pepa Guardioli czeka domowy mecz z Crystal Palace, które nie przegrało żadnego z siedmiu ostatnich spotkań, z czego sześć wygrało. Co więcej, „Orły” wygrały w ośmiu z ostatnich dziesięciu swoich meczów.

fot. PressFocus