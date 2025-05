Atletico Madryt postanowiło zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich najbardziej obiecujących wychowanków. Jak poinformował Matteo Moretto, Pablo Barrios przedłuży swoją umowę. Decyzja ta jest wyrazem pełnego zaufania, jakim darzą go zarówno trener Diego Simeone, jak i zarząd klubu. Wielu obserwatorów widzi w nim nie tylko następcę Koke, ale również przyszłego kapitana drużyny.

Atletico Madryt przedłuży umowę z wychowankiem

Atletico Madryt zdecydowało się przedłużyć kontrakt z Pablo Barriosem. 21-letni pomocnik zwiąże się z klubem nowym kontraktem ważnym aż do 2030 roku. Jak poinformował Matteo Moretto, obie strony doszły już do porozumienia w sprawie nowej umowy, która zastąpi dotychczasową – obowiązującą do 2028 roku. Dziennikarz podkreślił, że decyzja ta to efekt zaufania, jakim Barrios cieszy się u Diego Simeone, czyli trenera, który prowadzi go już od 2017 roku.

To już drugi raz, gdy Pablo Barrios przedłużył kontrakt z Atletico Madryt — poprzednia umowa została podpisana w 2023 roku. „Cholo” Simeone zwrócił uwagę na jego talent jeszcze wtedy, gdy młody pomocnik występował w prowadzonej przez Fernando Torresa drużynie Juvenil A. Dziś Barrios kontynuuje swoją karierę już w pierwszym zespole „Los Colchoneros”.

W trwającym sezonie 21-latek ugruntował swoją pozycję jako pełnoprawny zawodnik Atletico. Rozegrał niemal 3000 minut, co przełożyło się na 38 występów, jedną bramkę i trzy asysty. Jedynego gola strzelił niedawno – na początku kwietnia – w starciu z Sevillą na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Zajmuje 6. miejsce pod względem rozegranych minut w zespole Atletico i jest najmłodszym spośród tak ważnych graczy. Gdyby nie trzytygodniowy uraz mięśnia jesienią, to tych występów byłoby jeszcze więcej.

– W ostatniej minucie padł gol, na który Pablo naprawdę czeka, ponieważ zawsze jesteśmy za nim, aby kontynuował swój rozwój . To dla nas wielka radość, że nie przestajemy nalegać – tak skomentował gola 21-latka po meczu trener Atletico Diego Simeone.

Przyszły kapitan?

To nie jest tylko zwykłe podpisanie nowej umowy. W przypadku Pablo Barriosa chodzi o coś więcej — zarówno zarząd Atletico Madryt, jak i trener Diego Simeone widzą w nim przyszłość klubu. Coraz częściej mówi się, że 21-latek jest przygotowywany do roli przyszłego kapitana drużyny.

Obecnym liderem „Los Colchoneros” jest 33-letni Koke — jeden z ostatnich aktywnych piłkarzy pamiętających największe sukcesy Atletico. Jego rola w zespole stopniowo maleje. W ostatnim meczu z Deportivo Alaves spędził na boisku jedynie 23 minuty, a wcześniej z Rayo Vallecano zaledwie dziewięć. Wszystko wskazuje na to, że jego czas w Madrycie dobiega końca — kontrakt Koke wygasa 30 czerwca, a na razie nie ma żadnych informacji o jego przedłużeniu.

To właśnie Pablo Barrios ma być jego naturalnym następcą. 21-latek dysponuje wszystkim, co potrzebne, by przejąć opaskę kapitańską — dojrzałością, zaangażowaniem, taktycznym zrozumieniem gry i wszechstronnością. Potrafi z powodzeniem występować zarówno jako środkowy pomocnik, jak i w bardziej ofensywnych rolach, zależnie od potrzeb drużyny.

Moda na młodych kapitanów staje się coraz bardziej widoczna – wystarczy wspomnieć 26-letniego Martina Odegaarda, który z powodzeniem od kilku sezonów pełni tę funkcję w Arsenalu. Sam Koke miał już poprzeć taki scenariusz – w kilku wywiadach chwalił Barriosa za jego boiskową inteligencję i podejście do gry.