FC Barcelona z kolejnym pucharem. Młodzież dała przykład pierwszej drużynie?

FC Barcelona jest w ostatnich tygodniach na prawdziwej fali wznoszącej i jak się okazuje, nie tylko na poziomie seniorskim. Drużyna do lat 19 w finałowym starciu młodzieżowej Ligi Mistrzów pewnie pokonała turecki Trabzonspor 4:1, wygrywając te rozgrywki pierwszy raz od siedmiu lat. Co ciekawe, młodzieżowa drużyna skompletowała w tym sezonie potrójną koronę, ewidentnie wysyłając sygnał do seniorskiej kadry.

FC Barcelona wygrała Ligę Mistrzów, na razie młodzieżową

Klub ze stolicy Katalonii w ostatnich tygodniach jest na wielkiej fali wznoszącej, o czym idealnie świadczyła wygrana w Pucharze Króla z Realem Madryt 3:2 po golu Julesa Kounde w dogrywce. Jednak seniorska kadra jeszcze ma przed sobą bardzo ważne spotkania w Lidze Mistrzów – już 30 kwietnia pierwsze półfinałowe starcie z Interem Mediolan. Natomiast zakończyła się już młodzieżowa edycja Ligi Mistrzów, w której pierwszy raz od sezonu 2017/18 triumfowała właśnie ekipa FC Barcelony U19. Zespół prowadzony przez Juliano Bellettiego zmierzył się w finale z tureckim Trabzonsporem.

Wszystko rozpoczęło się bardzo szybko, ponieważ już w 11. minucie spotkania prowadzenie „Blaugranie” dał Ibrahim Diarra. Niedługo później na 2:0 wynik podwyższył Andres Cuenca. Turecki zespół kompletnie nie wiedział, jak ma sobie poradzić z naporem „Barcy”, co ta skrzętnie wykorzystała. W 57. minucie trzeciego gola strzelił Hugo Alba, a po upływie nieco ponad 10 minut na listę strzelców ponownie wpisał się Diarra. Trabzonspor było stać jedynie na bramkę honorową w 88. minucie.

Był to ich pierwszy finał tych rozgrywek od 2018 roku, kiedy to pod koniec kwietnia na Colovray Stadium w Nyonie spotkali się z londyńską Chelsea. Kilku zawodników z tamtego składu przewinęło się przez pierwszą drużynę w ostatnich latach, takich jak Riqui Puig, Carles Perez, Oscar Mingueza, czy Inaki Pena, który w tym sezonie był przez pewien okres pierwszym bramkarzem. Od tamtego meczu młodzieżowa drużyna „Barcy” nie meldowała się w finale UEFA Youth League, aż do tego roku.

Potrójna korona w tym sezonie

Drużyna do lat 19 pokazała seniorom, jak wygrywa się tytuł na arenie europejskiej, ale i nie tylko. To niezwykle udany sezon dla zespołu prowadzonego przez Juliano Bellettiego. Wygrali swoją grupę w rozgrywkach División de Honor Juvenil, a także dopisali do tego triumf Copa del Rey Juvenil, gdzie w finale rozgromili aż 5:0 Real Zaragoza U19.

W drodze do finału młodzieżowej Ligi Mistrzów UEFA także nie mieli łatwo. W ćwierćfinale pokonali po zaciętym pojedynku 2:1 VfB Stuttgart, by później zmierzyć ze zwycięzcami z 2023 roku – AZ Alkmaar. Po 90 minutach skromnym rezultatem podopieczni Juliano Bellettiego zapewnili sobie prawo gry w opisywanym wcześniej finale. FC Barcelona stała się pierwszą ekipą, która wygrała trzy tytuły młodzieżowej Ligi Mistrzów. Tym samym drużyna U19 dała przykład seniorom, jak zdobyć potrójna koronę.

Fot. screen Youtube