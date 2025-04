Trener ćwierćfinalisty europejskiego pucharu zwolniony. Powodem słaba pozycja w lidze

Mimo największego sukcesu na arenie międzynarodowej w XXI wieku, jakim był ćwierćfinał europejskiego pucharu, trener Rapidu Wiedeń – Robert Klauss pożegnał się z posadą. Powodem zwolnienia są aż cztery porażki w pięciu ostatnich ligowych meczach, które znacząco oddaliły stołeczny klub od udziału w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

Najlepszy wynik w europejskich pucharach od lat

Ćwierćfinał tegorocznej edycji Ligi Konferencji to największy sukces Rapidu Wiedeń na arenie międzynarodowej w XXI wieku. Ostatni raz stołeczny klub w europejskich pucharach zaszedł w sezonie 1995/96, gdy dotarł do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Z pewnością część kibiców „Zielono-Białych” po pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji miało już przed oczami udział w półfinale tych rozgrywek. Rapid pokonał bowiem w Sztokholmie 1:0 Djurgarden po trafieniu samobójczym Hampusa Finndella.

W rewanżowym starciu w Wiedniu Szwedzi również wpakowali piłkę do własnej bramki, lecz zdołali odpowiedzieć aż czterema trafieniami. Rapid został rozbity u siebie po dogrywce 1:4 (2:4 w dwumeczu). Była to ich najwyższa porażka w europejskich pucharach od niemal pięciu lat. Co więcej, stołeczny klub mecz musiał kończyć z dwoma piłkarzami mniej. Już od 7. minuty gospodarze musieli radzić sobie w osłabieniu po wykluczeniu Mamadou Sangare, a w drugiej części dogrywki także bezpośrednią czerwoną kartkę obejrzał Serge-Philippe Raux Yao.

Słaba forma w lidze, trener zwolniony

Raptem trzy dni po odpadnięciu z europejskich pucharów Rapid poniósł jeszcze bardziej dotkliwą porażkę. Wiedeńczycy zostali rozbici na wyjeździe przez Wolfsberger 1:5 i znów większość meczu musieli grać w osłabieniu. Już w 27. minucie czerwoną kartkę obejrzał bowiem bramkarz – Niklas Hedl. Ostatni raz tak wysoko „Zielono-Biali” niemal równo rok wcześniej – 28.04.2024. Wówczas aż 5:0 przed własną publicznością pokonał ich LASK Linz. Porażka z Wolfsbergem oznaczała już ósmy z rzędu mecz bez wygranej na wyjeździe w lidze.

Po ostatnim meczu Rapidu seria ta została wydłużona do dziewięciu, a po raz szósty w tym czasie piłkarze z Wiednia przegrali. Tym razem ulegli w Linzu 1:2 Blau-Weiss i jeszcze bardziej skomplikowali swoją sytuację. Ich strata do strefy premiowanej grą w europejskich pucharach na pięć kolejek przed końcem sezonu zwiększyła się do siedmiu punktów, choć przed startem rundy mistrzowskiej w wyniku podziału dorobku wynosiła tylko punkt. Tym samym Rapid po raz pierwszy od 2019 roku może nie zagrać w eliminacjach europejskich pucharów.

Już druga w rundzie wiosennej seria trzech porażek z rzędu i zarazem pięć przegranych w siedmiu ostatnich meczach sprawiły, że władze Rapidu po niemal półtora roku rozstały się z Robertem Klaussem. Pogromcę Wisły Kraków w kwalifikacjach bieżącej edycji Ligi Europy tymczasowo przejął dotychczasowy asystent Klaussa – Stefan Kulovits, który w ciągu ponad 12 lat rozegrał dla stołecznego klubu 252 mecze, zdobywając w tym czasie z wiedeńczykami dwa mistrzostwa Austrii – w 2005 i 2008 roku.

Jedyną nadzieją dla Rapidu na grę w przyszłym sezonie na arenie międzynarodowej wydaje się być wygrana Wolfsbergera w finale Pucharu Austrii, który obecnie zajmuje miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Przy tym scenariuszu „Zielono-Biali” musieliby utrzymać piąte miejsce w lidze, dające wówczas udział w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

fot. SK Rapid / YouTube