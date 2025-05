5 pytań przed 29. kolejką Betclic 2. Ligi

Rozstrzygnięcia już coraz bliżej. Trzy ekipy walczą o dwa miejsca gwarantujące bezpośredni awans. Ciasno jest też w czerwonej strefie, a zespoły z dołu tabeli potrafią zaskoczyć, jak zrobiła to niemal już zdegradowana Skra Częstochowa, pokonując Wieczystą Kraków. Co nas czeka w 29. kolejce? Oto 5 ważnych pytań.

Przede wszystkim to w piątek 2 maja odbył się już pierwszy mecz, w którym ŁKS II Łódź pokonał Hutnika Kraków 1:0, co można uznać za niespodziankę. Łodzianie prowadzili już od piątej minuty po golu Mateusza Wzięcha, który przytomnie zachował się w polu karnym. Goście później nie potrafili pokonać Huberta Idasiaka, zmarnowali sporo okazji, a Mateusz Kuzimski przeszedł sam siebie, gdy z pięciu metrów kopnął w poprzeczkę. To nawet nie była „setka”, lecz „dwusetka”. Co jeszcze będzie się działo w weekend?

Jak poradzi sobie Przemysław Cecherz w debiucie?

Wieczysta Kraków radziła sobie tak beznadziejnie w ostatnich kolejkach, że straciła pozycję wicelidera i obecnie jest w takiej sytuacji, że musiałaby walczyć w barażach. Zwolniony został Sławomir Peszko. Z przedostatnią Skrą Częstochowa doszło do totalnej kompromitacji – to już pod wodzą tymczasowego szkoleniowca Rafała Jędrszczyka. Trenerem Wieczystej został niespodziewanie Przemysław Cecherz.

Jan Urban, jak i Jacek Magiera podziękowali za ofertę. Z informacji portalu „goal.pl” wynikało, że innym kandydatem na to stanowisko był Maciej Skorża. Ten sam portal powiadomił także, że doszło do kontaktu ze znanym Rumunem – Danem Petrescu, w przeszłości piłkarzem Chelsea i trenerem Wisły Kraków sprzed niemal 20 lat. Mówiło się także o Kazimierzu Moskalu. Serwis „Meczyki” przekazał, że to Piotr Stokowiec jest bardzo blisko objęcia tej funkcji, ale to się wysypało. Później z kolei przewinął się też Gino Lettieri, był szkoleniowiec Korony Kielce.

Finalnie nikt z nich Wieczystej nie objął, a zrobił to Przemysław Cecherz słynący z różnych ciekawych wypowiedzi. Szkoleniowiec prowadził już drużynę grającą przy Chałupnika kilka lat temu. W 2019 roku Wieczysta była klubem z okręgówki. Teraz gra już na profesjonalnym, ogólnopolskim poziomie i jest w zupełnie innym położeniu. Cecherz na początku zmierzy się z Wisłą Puławy, która ostatnio uległa Polonii Bytom aż 0:4. Dobry rywal na start.

Czy Polonia Bytom jeszcze bardziej „doskoczy” do lidera?

Polonia Bytom notuje świetną rundę wiosenną i wykorzystuje zadyszkę Pogoni Grodzisk Mazowiecki, a przede wszystkim Wieczystej Kraków. W ostatniej kolejce bez żadnego kłopotu poradziła sobie z Wisłą Puławy. Właśnie w taki sposób zespół walczący o utrzymanie powinien rozprawiać się z ekipą z dolnej części stawki. Polonia przegrała tylko w Łodzi, a poza tym bardzo dobrze punktuje. Wcale nie jest nierealnym scenariuszem, że Polonia… wygra Betclic 2. Ligę. Traci w tym momencie tylko cztery oczka do Pogoni Grodzisk, a ta jedzie na mecz do Rzeszowa.

Czy Zagłębie II Lubin wyskoczy ze strefy spadkowej?

