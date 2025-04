Wyróżnienia 33. kolejki La Liga

Co ciekawe, mimo dominacji Betisu, do przerwy na tablicy wyników widniał remis. W 41. minucie gospodarze popełnili poważny błąd w defensywie, który bezlitośnie wykorzystał Chuki. 20-letni pomocnik Realu Valladolid otrzymał piłkę na skraju pola karnego i precyzyjnym strzałem umieścił ją w siatce. Remis 1:1 był sporą niespodzianką. Co więcej, był to pierwszy gol Chukiego w La Liga – choć wieczoru tego raczej nie zaliczy do udanych, biorąc pod uwagę końcowy rezultat.

Na druga połowę „Los Verdiblancos” wyszli z nową energią. Na kolejne trafienie trzeba było jednak poczekać do 64. minuty. Wówczas Marc Bartra dobiegł do linii końcowej i posłał wysokie dośrodkowanie w pole karne. Cucho Hernandez wyskoczył najwyżej i głową skierował piłkę do bramki, trafiając w lewy dolny róg na 2:1. A już dwie minuty później było 3:1. Świetnie spisał się Aitor Ruibal, który odebrał piłkę rywalowi i rozpoczął akcję. Zakończyło ją piękne uderzenie Isco, który trafił precyzyjnie przy słupku – Ferreira znów nie miał nic do powiedzenia.

Końcówka meczu należała do Romaina Perraud. Najpierw w 84. minucie strzelił efektownego gola, a w doliczonym czasie gry zaliczył asystę przy trafieniu Eza Abde. Francuz przypieczętował świetny występ i zasłużenie został bohaterem wieczoru.