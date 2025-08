Kosta Runjaić bez kolejnej gwiazdy. Wraca do ojczyzny

Kosta Runjaić ma za sobą debiutancki sezon na poziomie Serie A po dość zaskakującym angażu ze strony Udinese. Zapewne jednak, jak to bywa w Udine z rodziną Pozzo, będą oczekiwania na lepszy wynik. Często tam zapominają o realiach, a ambicje przewyższają realne możliwości. Runjaić nie może teraz jednak czuć, że ułatwia mu się zadanie. Jego zespół rozpada się. Po sprzedaży kluczowego stopera i napastnika, przyszła pora na gwiazdę zespołu.

Runjaić traci kolejnego kluczowego zawodnika

Kosta Runjaić miniony sezon Serie A zakończył z Udinese na pozycji numer 12. Z grupy zespołów, które nie walczyły o europejskie puchary, lepsze okazało się jedynie Como Cesca Fabregasa, a także Torino z Paolo Vanolim na pokładzie. Ta lokata mogłaby być sporo lepsza, jednak mając już pewne utrzymanie Udinese zaliczyło absolutnie beznadziejną końcówkę sezonu, notując bilans 1-2-8 w 11 meczach na koniec. Zaczęto nawet gdzieś przebąkiwać o zwolnieniu Runjaicia. Trudno jednak na ten moment oczekiwać od Niemca urodzonego w Wiedniu, że tę lokatę poprawi.

Odeszło już z klubu dwóch kluczowych zawodników. Jaka Bijol przeszedł za ponad 20 milionów euro do Leeds United (beniaminka Premier League), a Lorenzo Lucca na korzystnych warunkach odszedł do urzędującego mistrza SSC Napoli – tutaj łączny koszt to ponad 30 milionów (tzw. prestito oneroso* z obowiązkowym wykupem). Jeden rozegrał ponad 3000 minut jako lider obrony, drugi ponad 2500 minut i strzelił 14 goli.

Do tej listy należy teraz dopisać Floriana Thauvina. Runjaić jak i samo Udinese w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach mieli w osobie Francuza najważniejszego zawodnika w drużynie. Był on metronomem, artystą i jednocześnie reżyserem gry, a także równie istotnym co Lucca zawodnikiem ofensywy. Z ubiegłego sezonu wielu kibiców na pewno pamięta sytuację, w której Lucca zabrał koledze karnego, a Runjaić za chwilę zdjął go z boiska. To właśnie Thauvinowi zabrał wtedy piłkę, a więc kapitanowi drużyny.

Thauvin odpowiadał w drużynie za „wrażenia artystyczne”, podczas gdy jego koledzy ze środka pola od wielu lat to zawodnicy skupieni na dużej intensywności. W Serie A Thauvin zagrał w 70 meczach, podczas których trafił 13 razy i asystował do tego sześciokrotnie. Do Włoch trafił po grze w Meksyku w 2023 roku. Przez 2,5 roku wypracował sobie status bardzo ważnego piłkarza w Udine.

Jego nowym pracodawcą ma być RC Lens. Klub z północy Francji, który nie tak dawno był wicemistrzem kraju ma wkrótce dopiąć negocjacje za kwotę zbliżoną do sześciu milionów euro. Informację tę podał Sebastien Denis, redaktor naczelny „Foot Mercato”. Celem „Złocisto-Krwistych” będzie uczynienie Thauvina kimś w rodzaju „starszego brata”/”mistrza” dla kolegów z drużyny. Ma on być wzorem dla młodych, od którego będą się uczyć tego, co najlepsze. Jeszcze aktualny piłkarz Udinese to w końcu mistrz świata z 2018 roku.

*prestito oneroso – najprościej mówiąc – rodzaj płatnego wypożyczenia. Takowym było choćby to Joao Felixa do Chelsea czy Milanu. Portugalczyk kosztował pierwszy klub 11 milionów odstępnego, a Włochów pięć. Nie są to jak na taki ruch groszowe sprawy, stąd nazwa oneroso (wł.- uciążliwy)

Trzeci powrót mistrza świata do ojczyzny tego lata

Jeżeli Thauvin powróci do Francji, to będzie on trzecim tego lata mistrzem świata z 2018 roku, który tego dokona. Wcześniej kontrakt z bezrobotnym po aferze dopingowej Paulem Pogbą podpisało AS Monaco. Tak jak i Thauvin, z Ameryki Północnej do ojczyzny zdecydował się też wrócić Olivier Giroud. Znany snajper zagra z kolei dla LOSC Lille.

Był to średnio udany czas dla kochanego przez wielu napastnika. Trafił w MLS raptem trzykrotnie w 25 meczach dla Los Angeles FC. Najskuteczniejszy strzelec w historii francuskiej kadry liczy jednak na podreperowanie swojego dorobku w Ligue 1 – nie strzelał tam bowiem od sezonu 2011/12, gdy sensacyjnie wygrał mistrzostwo Francji z Montpellier i sam został królem strzelców.

Fot. PressFocus