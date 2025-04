Wyróżnienia 31. kolejki La Liga

Espanyol musi zrobić wszystko, aby zatrzymać Roberto Fernandeza na dłużej. Napastnik, który w styczniu trafił do klubu z Barcelony na wypożyczenie z Bragi, szybko stał się jednym z liderów ofensywy. Jego wartość według „Transfermarkt” to około 4 miliony euro – kwota, która w realiach hiszpańskiej Segunda Division (lub nawet dla beniaminka La Liga) nie brzmi jak coś niemożliwego do zrealizowania.

Występ przeciwko Celcie Vigo na Balaídos tylko potwierdził, że Fernandez może być gwarantem goli. Już w 28. minucie otworzył wynik kapitalnym strzałem w dolny róg bramki, nie dając Vicente Guaitcie żadnych szans. Po raz drugi 22-latek trafił w 63. minucie – tym razem jako klasyczny lis pola karnego wykorzystał zamieszanie w obronie i z bliskiej odległości podwoił dorobek bramkowy grając na Iago Aspasa i spółkę.

Roberto Fernandez ma już na koncie pięć goli w 11 spotkaniach i w ciągu zaledwie czterech miesięcy stał się jednym z najważniejszych zawodników zespołu Manolo Gonzaleza. Espanyol potrzebuje takich piłkarzy – młodych, skutecznych, ambitnych. Jeśli klub myśli poważnie o stabilizacji i budowie drużyny zdolnej do walki o coś więcej, wykupienie Roberto Fernandeza powinno być absolutnym priorytetem. Dzięki niemu Espanyol odbił się trochę od strefy spadkowej.

Mecz 31. kolejki La Liga – Athletic 3:1 Rayo Vallecano

Mamy dwie kandydatury. Pierwszą z nich jest mecz Atletico z Realem Valladolid, gdzie faworyt sensacyjnie przegrywał 0:1. Wybieramy jednak starcie na San Mames. Dla przeciętnego kibica, który nie śledzi na co dzień La Liga, ten mecz mógł wydawać się mało atrakcyjny i raczej do pominięcia. Nawet ci bardziej zorientowani spodziewali się raczej topornego spotkania, w którym Athletic będzie próbował przełamać serię dwóch bezbramkowych remisów, kontrolując grę, ale jednak bez fajerwerków.

Tymczasem na San Mames zobaczyliśmy świetne widowisko, pełne zwrotów akcji i emocji – była to znakomita reklama rozgrywek La Liga. Pierwsza połowa należała do Rayo Vallecano. Podopieczni Inigo Pereza grali z polotem, stwarzali sobie liczne sytuacje, a w 37. minucie dopięli swego. Pathe Ciss dobił piłkę po tym, jak Unai Simon obronił rzut karny — i choć bramkarz zrobił, co mógł, to nie zdołał zapobiec utracie gola. Niespodziewanie to goście mieli więcej z gry. Athletic nie oddał ani jednego celnego strzału i potrzebny był wstrząs.

Po przerwie role się odwróciły. Ernesto Valverde wpuścił na boisko swoje największe atuty – między innymi Oihana Sanceta i Nico Williamsa – i to zmieniło obraz gry. W 58. minucie Sancet pewnie wykorzystał jedenastkę. W 80. minucie kolejną cegiełkę do zwycięstwa dołożył Nico, zdobywając piękną bramkę. A gdy mecz chylił się ku końcowi, w doliczonym czasie gry Sancet przypieczętował triumf, trafiając po raz drugi. W drugiej połowie gospodarze byli bezwzględni i przede wszystkim skuteczni.

Athletic w końcu się przełamał – i to w ważnym momencie sezonu. To zwycięstwo może mieć nie tylko psychologiczne znaczenie po dwóch bezbramkowych remisach, ale też realny wpływ na walkę o powrót do Ligi Mistrzów po 11 latach nieobecności. Tymczasem Rayo, choć raczej może spać spokojnie jeśli chodzi o utrzymanie, wciąż ma prawo marzyć o Europie – do siódmej Celty Vigo traci tylko trzy punkty.