Wyróżnienia 29. kolejki Betclic 2. Ligi

W 29. kolejce Betclic 2. Ligi znowu przegrała Wieczysta Kraków. Znowu też punkty straciła Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Za chwilę liderem może zostać Polonia Bytom, która radzi sobie całkiem nieźle i po raz kolejny pokazała charakter. Oto kolejne rozdane przez nas wyróżnienia na trzecim poziomie rozgrywkowym.

Piłkarz 29. kolejki Betclic 2. Ligi – Radosław Kanach (Resovia)

Radosław Kanach już od 2,5 roku występuje w Resovii na pozycji defensywnego pomocnika. W tym sezonie nie zawsze znajdował się w podstawowym składzie, ale od kwietnia dla trenera Piotra Kolca jest pierwszym wyborem. To był piąty mecz z rzędu, w którym znalazł się w podstawowej jedenastce. Ma na koncie trzy ligowe bramki, a dwie z nich w ostatniej kolejce w starciu z liderem – Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Odpłacił się zaufaniem w spotkaniu z pogrążonym w kryzysie liderem. Resovia wygrała 2:0 i cały czas pozostaje w grze o strefę barażową, do której traci trzy punkty.

W 25. minucie Kanach znalazł się na szesnastym metrze. Bartłomiej Eizenchart dograł piłkę z lewej strony i po interwencji jednego z obrońców wylądowała ona idealnie na linii szesnastki, gdzie nabiegał właśnie Kanach. Uderzył mocno i celnie. Jeszcze Dmytro Sydorenko próbował interweniować, ale tylko dotknął piłkę. W 56. minucie podwyższył prowadzenie, gdy Maksymilian Hebel dośrodkował prosto na jego głowę z rzutu rożnego. Kanach był tak kiepsko pilnowany, że… nawet nie wyskoczył. Goście nie byli w stanie odpowiedzieć i mają już tylko punkt przewagi nad drugą Polonią Bytom.

Bramka 29. kolejki Betclic 2. Ligi – Oliwier Kwiatkowski (Polonia Bytom) vs KKS Kalisz

O KKS Kalisz – Polonia Bytom jeszcze będzie w części „mecz kolejki”, bo zagwarantował on bardzo dużo emocji. O wyniku w końcówce przesądził joker Oliwier Kwiatkowski – najpierw asystą, a później bramką. Jeżeli pieczętować trzy punkty, to właśnie w taki sposób – bombą w samo okienko. Na ławce rezerwowych aż łapali się za głowy – tak duże wrażenie zrobiło na nich trafienie zmiennika, który pojawił się na murawie zaledwie na kwadrans.

W 92. minucie przeprowadził on indywidualną akcję prawą stroną boiska i nikt nie spodziewał się tego, że wymyśli akurat takie rozwiązanie. Kiedy znajdował się w polu karnym, to było przy nim trzech czy czterech zawodników rywali, a mimo to zdecydował się posłać bardzo mocny strzał lewą nogą, po którym piłka wylądowała w samym okienku bramki Macieja Krakowiaka. W ten sposób ustalił wynik spotkania.

Młodzieżowiec 29. kolejki Betclic 2. Ligi – Kacper Szymanek (Wisła Puławy)

Gdyby nie Kacper Szymanek, to nie byłoby sensacyjnego zwycięstwa nad Wieczystą Kraków. 20-letni ofensywny pomocnik stał się ważną postacią pierwszego składu dopiero wiosną. Szymanek znalazł się już w Wyróżnieniach 26. kolejki Betclic 2. Ligi. Wybraliśmy go wówczas nie tylko młodzieżowcem, ale i piłkarzem całej kolejki, kiedy to załatwił Świt Szczecin w cztery minuty i to całkiem efektownymi trafieniami. Przy golu na 3:1 krótko prowadził piłkę i z lewej strony zszedł do środka, minął dwóch przeciwników, a kiedy dwóch innych próbowało do niego doskoczyć, to uderzył mocno po dalszym rogu.

Teraz znów Kacper Szymanek błysnął bramką i wywalczonym rzutem karnym. W 30. minucie Franciszek Polowiec urwał się Jackowi Góralskiemu i wystawił piłkę z prawej strony. Wycofał ją idealnie na jedenasty metr, gdzie nabiegał Szymanek i dał prowadzenie Wiśle 1:0. W drugiej połowie przeprowadził kluczową akcję dla losów meczu. Z łatwością poradził sobie z Danielem Mikołajewskim, a ten ściął go równo z trawą. Poskutkowało to drugą żółtą kartką dla obrońcy, czyli osłabieniem, a Bartosz Wiktoruk pewnie wykorzystał karnego.

