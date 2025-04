OFICJALNIE: Legenda Leicester City podjęła decyzję ws. swojej przyszłości

Wraz z końcem czerwca tego roku wygasa kontrakt jednej z największych legend w historii Leicester City – Jamie’go Vardy’ego. Napastnik, który w barwach „Lisów” rozgrywa już trzynasty sezon, podjął decyzję ws. swojej przyszłości w tym miejscu. Fani klubu z King Power Stadium z pewnością są zasmuceni stanowiskiem 38-latka.

Jamie Vardy odchodzi z Leicester City!

Już wraz z końcem poprzedniego sezonu wygasała umowa Jamie’go Vardy’ego z Leicester City. „Lisy” triumfowały jednak w rozgrywkach Championship i po zaledwie roku nieobecności wróciły do Premier League. Słynny napastnik zdecydował się więc na pozostanie na King Power Stadium jeszcze przez jeden sezon. Kolejnego przedłużenia wygasającego kontraktu jednak już nie będzie, bowiem Leicester poinformowało, że ich „najlepszy piłkarz w historii” wraz z końcem sezonu opuści klub.

Tym samym kończy się pewna epoka, gdyż Vardy jest ostatnim piłkarzem z obecnej kadry „Lisów”, który zdobył z tym klubem pamiętne mistrzostwo Anglii w 2016 roku. Na King Power Stadium spędził aż 13 sezonów, rozgrywając w tym czasie aż 496 meczów, co jest trzecim najwyższym wynikiem w historii klubu. Do końca tego sezonu żegnające się z Premier League Leicester rozegra jeszcze pięć meczów, więc Vardy najpewniej dobije do progu 500 występów w koszulce „Lisów”.

https://twitter.com/LCFC/status/1915361326387318974

„Najlepszy piłkarz w historii”

Vardy’emu brakuje także tylko dwóch bramek do osiągnięcia liczby 200 strzelonych goli dla Leicester. Ten wynik może być mu jednak ciężko osiągnąć, bowiem Anglik po raz ostatni do siatki trafił trzy miesiące temu. Od tego czasu nie wpisał się na listę strzelców w żadnym z 10 występów, choć każdy z nich rozgrywał w pierwszym składzie, a na boisku spędził niemal 800 minut. Wracając jednak do pozytywów, aż 143 z 198 bramek w barwach „Lisów” zdobył w samej Premier League, co obecnie daje mu 15. miejsce w klasyfikacji wszechczasów tych rozgrywek.

Najwięcej bramek w jednym sezonie Premier League zdobył w mistrzowskiej kampanii 2015/16 – 24, choć koronę króla strzelców dały mu 23 gole strzelone w sezonie 2019/20. Dzięki zdobyciu legendarnego mistrzostwa kraju został wybrany najlepszym piłkarzem Premier League za sezon 2015/16 oraz najlepszym zawodnikiem grającym w Anglii za rok 2016. Pięć lat później dołożył kolejne dwa trofea – jedyny w historii Leicester Puchar Anglii oraz drugą i zarazem pierwszą dla klubu od 50 lat Tarczę Wspólnoty.

https://twitter.com/LCFC/status/1915368942878462459

W mistrzowskim sezonie 2015/16 pobił także 12-letni wówczas rekord Ruuda van Nistelrooy’a (notabene obecnego szkoleniowca Leicester), strzelając gole w 11 meczach Premier League z rzędu. Dzięki mistrzostwu Anglii w kolejnym sezonie zaliczył z „Lisami” jedyny w historii klubu udział w Lidze Mistrzów, gdzie dotarł z zespołem aż do ćwierćfinału. W sezonach 2019/20 i 2020/21 Leicester było blisko awansu do tych rozgrywek, lecz w obu przypadkach na finiszu rozgrywek Premier League po wielu tygodniach wypadało ze strefy premiowanej grą w LM.

Pożegnanie Vardy’ego z King Power Stadium nastąpi w przedostatniej kolejce Premier League. W 37. serii gier niemające już szans na utrzymanie „Lisy” przed własną publicznością podejmą najpewniej także już zdegradowane do Championship Ipswich. Z kolei ostatni występ 38-latka w koszulce Leicester miejsce mieć będzie w wyjazdowym starciu z Bournemouth na zakończenie tego sezonu Premier League.

fot. PressFocus