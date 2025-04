Wygrał swoje pierwsze trofeum jako trener. Mając 14 lat doświadczył paraliżu

Każdy trener marzy o tym, aby wznieść w górę trofeum po wygranym meczu finałowym. Tej chwili doczekał już Fabio Pisacane. Były piłkarz Cagliari, który łącznie zagrał 115 razy od dwóch lat jest trenerem młodzieżowej drużyny „Isolanich”. Stworzył on wspaniałą historię, bowiem po raz pierwszy w historii jego zespół wygrał rozgrywki Pucharu Włoch w kategorii U20. Mało kto jednak wie ile przeszedł sam Pisacane celem osiągnięcia tego sukcesu.

Fabio Pisacane, czyli droga przez mękę

Gdy Pisacane miał 14 lat – życie stanęło mu przed oczami. Wszystko to wydarzyło się wtedy, gdy najmniej można się tego spodziewać, bowiem miał problem, aby zejść z łóżka. Pewnego ranka obudził się i nie mógł poruszyć nogami. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej i przebywał w niej nieco ponad trzy tygodnie. Chłopcu koszulkę podarował sam Paolo Maldini. Jakimś – nomen omen – cudem udało mu się doprowadzić do cudownego ozdrowienia, ponieważ nie dawano mu większych szans na grę w piłkę po tym wszystkim.

Udało mu się. W szpitalu spędził trzy miesiące. W 2011 roku, gdy grał w Ternanie, jeden z włodarzy Ravenny próbował go przekupić, ale on wraz z kolegą z zespołu potępił ten czyn i stanowczo odmówił. Zgłosił to do odpowiednich ludzi, a po czasie – FIFA uczyniła go ambasadorem.

W maju 2017 roku trafił po raz pierwszy w karierze w Serie A, o której tak marzył. Debiutował w niej mając 30 lat. Jak się okazało, trafienie na koniec tamtego sezonu było ostatnim w historii golem na Stadio Sant’Elia. Stadion Świętego Eliasza gościł trzy mecze MŚ 1990. Pisacane trafił w ostatniej minucie meczu przeciwko będącemu jeszcze w banter erze Milanie.

Pierwsze trofeum w roli trenera – smakuje najlepiej?

Pisacane karierę zakończył w 2021 roku, mając 36 lat. Był krótko po zerwaniu więzadeł. W jego ostatniej kampanii nie zagrał ani razu. Była to kariera pełna przygód, ale pozbawiona trofeów. Wygrał co prawda Serie B oraz rozgrywki trzecioligowe, ale to nie to samo co dotarcie do finału jakiegoś pucharu. Trzy lata po zrobieniu licencji trenerskiej, dotarł do finału Coppa Italia Primavera z Cagliari U20.

To o tyle ważne trofeum, że nigdy wcześniej Cagliari poza tytułem mistrzów Włoch w 1970 roku (pierwszy klub z Południa, który tego dokonał), nie wygrał żadnego trofeum tak istotnej rangi. Na trybunach Arena Civica (areny zmagań Milanu w latach 1941-45) pojawiło się mnóstwo kibiców z Sardynii. Na trybunach obecny był też filar Interu, prywatnie człowiek z Sardynii i wychowanek klubu – Nicolo Barella.

W finale nad Milanem sensacyjnie górą byli „Isolani”. Po bramkach Alessandro Vinciguerry, Alessandro Bolzana oraz Yaela Trepy’ego wyspiarze zapisali się w annałach klubu z Sardynii. To dopiero piąte trofeum w rozgrywkach na poziomie centralnym dla klubu w historii, łącząc poziom seniorski i młodzieżowy. Poza wygraną w Serie A w 1970 roku, Serie A w 2016 roku, dwukrotnie Cagliari było górą w rozgrywkach juniorskich niższej kategorii wiekowej.

Pisacane po meczu finałowym powiedział: – Dedykuję to zwycięstwo mojej córce Andrei. Pewnego razu, w szkole napisała esej. Napisała w nim, że jej tata nie jest zbyt często w domu… Każdego dnia myślę o tym jak w młodości cierpiałem. Z powodu tej choroby, którą pokonałem, której obecność ryzykowała pozbawienie mnie mojego marzenia. Dziękuję Bogu każdego dnia, że dostałem drugie życie. Dzisiaj zdecydowanie mam dzień radości.

Do końca sezonu w rozgrywkach ligowych Cagliari U20 ma sześć spotkań, ale jest bezpieczne. „Isolani” mają do baraży o mistrzostwo siedem punktów, a nad strefą spadkową 13 oczek.

Fot. PressFocus