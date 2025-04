Wyróżnienia 27. kolejki Betclic 1. Ligi

Niestandardowa 27. kolejka Betclic 1. Ligi za nami. Jak się okazało, mecze rozgrywane w tygodniu wcale nie są gorsze od tych weekendowych. Kibice znów doświadczyli pełno emocji, a my tradycyjnie wyróżniliśmy tych, którzy najbardziej na to zasłużyli.

Piłkarz 27. kolejki Betclic 1. Ligi – Damian Hilbrycht (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

Wybór mógł być tylko jeden. Damian Hilbrycht w meczu z ŁKS-em Łódź popisał się dwoma kapitalnymi asystami, które zagwarantowały jego drużynie cenne trzy punkty. 26-latek grający na wahadle jest cennym elementem podstawowego składu Marcina Brosza. Z pewnością będzie on wymieniany jako jeden z autorów awansów, jeśli Bruk-Bet Termalice Nieciecza finalnie uda się go wywalczyć. Zdaje się, że wróciła na dobre tory.

Tuż po upływie pierwszego kwadransa rywalizacji w Łodzi Hilbrycht dośrodkował prosto na głowę Kamila Zapolnika. Do piłki wrzuconej z głębi pola próbował wyjść Aleksander Bobek, jednak źle obliczył jej lot, więc były napastnik Puszczy Niepołomice bez większych problemów znalazł drogę do siatki.

Na początku drugiej połowy lewy wahadłowy był z kolei wykonawcą rzutu wolnego. Pokazał tym samym, że… woli jednak dograć ze stojącej piłki. Z jego centrą poradzili sobie łódzcy obrońcy, ale piłka wróciła pod jego nogi. Hilbrycht tym razem wypatrzył Morgana Fassbendera, który po jego świetnym podaniu strzelił kapitalnego gola. Bruk-Bet Termalica dzięki temu zwycięstwu umocniła się na drugiej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi.

Młodzieżowiec 27. kolejki Betclic 1. Ligi – Wiktor Nowak (Znicz Pruszków)

Mecz w Pruszkowie otwierał tą serię zmagań. Już tradycyjnie Grzegorz Szoka zdecydował się w podstawowym składzie wystawić 20-letniego Wiktora Nowaka, który w tym sezonie niemal nie schodzi z boiska. Pierwszoligowiec musi korzystać ze swojego talentu póki może, bo od przyszłego sezonu ma on przenieść się do Górnika Zabrze. Za sprawą byłego zawodnika Jagiellonii Białystok Tomasa Prikryla to Odra Opole wyszła na prowadzenie. Wtedy gospodarze zabrali się za odrabianie strat. Jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa rywalizacji rzut karny wykorzystał Daniel Stanclik.

Wynik remisowy zbyt długo się nie utrzymał. Już w 22. minucie kapitalną indywidualną akcję przeprowadził wspomniany Nowak. Po odzyskaniu piłki przez jego drużynę od razu, gdy ją otrzymał podciągnął grę pod linię pola karnego. Wtedy nie szukał już podania do któregoś z kolegów tylko zdecydował się na uderzenie. Jego płaski strzał okazał się kompletnie nie do obrony dla Artura Halucha. Piłka najpierw zrobiła kilka kozłów, a później odbiła się od słupka i wpadła do siatki.

Dzięki bramce i bardzo dobrej postawie przez całe 90 minut młodzieżowca Znicz sięgnął po komplet punktów, dający mu stratę zaledwie siedmiu do strefy barażowej. Gdyby przeanalizować liczbę minut wszystkich piłkarzy Znicza, to Nowak zająłby trzecią pozycję – tylko za Oskarem Koprowskim i Piotrem Misztalem. Trenerowi zależy na filarach z tyłu, bowiem TOP 3 najbardziej eksploatowanych graczy to oczywiście bramkarz, środkowy obrońca i defensywny pomocnik – właśnie Wiktor Nowak.

Gol 27. kolejki Betclic 1. Ligi – Angel Baena (Wisła Kraków) vs Chrobry Głogów

Niespodziewanie mecz w Krakowie rozpoczął się niekorzystnie dla gospodarzy. Po dużym zamieszaniu i nie najlepszym zachowaniu Patryka Letkiewicza Chrobrego na prowadzenie wyprowadził Sebastian Bartlewicz. Wisła od razu zabrała się do odrabiania strat. Podrażniona drużyna Mariusza Jopa po upływie 25. minuty rywalizacji przy Reymonta dopięła swego.

