Korona Kielce – GKS Katowice – 05.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Korona Kielce – GKS Katowice

Rozgrywki: Ekstraklasa

Data i godzina: 5 maja, 19:00

Stadion: Exbud Arena

W poniedziałkowy wieczór rozegrane zostanie ostatnie spotkanie 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Korona Kielce podejmie GKS Katowice. Starcie zapowiada się interesująco, mimo że oba zespoły są już względnie bezpieczne w kontekście walki o utrzymanie. Spotkają się bowiem bezpośredni sąsiedzi w tabeli, Korona zajmuje 10. miejsce, a GKS plasuje się tuż nad nią, na 9. pozycji, mając dwa punkty więcej. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że mecz nie ma wielkiej stawki, rywalizacja drużyn środka tabeli często dostarcza sporych emocji. Zapraszam na analizę, zapowiedź oraz propozycje typów bukmacherskich na to spotkanie.

Korona Kielce – GKS Katowice- typy bukmacherskie

Korona Kielce – GKS Katowice : BTTS – obie drużyny strzelą gola

W poniedziałkowy wieczór Korona Kielce podejmie na własnym stadionie GKS Katowice w meczu kończącym 31. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, GKS zajmuje 9. miejsce z dorobkiem 42 punktów, natomiast Korona plasuje się na 10. pozycji, mając na koncie 40 „oczek”. Choć żadna z ekip nie musi już martwić się o utrzymanie, spotkanie to może mieć znaczenie dla końcowego układu miejsc w środku stawki. Zarówno Korona, jak i GKS prezentują ostatnio solidną formę, co zapowiada ciekawe widowisko. Zespół z Katowic zdobył 9 punktów w pięciu ostatnich kolejkach i zdołał ustabilizować swoją pozycję w tabeli. Kielczanie również notują udaną serię, w trzech ostatnich meczach zdobyli siedem punktów, co wskazuje na ich rosnącą pewność siebie i dobrą dyspozycję. W ostatnich trzech spotkaniach tych drużyn, dwukrotnie padał BTTS, więc również w tym spotkaniu biorąc pod uwagę formę zespołów oraz pozycję w tabeli, obstawiam, że obie drużyny strzelą gola.

Propozycje typów bukmacherskich na Korona Kielce – GKS Katowice

wygrana Korony @2.14

BTTS- obie strzelą @1.65

wygrana GKsu @3.28

Korona Kielce – GKS Katowice- zapowiedź meczu

Forma Korony

Korona Kielce w ostatnich trzech spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa, pokonując m.in. Jagiellonię Białystok 3:1. Zespół prowadzony przez trenera Jacka Zielińskiego prezentuje solidną formę, szczególnie na własnym stadionie. ​

Forma GKsu

GKS Katowice również może pochwalić się dobrą passą, wygrywając dwa z ostatnich trzech meczów ligowych, w tym efektowne zwycięstwo 3:1 nad Puszczą Niepłomice.

Przewidywane składy Korona Kielce – GKS Katowice

Korona : Mamia, Trojak, Sotiriou, Resta, Długosz, Remacle, Nono, Matuszewski, Błanik, Shikavka, Fornalczyk

: Mamia, Trojak, Sotiriou, Resta, Długosz, Remacle, Nono, Matuszewski, Błanik, Shikavka, Fornalczyk GKS: Kudła, Czerwiński, Jędrych, Klemenz, Wasielewski, Repka, Kowalczyk, Galan, Błąd, Szymczak, Nowak

Gdzie oglądać mecz Korona Kielce – GKS Katowice

Transmisja z opisywanego starcia będzie dostępna na antenie Canal Plus Sport 2, Canal Plus Sport 3, Canal Plus Sport 5 oraz platformie Ekstraklasa TV.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Korona Kielce – GKS Katowice

Korona wygrała 6 na ostatnich siedem spotkań na własnym stadionie

GKS Katowice przegrał cztery z ostatnich pięciu spotkań rozgrywanych na wyjezdzie

Na ostatnie pięć spotkań tych drużyn GKS wygrał trzy razy, a Korona dwa

Najlepszym strzelcem Korony jest Adrian Dalmau z 10 bramkami na koncie w obecnej edycji Ekstraklasy

Typowanie wyniku meczu Korona Kielce – GKS Katowice

Opisywany mecz może potoczyć się na wiele sposobów. Obie drużyny mają swoje atuty, a także pewną pozycję w tabeli Ekstraklasy na koniec sezonu. Lekkim faworytem tego spotkania jest Korona Kielce, która na swoim stadionie radzi sobie w ostatnim czasie wyśmienicie.

fot. Press Focus