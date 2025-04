Korona Kielce vs Widzew Łódź – 11.04 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Korona Kielce vs Widzew Łódź

Rozgrywki: PKO Ekstraklasa

Data i godzina: 11 kwietnia, godz. 20:30

Stadion: Exbud Arena

Czas ochłonąć po emocjach związanych z europejskimi pucharami i wrócić na krajowe podwórko, gdzie rozegrana zostanie 28. kolejka Ekstraklasy. W jednym z meczów Korona Kielce podejmie Widzewa Łódź. Czy gospodarze przełamią się po trzech spotkaniach bez kompletu punktów? Sprawdź moje typy bukmacherskie.

Korona Kielce vs Widzew Łódź – typy bukmacherskie

Korona Kielce vs Widzew Łódź: Wygrana Widzewa i powyżej 1,5 gola w meczu

Korona Kielce nie wygrała od trzech kolejek, ale to popularne „Scyzoryki” są faworytem bukmacherów. W pewien sposób mnie to dziwi. Wykorzystując wysoki kurs, warto zaryzykować typy na wygraną Widzewa Łódź. Ba, opłacalne wydają się nawet typy łączone – na triumf łodzian i over 1,5 gola w meczu.

Zacznę od tego, że Widzew Łódź ma na koncie cztery wygrane z rzędu. W trzech ostatnich meczach łodzianie strzelili po dwa gole. Jeżeli chodzi o Koronę Kielce, to gospodarze nadchodzącego spotkania stracili ostatnio 2 gole z Lechem Poznań i 3 bramki z Radomiakiem Radom. Zderzenie skutecznego Widzewa Łódź z kiepską defensywą Korony Kielce musi przynieść co najmniej dwa trafienia na Exbud Arenie.

Warte uwagi są też kursy na over 2,5 gola w meczu oraz powyżej 1,5 bramki Widzewa Łódź. Oczywiście nawiązują one do wspomnianych powyżej statystyk. Pierwszy typ możesz zagrać po kursie 2.10, a drugi z mnożnikiem 3.06. Taką ofertę zaprezentował bukmacher Betters.

Propozycje typów bukmacherskich na Korona Kielce vs Widzew Łódź

Wygrana Widzewa Łódź i powyżej 1,5 bramki w meczu @4.30

Powyżej 2,5 gola w meczu @2.10

Widzew Łódź strzeli powyżej 1,5 bramki @3.06

Korona Kielce vs Widzew Łódź – zapowiedź meczu

Forma Korony Kielce

Korona Kielce ma tylko albo aż dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Sytuacja może zrobić się niebezpieczna, jeżeli kielczanie nie zaczną wygrywać. Ta sztuka nie udała im się w trzech ostatnich kolejkach Ekstraklasy. „Scyzoryki” przegrały 0:2 z Lechem Poznań, 1:3 z Radomiakiem Radom oraz zremisowały 1:1 z Zagłębiem Lubin.

Forma Widzewa Łódź

Widzew Łódź wygrał cztery ostatnie mecze, w tym trzy w ramach Ekstraklasy – 2:0 z Lechią Gdańsk, 2:0 z Piastem Gliwice oraz 1:0 przeciwko GKS-owi Katowice. Łodzianie nie stracili żadnej bramki, a komplet 9 oczek pozwolił im awansować na 9. miejsce w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Przewidywane składy Korona Kielce vs Widzew Łódź

Korona Kielce: Mamla – Trojak, Smolarczyk, Resta – Zwoźny, Remacle, Nono, Pięczek – Pedro, Dalmau, Shikavka

Mamla – Trojak, Smolarczyk, Resta – Zwoźny, Remacle, Nono, Pięczek – Pedro, Dalmau, Shikavka Widzew Łódź: Gikiewicz – Therkilden, Volanakis, Ibiza, Kozlovsky – Sypek, Czyż, Shehu, Pawłowski – Tupta, Alvarez

Gdzie oglądać mecz Korona Kielce vs Widzew Łódź?

Mecz Korony Kielce z Widzewem Łódź będzie transmitowany jednocześnie na kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Poland, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport. Internauci mogą skorzystać z platformy CANAL+ Online.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Korona Kielce vs Widzew Łódź

Korona Kielce przegrała trzy ostatnie mecze

Widzew Łódź ma na koncie cztery zwycięstwa z rzędu

Widzew Łódź zdobył po dwa gole w trzech ostatnich meczach

Łodzianie nie stracili gola w trzech ostatnich spotkaniach w Ekstraklasie

Korona Kielce straciła co najmniej dwie bramki w dwóch ostatnich kolejkach ligowych

Korona Kielce wygrała dwa ostatnie bezpośrednie spotkania przeciwko Widzewowi Łódź

Typowanie wyniku meczu Korona Kielce vs Widzew Łódź

Uważam, że kursy bukmacherskie wskazujące Koronę Kielce jako faworyta meczu są przesadzone. Moim zdaniem Widzew Łódź wygra czwarte ligowe spotkanie z rzędu. Korona Kielce jest w kryzysie, a Widzew Łódź rozpędzony. Kiedy, jeśli nie teraz, przełamać się po serii dwóch porażek z rzędu przeciwko „Scyzorom”?

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. Press Focus, Pawel Jaskolka