Po długim idealnie wymierzonym podaniu Rafała Mikulca Angel Baena wygrał walkę fizyczną z jednym z obrońców gości. Przejął piłkę i ruszył w stronę bramki. Po dobiegnięciu na skraj pola karnego nie decydował się dogrywać do któregoś z partnerów, tylko chciał sam zakończyć tą akcję. Piłka jeszcze odbiła się najpierw od jednego z obrońców Chrobrego, później od poprzeczki i wpadła do bramki Pawła Lenarcika. Dla Baeny był to trzeci gol w tym sezonie Betclic 1. Ligi. W drugiej części do siatki trafił jeszcze niezawodny Angel Rodado i Wisła mogła cieszyć się z ważnych trzech punktów.

Mecz 27. kolejki Betclic 1. Ligi – Arka Gdynia vs Warta Poznań 3:0

Nie było w tej kolejce żadnych spektakularnych końcówek, rozstrzygnięć w doliczonym czasie czy niesamowitych comebacków. Stratę odrobił Znicz Pruszków z 0:1 na 2:1 już w 22. minucie. Wisła Kraków też dała radę wyciągnąć trzy punkty, gdy przegrywała, ale wszystko to miało miejsce na długo przed końcowym gwizdkiem. Jako że żaden mecz nie wzbudził wielkiego zachwytu, to wybieramy jednostronny koncert Arki Gdynia, która wyglądała wręcz na potwora w starciu z Wartą Poznań i przyjemnie się na nią patrzyło.

Faworyt dał radę. Mecz dokładnie układał się według spodziewanego scenariusza. Podopieczni Dawida Szwargi zdominowali przeciwnika i tylko kwestią czasu było to, kiedy obejmą prowadzenie. To w końcu wydarzyło się w 16. minucie. Po faulu w polu karnym na Adamie Ratajczyku do piłki podszedł Michał Marcjanik i z 11 metrów zdobył pierwszą bramkę w tym meczu. Dla Arki to wciąż było zbyt mało. Tempo najbardziej podkręciła tuż przed zejściem na przerwę.

W 45. minucie zadała Warcie dwa następne – i jak się okazało już ostatnie – ciosy. Najpierw po dośrodkowaniu Dawida Gojnego piłkę do siatki wpakował Kike Hermoso, a chwilę później sprzed pola karnego Daniela Kajzera zaskoczył Tornike Gaprindaszwili. Gruzin tuż przed końcem meczu miał okazję skompletować dublet, jednak sędzia z powodu spalonego anulował jego trafienie. Arka Gdynia ma już 10 punktów przewagi nad trzecią w tabeli Wisłą Płock i wszystko wskazuje na to, że po kilku latach przerwy wróci do grona najlepszych drużyn w kraju.

To i tak niski wymiar kary dla gości, ponieważ Arka Gdynia stworzyła aż 18 okazji, większość jednak to strzały niecelne. Świetną szansę jeszcze w pierwszej połowie zmarnował chociażby Alassane Sidibe. Warciarze nie istnieli poza jednym celnym strzałem Macieja Żurawskiego.

Niespodzianka 27. kolejki Betclic 1. Ligi – Regulamin rozgrywek dla Kotwicy Kołobrzeg

Przed tym meczem wszyscy się spodziewali, że Górnik Łęczna po dwóch zwycięstwach z rzędu podtrzyma tą passę i przed własną publicznością dopisze do kolekcji kolejne trzy punkty. Tak się nie stało. Nie pomógł nawet znajdujący się w bardzo dobrej dyspozycji Przemysław Banaszak. Finalnie Kotwica przez cały mecz szczelnie się broniła i nie pozwoliła swoim przeciwnikom pokonać doświadczonego Marka Kozioła, dla którego było to trzecie czyste konto w tym roku.

Niespodzianką dla zespołu z Kołobrzegu okazały się jednak… obowiązujące przepisy. Ktoś nie dopilnował tego, że zostały one złamane. Na niekorzyść beniaminka Betclic 1. Ligi świadczy fakt, że bardzo prawdopodobne jest przyznanie walkowera za ten mecz z powodu zbyt wielu zawodników spoza Unii Europejskiej przebywających jednocześnie na boisku – Lukasa Ramosa, Yudaia Nawate oraz Usiewałada Sadouskiego. Może być ich maksymalnie dwóch. Kotwica wywalczyła na boisku oczko, ale najpewniej i tak znów będzie miała tyle samo, co Warta, czyli 21.

Tak do całej sprawy w rozmowie z „TVP Sport” odniósł się trener Piotr Tworek: – Jestem pogodzony z walkowerem. Tu nie ma wytłumaczenia prawnego. Zaważył czynnik ludzki. Przypomina mi się casus Legii Warszawa, kiedy kierowniczka Marta Ostrowska wpuściła Bartosza Bereszyńskiego. Ja jako trener biorę odpowiedzialność za całą sytuację. Nie powinno być żadnego usprawiedliwienia, ale delikatnym może być to, że Sadouski ma paszport białoruski, ale kartę Polaka. To mogło nam umknąć, ale najważniejszy jest polski paszport.

Komplet wyników 27. kolejki Betclic 1. Ligi