Kto ma najlepsze rezerwy w polskiej piłce? Wychodzi na to w tej chwili, że ŁKS Łódź, który powinien spokojnie utrzymać się na poziomie Betclic 2. Ligi. Jest jeszcze jedna ekipa, która walczy o to, by pozostać na tym poziomie – to Zagłębie Lubin II, które również może na ogólnopolskim poziomie ogrywać swoich juniorów – 18-letniego Michała Matysa, 19-letniego Jana Dorożko, 17-letniego Mateusza Dziewiatowskiego. Taki zespół musi też mieć kogoś doświadczonego, kto dowodziłby juniorami i kimś takim w Zagłębiu II jest środkowy obrońca Jarosław Jach.

Duże ciśnienie na awans ma kilka rezerw silnych klubów, które grają w Betclic 3. Lidze. Legia II Warszawa, Lech Poznań II, Pogoń Szczecin II, a niemal pewne jest, że z grupy III dalej awansuje Śląsk Wrocław II. To byłoby ciekawe – zobaczyć derby rezerw w Betclic 2. Lidze. Żeby jednak tak się stało, to „Miedziowi” muszą się utrzymać. Nie będzie lepszej okazji na trzy punkty niż mecz z ostatnią w tabeli Olimpią Elbląg. Splot korzystnych okoliczności może sprawić, że uda się w ten sposób wyskoczyć ze strefy spadkowej do strefy barażowej. Czy Zagłębie da radę to zrobić?

Rekord Bielsko-Biała wreszcie przegra?

Rekord nie dał się ograć obecnemu liderowi ani obecnemu wiceliderowi. Charakter pokazał w 28. kolejce, kiedy to wykorzystał grę w przewadze i ze stanu 0:2 doprowadził na 2:2 właśnie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Zremisował także ze znajdującym się w strefie barażowej Hutnikiem Kraków. W ataku szaleje Daniel Świderski, który pewnie zmierza po koronę króla strzelców. Sytuacja Rekordu jednak nie jest tak kolorowa, bo znajduje się na 13. miejscu, a to oznacza walkę o utrzymanie w barażu. Żeby być w pełni bezpiecznym, trzeba być na 12. pozycji.

Zwykle jest tak, że niepokonani znajdują się w górnej części tabeli, ale nie w Betclic 2. Lidze! Jedyną drużyną, która w 2025 roku nie przegrała jest Rekord Bielsko-Biała. Bilans wiosną? Sześć remisów i trzy wygrane. Oczywiście wiadomo, że z matematycznego punktu widzenia lepiej jest raz wygrać i raz przegrać niż dwukrotnie zremisować, ale już z psychologicznego… niekoniecznie, bo przyjemniej jest móc się tytułować „niepokonanymi”. Teraz jednak trudne zadanie przed zawodnikami Dariusza Ruckiego – Podbeskidzie, które w pięciu ostatnich meczach nie przegrało. Czy to ono przerwie serię w derbach?

Czy Świt Szczecin podczepi się pod strefę barażową?

Bardzo ciekawie zapowiada się walka o TOP 6. Pierwsza czwórka jest już raczej poza zasięgiem, ale pozostaje jeszcze bitwa o dwa barażowe miejsca. Świt Szczecin staje przed ogromną szansą, żeby po 29. kolejce się tam znaleźć. Kilka razy w tym sezonie już się tam znajdował, jednak teraz zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec. Wygrana sprawi, że bezpośrednio przeskoczy tego przeciwnika, bo ten ma dwa punkty więcej. Jeżeli przy tym Podbeskidzie nie zdobędzie kompletu oczek w derbach Bielska-Białej, to nawet uda się wskoczyć do TOP 6.

Dodajmy, że Świt to beniaminek. Jest to ciekawa alternatywa dla szczecińskich kibiców. Między Pogonią a Świtem nie ma złej krwi. Można to porównać do sytuacji poznańskiej, gdzie Lech jest w dobrych relacjach z Wartą Poznań. Świt występuje na malutkim stadionie w Skolwinie, który może pomieścić tylko 900 osób. Jedna z trybun jest w ogóle wyłączona z użytku. Oświetlenie jest takie, że nie da się grać wieczorami. Wiadomo już, że klub doczeka się modernizacji dzięki inwestycji z budżetu miasta i mecze będzie mogło oglądać 2000 osób. Betclic 2. Liga to wcale nie jest sufit dla malutkiego Świtu.