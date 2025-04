Wyróżnienia 33. kolejki Serie A

33. kolejka Serie A była wyjątkowo długa. Wszystko to z powodu śmierci papieża Franciszka, który zmarł w Poniedziałek Wielkanocny. Spowodowało to przesunięcie na inny termin czterech pozostałych do rozegrania meczów tej serii spotkań. Milan zupełnie oddalił się od Ligi Mistrzów, do sensacji doszło w Bolonii i Parmie, a Assane Diao znów jest wielki. Oto podsumowanie ostatniej serii spotkań Serie A.

Piłkarz 33. kolejki Serie A: Assane Diao (Como)

Senegalski piłkarz formacji ofensywnej stał się niesamowicie istotnym klockiem układanki trenera Cesca Fabregasa. Bardzo ciekawe byłoby zobaczenie go od początku kampanii, bowiem Como z taką pomocą dla Nico Paza mogłoby skończyć sezon nawet w top10.

Wychowanek Betisu ponownie zapisał się w protokole meczowym Serie A, dopisując dwie bramki. Łącznie ma ich 8 co biorąc grę tylko w rundzie wiosennej daje wynik znakomity. Ten wynik przebija Rafaela Leao, ww. Paza, Paulo Dybalę czy Kenana Yildiza.

Como wygrało w Lecce 3:0 i jest już w zasadzie pewne utrzymania (14 oczek nad 18. Venezią – do zdobycia jest 15 punktów). W Serie A „Lariani” nie wygrali trzech meczów z rzędu od 1952 roku.

Bramka 33. kolejki Serie A – Riccardo Orsolini (Bologna)

Skrzydłowy Bologni przez wiele lat był w cieniu i to bardziej regularni od niego koledzy zyskiwali uwagę mediów. Od kilku dobrych sezonów, zwłaszcza ostatnich trzech, Orsolini wykazuje się życiową formą. Gdyby ktoś w Serie A powiedziałby, że po transferze Federico Chiesy do Juventusu Riccardo wejdzie na ten sam poziom bądź lepszy – zapewne wiele osób pukałoby się w głowę.

Niewielu raczej by pomyślało, że skrzydłowy Bologni jest w stanie utrzymać taką formę i regularność. Tym razem trafił z przewrotki i pokonał Yanna Sommera, była to jego 12. bramka w lidze. Inter przegrał mecz kluczowy w walce o tytuł i zrównał się punktami z SSC Napoli.

W Serie A, po raz kolejny „Nerazzurri” potknęli się w Bolonii w kwietniu (jak w 2022 roku, Ionut Radu) i może mieć tego opłakane skutki. Taka sama liczba punktów na koniec oznacza baraż o mistrzostwo. Nie ma jednak teraz terminu, aby w ogóle go rozegrać. Inter bowiem jedzie na KMŚ do Stanów Zjednoczonych.

Młody piłkarz kolejki – Assane Diao

Prawdopodobnie pierwszy raz jednocześnie przyznaliśmy jednemu graczowi „piłkarza kolejki” oraz „młodego piłkarza kolejki” w jednych wyróżnieniach. Assane Diao po raz kolejny pokazał, że nie ma praktycznie konkurencji na poziomie U23 w lidze.

Nie chodzi nawet o stawianie na młodzież w Italii – on sam jest na takim poziomie, że ciężko innym dobrnąć do tego poziomu – jakości i regularności. Senegalczyk ma to coś i pokazuje to co dwie – trzy kolejki, wraz z efektem „wow”. Teraz rywalom będzie łatwiej, bowiem uraz stopy u Diao zakończył jego sezon (osiem goli, dwie asysty).

Po jednej rundzie w Italii może być łakomym kąskiem i ciężko przewidzieć czy zostanie w Serie A. Jego tempo rozwoju jest błyskawiczne, a przecież dał już o sobie znać w Hiszpanii, grając dla Betisu. Jeżeli ambicje Como sięgają wysoko, pozostawienie go na kolejny sezon to must-have.

Mecz kolejki: Empoli – Venezia 2:2

Tym razem nie wybraliśmy tutaj ani jednego z hitów kolejki. Inter i jego porażka w Bolonii co prawda był już uwzględniony, ale także inne z kluczowych starć, bo Milan Atalanta, było jak wielkanocny zakalec. Znakomite widowisko dostarczyli z kolei piłkarze Empoli i Venezii. Walka o utrzymanie i uniknięcie spadki zawsze gwarantuje doskonałe emocje. Kolejny sezon mamy w Serie A kilka drużyn w walce o ligowy byt.

Venezia ostatnio nabrała pewnego rozpędu bo praktycznie nie przegrywa. Jak traci pkt to przez remisy – za ostatnie osiem meczów to bilans 1-6-1, więc w takim oto czasie dorzucili do tabeli dziewięć oczek. Toskańczycy mają aktualnie 18 meczów bez wygranej w lidze. Ten katastrofalny bilans powoduje, że Empoli walczy z widmem spadku.

Piękną akcje na 1:0 stworzyli Liam Henderson i Jacopo Fazzini, którego bardzo wysoko ceni Roberto D’Aversa. Jeśli chodzi o gości po raz pierwszy w sezonie błysnął na dobre sprowadzony z Rakowa Częstochowa John Yeboah. Był on gwiazdą spotkania. Najpierw trafił na 1:1, aby na 1:2 odegrać znaczącą rolę w trafieniu Gianluki Busio.

Niestety dla nich, Empoli wyrównało z pomocą Tino Anjorina, i to dość błyskawicznie. Nikt nie może być po tym meczu zadowolony. Niemniej, widowisko było na wysokim poziomie, co bylo spowodowane walką o ligowy byt.

Sensacja kolejki: Parma wygrała z Juventusem – kolejni faworyci gubią punkty na Tardini

W ostatnim czasie jak można często przeczytać na Twitterze Łukasza Barona z „FC Parma.com.pl”, zespołu z Ennio Tardini nie da się oglądać. Klub na boisku reprezentuje niekontrolowany chaos, prędzej można usnąć i wydłubać oczy niż delektować się jakością gry.

Po raz kolejny jednak podopieczni Chivu zdobywcy Tripletty w 2010 zaskoczyli swoich rywali. Drużyna trenera z Rumunii chwilę przed przerwą doprowadziła do prowadzenia, po doskonałej wrzutce Emanuele Valeriego, głową skierował piłkę do siatki Mateo Pellegrino – trzeci raz w sezonie. Już trzeci, bowiem mowa o zimowym wzmocnieniu – jednym z niewielu udanych w klubie. Znakomita główka miała miejsce na oczach Hernana Crespo, którego kibice na Tardini kochali.

Parma znów zaskoczyła klub z czołówki, niedawno zremisowała z Interem, który to prowadził do przerwy 0:2. Ponownie w Parmie można było spotkać Liliana Thurama. Tym razem był on w towarzystwie bezrobotnego od niedawna Fabio Cannavaro i dyrektora w Bologni Marco Di Vaio.

Tabela 33. kolejki Serie A i wyniki:

Wyniki (19-23 kwietnia):

Lecce – Como 0:3

Monza – Napoli 0:1

Roma – Hellas 1:0

Empoli – Venezia 2:2

Bologna – Inter 1:0

Milan – Atalanta 0:1

Torino – Udinese 2:0

Parma – Juventus 1:0

Genoa – Lazio 0:2

Cagliari – Fiorentina 1:2