Mecz 29. kolejki Betclic 2. Ligi – KKS Kalisz – Polonia Bytom 2:4

Gospodarzom zależało na tym, żeby podczepić się jeszcze pod strefę barażową, natomiast goście przystępowali do tego meczu już z wiedzą, że Wieczysta przegrała, ponieważ skończyła swój mecz o 17:00, a tu zawodnicy wybiegli na boisko o 17:30. Ewentualne powiększenie przewagi nad krakowianami podziałało motywująco, bo już po 32 minutach prowadzili 2:0 i taki też wynik utrzymał się do przerwy. Dużo jednak pomógł swoim fatalnym błędem bramkarz Maciej Krakowiak, który wyprowadził piłkę tak, że podał pod nogi Kamila Wojtyry. Na 2:0 podwyższył Konrad Andrzejczak.

Gospodarze ewidentnie obudzili się po przerwie i wrócili do meczu. W 61. minucie Adrian Cierpka zagrał długą piłkę praktycznie z własnej linii szesnastki w taki sposób, że wypuścił sam na sam Kacpra Janiaka. Ruszył on prawym skrzydłem, położył na ziemi Axela Holewińskiego i wpakował piłkę do pustej bramki. Do wyrównania doprowadził Mateusz Wypych, który wyskoczył najwyżej przy rzucie rożnym. W 70. minucie na tablicy było więc 2:2.

To nie był jednak koniec strzelania w tym meczu. Dramaturgii dodawała jeszcze aura padającego deszczu. Oliwier Kwiatkowski wstrzelił piłkę na środek pola karnego – może specjalnie, może trochę przypadkowo, ale znalazł się tam doświadczony snajper Jakub Arak i z bliska wpakował piłkę do siatki. W doliczonym czasie gry Oliwier Kwiatkowski do asysty dołożył jeszcze bramkę i przypieczętował trzy punkty dla Polonii, które sprawiły, że ma teraz aż sześć punktów przewagi nad Wieczystą Kraków i autostradę do awansu.

SKRÓT MECZU KKS KALISZ – POLONIA BYTOM

Niespodzianka 29. kolejki Betclic 2. Ligi – Wieczysta Kraków – Wisła Puławy 1:2

Wieczysta Kraków wpadła w ogromny kryzys. Przegrywa z czerwoną strefą, gra bardzo przeciętnie i straciła drugie miejsce, które oznacza bezpośredni awans. Cztery porażki w sześciu ostatnich meczach – to nie jest bilans, do którego przyzwyczaił zespół, który wcześniej pewnie zmierzał po awans. Teraz traci aż sześć punktów do Polonii Bytom, co na pięć kolejek do końca daje niewielkie szanse na jej wyprzedzenie. Wszystko wskazuje na to, że Wieczysta zmierzy się w barażach. Problem jest taki, że nawet mając dwa mecze u siebie – wcale nie musi czuć się pewnie.

Cóż za kontrast, bo tym razem przegrała z drużyną, która miała ogromny kłopot, żeby w ogóle wystartować. Wystartowała, ale… trochę później. KKS Kalisz w meczu z Wisłą Puławy otrzymał walkower. Wisła pod lupą Komisji Licencyjnej PZPN znalazła się w wyniku zaległości w płatnościach. Oprócz zawieszenia licencji na grę w Betclic 2. Lidze, w trakcie przerwy zimowej klubowi odjęto dwa punkty. Piłkarze Wisły za pośrednictwem „Kuriera Lubelskiego” wydali oświadczenie, w którym na czele wysuwają się słowa o nieotrzymywaniu pensji od pół roku – tak źle było dwa miesiące temu.

Wieczysta przegrała spotkanie 1:2. Najciekawszą, a jednocześnie najdziwniejszą sytuacją była ta, w której… Bartosz Wiktoruk nabawił się przedziwnej kontuzji, bo po zdobytej bramce przewrócił go kolega z drużyny. Przemysław Cecherz – nowy szkoleniowiec Wieczystej – zaliczył więc fatalny debiut, choć wszystko mogło się zacząć inaczej – w czwartej minucie Chuma trafił w słupek po strzale z główki. To goście prowadzili jednak do przerwy. Nadzieję jeszcze dał Paweł Łysiak, który dopadł do odbitej piłki i w 51. minucie wyrównał na 1:1. Potem był jednak wspomniany karny, który załatwił sprawę.

SKRÓT MECZU WIECZYSTA – WISŁA PUŁAWY