Wyróżnienia 31. kolejki Bundesligi

Za nami 31. kolejka zmagań pierwszej Bundesligi. Tym razem padło 25 bramek, co jest wyraźnym spadkiem w porównaniu do minionego tygodnia. Bayern mknie po mistrzostwo, a fanom z pewnością przypadł do ich piłkarskiego gustu pojedynek Kiel z Gladbach czy też Borussii Dortmund z Hoffenheim. Gdzie jeszcze nie brakowało emocji? Kto zdobył najpiękniejszą bramkę, a kto się wyróżnił na tle innych?

Zawodnik 31. kolejki Bundesligi – Shuto Machino (Holstein Kiel)

Rzadko piłkarzem kolejki zostaje ktoś ze strefy spadkowej, ale tu akurat warto postawić na piłkarza zespołu, który zajmuje 17. miejsce w tabeli i cały czas stara się ciułać oczka, żeby przynajmniej przeskoczyć o jedną lokatę na pozycję barażową.

Choć w minionej kolejce Bundesligi wyróżniło się kilku zawodników, to nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości i zgodzi się, że tytuł zawodnika kolejki zasłużenie przypadł napastnikowi Holstein Kiel, a mianowicie Shuto Machino, który rozegrał świetne spotkanie przeciwko Borussii M’Gladbach. Zdaniem ekspertów i kibiców był to jego jeden z absolutnie najlepszych występów w całej dotychczasowej karierze! Goście kompletnie nie mogli sobie z nim poradzić. Jeżeli strzelał, to celnie, a jeżeli już dotykał piłkę, to najczęściej był z tego pod bramką konkret. Przede wszystkim popisał się dubletem.

Japończyk najpierw otworzył wynik meczu w 15. minucie, strzelając na 1:0, po czym w kolejnych etapach pojedynku ze „Źrebakami” stwarzał nieustannie zagrożenie pod bramką rywala. Choć snajper klubu z Kilonii był już potwornie zmęczony, to grał do samego końca – jego pozostawienie na boisku okazało się ostatecznie kluczowe. Kiedy padła bramka na 3:3 w 86. minucie i wydawało się, że Holstein uzyska „tylko” remis, to w doliczonym już czasie gry Machino ozłocił swoich kolegów i zdobył bramkę na 4:3, zapewniając kolegom jakże cenne trzy punkty.

Wystarczy zresztą spojrzeć na tę radość! Można też pooglądać odrobinę dłużej, żeby zobaczyć z jakiej asysty „okradziony” został na koniec bohater tej kolejki. Phil Harres fatalnie przekopał nad bramką, zamiast trafić na 5:3.

Bramka 31. kolejki Bundesligi – Matias Honsak (1. FC Heidenheim) vs VfB Stuttgart

Jak to zwykle bywa w każdej kolejce Bundesligi, wybór najpiękniejszego trafienia bywa bardzo trudny. Nie inaczej było i tym razem. Dlaczego? Bo Patrik Schik też zapakował niczego sobie bombę lewą nogą, a potem w tym samym meczu Emiliano Buendia strzelił wcale nie mniej efektownie – mocno i technicznie po dalszym rogu i indywidualnej akcji. Julian Brandt też długo wyczekiwał na spadającą piłkę i idealnie ją nakrył wolejem. Zatem trochę tych niezłych trafień w tej kolejce Bundesligi było.

Koniec końców wybór padł jednak na Matiasa Honsaka z 1. FC Heidenheim i to z kilku powodów. Mowa przede wszystkim o urodzie tego trafienia oraz jego wadze. Nie dość, że przy stanie 0:0, to po ładnym dryblingu i z efektownym strzałem. No i przede wszystkim gol Austriaka w samej końcówce meczu ze Stuttgartem zapewnił FCH niezwykle cenne trzy punkty w kontekście walki o utrzymanie w niemieckiej 1. Bundeslidze. To istotne, bo Holstein Kiel wygrało, więc Heidenheim nie pozwoliło na doskoczenie i wciąż ma trzy oczka przewagi, znajdując się na lokacie barażowej.

Honsak wykorzystał dogranie Schoppnera, zszedł nieco do środka i uderzył wyśmienicie tuż sprzed pola karnego w okolicach okienka bramki strzeżonej przez Alexa Nuebela, który nie miał jakichkolwiek szans na obronę tego strzału. Bardzo efektowny gol.

Młodzieżowiec 31. kolejki Bundesligi – Maximilian Rosenfelder (SC Freiburg)

Dla młodego i utalentowanego Maximiliana Rosenfeldera było to bardzo przyjemne popołudnie w Bundeslidze. Niemiec otrzymał tym razem szansę gry od samego początku i wzorowo spłacił kredyt zaufania trenerowi Julianowi Schusterowi i jego sztabowi szkoleniowemu.

