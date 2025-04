Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław – 25.04 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław

Rozgrywki: PKO Ekstraklasa

Data i godzina: 25 kwietnia, 20:30

Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków w Częstochowie

Ostatnia wpadka Rakowa Częstochowa i jednoczesne zwycięstwo Lecha Poznań sprawiły, że podopieczni Marka Papszuna stracili na ten moment margines błędu.Obie drużyny mają tyle samo punktów, a „Medaliki” utrzymują się na pozycji lidera tylko dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. To oznacza, że Raków nie może się oglądać na „Kolejorza”. Musi po prostu wygrać z Śląskiem Wrocław w 30. kolejce Ekstraklasy. Z jednej strony wrocławianie to aktualnie przedostatnia drużyna w tabeli. Z drugiej – potrafią sprawiać niespodzianki i napsuć krwi faworytom. Zapowiada się ciekawe starcie, a więc sprawdź moje typy bukmacherskie na ten mecz!

Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław – typy bukmacherskie

Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław: Obie drużyny strzelą i powyżej 2,5 bramki w meczu

Raków po ostatniej porażce z Pogonią Szczecin ma nad czym myśleć. Na szczęście dla ekipy Marka Papszuna jest też dobra wiadomość – „Medaliki” wygrały pięć ostatnich spotkań na własnym stadionie. Śląsk Wrocław na pewno jednak nie przyjedzie do Częstochowy tylko po to, żeby się bronić. Wrocławianie zdobyli komplet oczek w dwóch ostatnich meczach wyjazdowych – z Cracovią i Stalą Mielec.

To, co szczególnie przykuło moją uwagę przed tym starciem, to świetna skuteczność Rakowa Częstochowa u siebie i wyjazdowa siła rażenia Śląska Wrocław. Zacznijmy od gospodarzy, bowiem Raków Częstochowa strzelał przynajmniej dwa gole w każdym z czterech ostatnich meczów pod Jasną Górą. Z kolei Śląsk Wrocław zdobył po cztery bramki zarówno w ostatnim wyjazdowym meczu z Cracovią, jak i wcześniej przeciwko Stali Mielec.

Przy takich statystykach trudno nie spojrzeć w stronę zakładów bramkowych. Ba – proponuję nawet zakład łączony na obie drużyny strzelą gola + powyżej 2,5 bramki w meczu Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław. Dodam także, że w czterech ostatnich domowych spotkaniach Rakowa Częstochowa padło minimum 3 gole. Dodatkowo taki sam scenariusz miał miejsce w trzech ostatnich wyjazdach Śląska Wrocław.

Raków Częstochowa po porażce z Pogonią Szczecin na pewno będzie chciał się przełamać i obronić pozycję lidera. Z kolei Śląsk Wrocław, po dwóch zwycięstwach na wyjazdach, ma ochotę na trzeci triumf z rzędu i ucieczkę ze strefy spadkowej. W takiej sytuacji trudno oczekiwać większej kalkulacji z jednej czy z drugiej strony.

Propozycje typów bukmacherskich na Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław

Obie strzelą i powyżej 2,5 gola w meczu @2.29

Obie strzelą @1.98

Powyżej 2,5 gola w meczu @1.88

Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław – zapowiedź meczu

Forma Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa wciąż jest liderem Ekstraklasy. „Medaliki” przegrały jednak w ostatniej kolejce 0:1 z Pogonią Szczecin, co sprawiło, że straciły przewagę nad Lechem Poznań i obecnie wyprzedzają „Kolejorza” tylko dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań.

Forma Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław wciąż bije się o wyjście ze strefy spadkowej. Po pięciu meczach bez porażki, w tym trzech zwycięstwach, wrocławianie ulegli w ostatniej kolejce 0:2 GKS-owi Katowice. Strata do Puszczy Niepołomice, która znajduje się nad kreską, to obecnie 2 punkty.

Przewidywane składy Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Arsenić, Rodin – Diaz, Berggren, Kochergin, Rocha – Adriano, Lopez – Brunes

Trelowski – Tudor, Arsenić, Rodin – Diaz, Berggren, Kochergin, Rocha – Adriano, Lopez – Brunes Śląsk Wrocław: Leszczyński – Matsenko, Szota, Petkov, Marc – Jezierski, Blauta – Żukowski, Pozo, Ortiz – Al Hamlawi

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław?

Mecz Rakowa Częstochowa ze Śląskiem Wrocław będzie transmitowany jednocześnie na antenach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport.

Statystyki na typy bukmacherskie Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa strzelił minimum dwie bramki w czterech ostatnich meczach u siebie

Śląsk Wrocław zdobył po cztery gole w dwóch ostatnich wyjazdowych spotkaniach

W czterech ostatnich meczach Rakowa Częstochowa u siebie padło powyżej 2,5 bramki

Powyżej 2,5 gola strzelono także w trzech ostatnich wyjazdowych starciach Śląska Wrocław

W trzech z pięciu ostatnich bezpośrednich meczów Rakowa Częstochowa i Śląska Wrocław strzelono over 2,5 bramki

Typowanie wyniku meczu Raków Częstochowa vs Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa powinien wygrać ten mecz i dopisać do swojego konta szóste domowe zwycięstwo z rzędu. Częstochowianie są liderem Ekstraklasy i zrobią wszystko, aby zgarnąć komplet oczek. Jednocześnie, biorąc pod uwagę problemy kadrowe ekipy Marka Papszuna i dobrą wyjazdową formę Śląska Wrocław, można spodziewać się emocjonującego starcia pod Jasną Górą.

