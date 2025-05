Klub walczący o awans do Betclic 1. Ligi zwolnił trenera

Tylko punkt w czterech ostatnich meczach sprawił, że znany klub wypadł ze strefy baraży o awans do Betclic 1. Ligi. Na finiszu sezonu postanowiono więc zwolnić trenera. Był on najdłużej pracującym w tym miejscu szkoleniowcem od niemal dekady.

Znany klub Betclic 2. Ligi zwolnił trenera

W ubiegłym roku Zagłębie Sosnowiec po raz pierwszy od niemal dekady wylądowało na trzecim poziomie rozgrywkowym. Z zapleczem PKO BP Ekstraklasy siedmiokrotni medaliści mistrzostw Polski pożegnali się z Markiem Saganowskim u sterów, który przejął zespół na dziewięć kolejek przed końcem sezonu I ligi, gdy ich strata do bezpiecznej strefy wynosiła aż 12 punktów. Cudu nie było, a wręcz przeciwnie – Zagłębie rozgrywki I ligi zakończyli z aż 19-punktową stratą do ostatniego bezpiecznego miejsca.

Dopiero w dziesiątym meczu pod wodzą Saganowskiego Zagłębie odniosło pierwsze zwycięstwo. Jego podopieczni na finiszu sezonu I ligi ponieśli bowiem aż sześć porażek i zanotowali trzy remisy w dziewięciu meczach. Choć po pierwszych sześciu kolejkach obecnych rozgrywek Betclic 2. Ligi sosnowiczanie byli niepokonani, a na koncie mieli cztery zwycięstwa, następnie przyszła seria czterech meczów bez wygranej. Powtórzyła się ona na przełomie października i listopada oraz w czterech ostatnich kolejkach.

Zaledwie punkt zdobyty w czterech ostatnich meczach (i to za sprawą remisu 0:0) a do tego porażki ze znajdującym się w strefie spadkowej GKS-em Jastrzębie (0:1), czy beniaminkiem – Świtem Szczecin (1:3) w ostatniej, 29. serii gier Betclic 2. Ligi, przyczyniły się do zwolnienia Marka Saganowskiego na pięć kolejek przed końcem sezonu zasadniczego. Drużynę po 46-letnim trenerze przejął jego dotychczasowy asystent – Bartłomiej Bobla, który do Zagłębia wrócił latem ub. roku.

Jeszcze nie wszystko stracone

W przeszłości Bobla przez kilka lat był asystentem Piotra Mandrysza, a jesienią 2016 roku wraz z nim pracował właśnie w klubie z Sosnowca. Kadencja Mandrysza długo jednak nie potrwała, bowiem poprowadził on Zagłębie w zaledwie ośmiu meczach. 44-latek wraca do roli pierwszego trenera po nieco ponad roku. Jesienią 2022 roku przejął on drugoligowy Hutnik Kraków i był szkoleniowcem klubu z Suchych Stawów przez niemal półtora roku. Poprowadził Hutnika w 47 meczach, notując średnio 1,38 pkt./mecz.

W roli pierwszego trenera Zagłębia Bobla zadebiutuje w wyjazdowym meczu ze Skrą Częstochowa, który otworzy 30. kolejkę Betclic 2. Ligi (początek w piątek 9 maja o godzinie 18:00). Do starcia z klubem, który najpewniej spadnie do Betclic 3. Ligi, sosnowiczanie przystąpią z ósmej pozycji w tabeli. Seria czterech meczów bez wygranej sprawiła, że Zagłębie wypadło z miejsca premiowanego grą w barażach o awans do Betclic 1. Ligi, choć do tej strefy wciąż traci tylko punkt. Terminarz nie przemawia jednak na korzyść zespołu ze Śląska.

Tydzień po meczu ze Skrą czeka ich spotkanie z walczącą o utrzymanie Wisłą Puławy, która wygrała trzy z czterech ostatnich meczów, a w tym czasie pokonała bijących się o awans do Betclic 1. Ligi Świt Szczecin (4:2) i Wieczystą Kraków (2:1). Następnie Zagłębie czekają dwa starcia z ekipami zajmującymi miejsca w strefie baraży o awans – Wieczystą i Chojniczanką Chojnice, a sezon zasadniczy sosnowiczanie zakończą wyjazdową rywalizacją ze zmierzającą po bezpośredni awans do Betclic 1. Ligi Polonią Bytom.

fot. PressFocus