22-latek nie tylko pokazał się z bardzo dobrej strony w obronie fryburczyków, ale i również brał udział w kilku ofensywnych akcjach kolegów w starciu z Wolfsburgiem. W 49. minucie okazał się wręcz kluczowy w układance, kiedy to strzelił swojego pierwszego gola w karierze w Bundeslidze! Rosenfelder huknął z półwoleja i pozostawił Kamila Grabarę bez szans na interwencję. Dzięki jego trafieniu Freiburg zwyciężył 1:0 i dopisał do swojego dorobku trzy punkty. Boczny obrońca zaliczył więc czyste konto i kluczowe trafienie.

Mecz 31. kolejki Bundesligi – Holstein Hiel – Borussia M’Gladbach 4:3

Cóż to był za mecz! Cóż to były za emocje i widowisko! Ile tu się działo! Zarówno Holstein Kiel, jak i również Borussia M’Gladbach zadbały o to, aby fani na stadionie oraz przed telewizorami nie nudzili się, zapewniając również kibicom wielką kanonadę strzelecką. 38 strzałów, a z tego aż 18 celnych. To jasno pokazywało, że obie ekipy poszły na wymianę ciosów. Ze statystyk xG wynikało, że powinno tu paść ok. pięć bramek, ale padło jeszcze więcej!

Pierwsza połowa starcia zakończyła się niespodziewanym 2:0 dla kilończyków. W niej kapitalną interwencją popisał się golkiper gospodarzy, czyli znany z występów w… Wiśle Płock – Thomas Daehne. to po zmianie stron dopiero w 60. minucie emocje sięgnęły zenitu – w przeciągu ponad pół godziny gry obie ekipy zdobyły jeszcze pięć bramek! Co prawda w 86. minucie po trafieniu na 3:3, wydawało się, że bój zakończy się remisem, ale gospodarze nie zamierzali oddawać trzech punktów bez walki.

W rezultacie w samej końcówce meczu, w doliczonym już czasie gry, trafieniem na 4:3 popisał się wspomniany już Shuto Machino, który dzięki swojej bramce zapewnił kolegom niezwykle cenne trzy punkty w kontekście walki o utrzymanie. Zwycięstwo to sprawiło, że na trzy kolejki przed końcem sezonu ligowego kilończycy przeskoczli Bochum, awansowali na przedostatnią lokatę w tabeli i tracą do miejsca gwarantującego grę w barażach trzy oczka. Kilończycy aż trzy razy w tym spotkaniu prowadzili. Borussia miała już za mało czasu, by po raz trzeci doprowadzić do wyrównania.

Zaskoczenie 31. kolejki Bundesligi – Eintracht rozbił Lipsk aż 4:0

Miał być hit, a wyszedł kit, bo grała tylko jedna drużyna. Ten mecz jest zresztą podsumowaniem nijakiego sezonu RB Lipsk i kolejną ich kompromitacją, których kilka zaliczyli. Eksperci Bundesligi byli przekonani, że będzie to bardzo wyrównany mecz, bazując chociażby na formie obu zespołów. Niemniej jednak spotkanie okazało się być wręcz jednostronne i to podopieczni Dino Toppmoellera okazali się lepsi oraz skuteczniejsi. Koniec końców Eintracht rozbił ku zaskoczeniu RBL aż 4:0 i umocnił się na trzecim miejscu.

Mocno mecz ustawiła czerwona kartka dla ekipy „Byków” w 50. minucie, ale… czy aż tak? W całej pierwszej połowie stworzyli raptem dwie szanse, oddając dwa celne, acz kompletnie niegroźne uderzenia. Spontaniczny strzał Benjamina Sesko z 25 metrów trudno nazwać jakąś świetną zespołową akcją. To wielki cios, jako że RB spadło z czwartego na piąte miejsce w tabeli ligowej. Na listę strzelców wpisali się kolejno Ansgar Knauff (dwukrotnie), Hugo Ekitike oraz Robin Koch. Po czerwonej kartce Eintracht się rozstrzelał – praktycznie każdą akcję kończył golem, bo nie było ich za wiele.

Drużyna 31. kolejki Bundesligi

Bramkarz: Kevin Mueller (FC Heidenheim)

Obrońca: Max Rosenfelder (SC Freiburg)

Obrońca: Robin Koch (Eintracht Frankfurt)

Obrońca: Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Obrońca: Konrad Laimer (Bayern Monachium)

Pomocnik: Nicolai Remberg (Holstein Kiel)

Pomocnik: Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt)

Pomocnik: Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Pomocnik: Leroy Sane (Bayern Monachium)

Napastnik: Shuto Machino (Holstein Kiel)

Napastnik: Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Komplet wyników 31. kolejki Bundesligi

VfB Stuttgart 0:1 1. FC Heidenheim

Bayer 04 Leverkusen 2:0 FC Augsburg

Bayern Monachium 3:0 FSV Mainz 05

TSG Hoffenhiem 2:3 Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg 0:1 SC Freiburg

Holstein Kiel 4:3 Borussia M’Gladbach

Eintracht Frankfurt 4:0 RB Lipsk

VfL Bochum 1:1 Union Berlin

Werder Brema 0:0 FC St. Pauli